Zynga Lanza Puzzle Combat, Juego Moderno de Conecta 3 para Dispositivos Móviles

Continuando con el exitoso juego Empires & Puzzles, Puzzle Combat mezcla sistemas de juego de rol y combinaciones únicas

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global en entretenimiento interactivo, anunció hoy el lanzamiento mundial de Puzzle Combat, nuevo juego de rol (role-play game, RPG) y de acción de conecta 3 para dispositivos móviles en el que los jugadores reclutan héroes, construyen bases militares y compiten en batallas en modo “jugador contra jugador” (Player-vs-Player, PvP) en un entorno con temática de zombis. Puzzle Combat es desarrollado por Small Giant Games, empresa con sede en Helsinki y subsidiaria de Zynga Inc., y por el estudio creador del exitoso juego Empires & Puzzles.





En Puzzle Combat, los jugadores realizarán combinaciones únicas para poder utilizar sus poderes en las batallas contra sus enemigos del peligroso ejército Dread Army. Los jugadores reclutarán espías, médicos, expertos en demolición y muchos personajes más para que peleen junto a ellos, y cada uno utilizará ataques únicos y especiales durante el combate. Los jugadores también diseñarán bases militares mediante la construcción y la renovación de edificios, tales como plantas de fundición, talleres, escuelas de entrenamiento y cuarteles.

“Puzzle Combat les da a los jugadores la adrenalina de comandar el escuadrón final de héroes por medio de la ya conocida y divertida experiencia de conecta 3”, expresó Jose Saarniniemi, director general de Small Giant Games. “Puzzle Combat combina elementos clave de Empires & Puzzles con un diseño de juego nuevo, moderno y con temática de combate, y sumerge a los jugadores en un mundo virtual dinámico, lleno de acción y de zombis. Después del lanzamiento de hoy, esperamos que Puzzle Combat cree una comunidad de jugadores dedicados, con temáticas adicionales y características mejoradas diseñadas con el objetivo de captar jugadores en todo el mundo”.

Puzzle Combat reúne jugadores de todo el mundo en batallas en modo PvP. Para lograr ser los vencedores del combate, los jugadores reúnen cientos de héroes poderosos con habilidades únicas, y juntan diferentes armas para avanzar subir de categoría y usar en el campo de batalla. A medida que los jugadores avanzan de nivel, también pueden formar alianzas para compartir las mejores tácticas y competir en eventos en equipo desafiantes para alentar a sus héroes, avanzar juntos y formar la mejor fuerza de combate.

Los aspectos destacados del juego incluyen lo siguiente:

Más de 200 héroes exclusivos para juntar y subir de categoría.

Acción de conecta 3 acelerada con ataques especiales desbloqueados al conectar tres piezas similares en combinaciones únicas.

Construcción de bases militares diseñadas para entrenar a tus reclutas y convertirlos en héroes, cultivar alimentos, extraer metales de minas, fabricar elementos indispensables para la batalla y mucho más.

Extensas temporadas de redadas en modo PvP con recompensas importantes.

Modos de juego con alianzas cooperativas para desarmar máquinas de guerra potentes, atacar a los rivales en las batallas en equipo y dominar los eventos en equipo.

Características sociales, como chats globales y de alianzas, que permiten que los jugadores intercambien tácticas y formen equipos para avanzar al siguiente nivel del juego.

Eventos por tiempo limitado para ganar recompensas únicas y competir contra otros jugadores.

Puzzle Combat ya está disponible para iOS y Android como descarga gratuita.

Acerca de Zynga Inc.

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas jugaron con las franquicias de Zynga, que incluyen CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

DECLARACIÓN A FUTURO

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro relacionadas con nuestras expectativas en cuanto al lanzamiento de Puzzle Combat, entre otras cosas, lo que incluye su lanzamiento y recepción, la aprobación de los jugadores, las características y los aspectos destacados del juego y las oportunidades generales de crecimiento. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “hará”, “planifica”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “aborda”, “espera”, y los enunciados en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos que abarcan dichas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha mencionada en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de relaciones con los inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

