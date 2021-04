Zynga lance Puzzle Combat, un jeu mobile moderne de type match-3

Suite du jeu à succès Empires & Puzzles, Puzzle Combat mélange des systèmes de JDR avec des combinaisons de correspondance uniques

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de Puzzle Combat, un nouveau jeu de rôle (JDR) mobile de type match-3 où les joueurs recrutent des héros, construisent des bases et s’affrontent dans des batailles joueur contre joueur (player-vs-player, PvP) dans un décor ayant pour thème les zombies. Puzzle Combat a été développé par la société Small Giant Games basée à Helsinki, une filiale de Zynga Inc., et le studio à l’origine du jeu à succès Empires & Puzzles.





Dans Puzzle Combat, les joueurs se plongeront dans la lutte contre les ennemis de la dangereuse Dread Army (Armée de l’effroi) grâce à des superpouvoirs acquis en créant des combinaisons de correspondance uniques. Les joueurs pourront recruter des espions, des docteurs, des experts en démolition et plus encore, pour combattre à leurs côtés, chacun apportant des compétences d’attaque spéciales et uniques à la mêlée. Les joueurs auront également la possibilité de concevoir des bases impénétrables en construisant et en rénovant divers bâtiments comme des fonderies, des ateliers, des écoles de formation et des logements.

« Puzzle Combat donne aux joueurs une poussée d’adrénaline en leur offrant la possibilité de commander l’ultime escouade de héros, tout en profitant du plaisir familier d’une expérience de type match-3 », a déclaré Jose Saarniniemi, directeur général de Small Giant Games. « En combinant les éléments clés d’Empires & Puzzles avec un nouveau design de jeu moderne sur le thème du combat, Puzzle Combat plonge les joueurs dans un monde virtuel dynamique, rempli d’action et de zombies. Suite au lancement d’aujourd’hui, nous prévoyons qu’autour de Puzzle Combat se crée bientôt une communauté de joueurs passionnés, captivés par les thèmes supplémentaires et diverses fonctionnalités améliorées conçues pour séduire les joueurs du monde entier. »

Puzzle Combat fait correspondre des joueurs du monde entier dans des batailles PvP. Pour arriver à dominer le combat, les joueurs peuvent faire appel à des centaines de héros puissants individualisés, chacun avec des capacités uniques, et collectionner différentes armes qu’ils peuvent perfectionner et utiliser sur le terrain. Au fur et à mesure qu’ils progresseront dans le jeu, les joueurs pourront également rejoindre des alliances où partager leurs meilleures tactiques, et participer à des événements d’équipe stimulants pour perfectionner leurs héros, évoluer ensemble et former une force de combat ultime.

Points forts du jeu :

Plus de 200 héros uniques à collectionner et à perfectionner par les joueurs.

Action rapide de type match-3 avec déverrouillage d’attaques spéciales en faisant correspondre des plaquettes similaires dans des combinaisons uniques.

Construction d’une base conçue pour former vos recrues à devenir des héros, cultiver des aliments, extraire des métaux, fabriquer des objets de combat essentiels, et plus encore.

Saisons de raid PvP étendues avec des récompenses très intéressantes.

Modes de jeu en alliance coopérative pour démanteler de puissantes machines de guerre, attaquer des rivaux dans des batailles en équipe, et dominer les événements en équipe.

Fonctionnalités sociales, telles que des tchats mondiaux et d’alliance, permettant aux joueurs d’échanger des tactiques et de former des équipes pour atteindre le niveau de jeu suivant.

Événements à durée limitée pour gagner des récompenses uniques et affronter d’autres joueurs.

Puzzle Combat est disponible dès maintenant pour iOS et Android en téléchargement gratuit.

Pour en savoir plus, visitez :



Zynga publiera ses résultats du premier trimestre 2021 après la clôture du marché le mercredi 5 mai 2021.

Note de la rédaction :

Pour accéder aux actifs relatifs à Puzzle Combat, veuillez cliquer ici.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué les franchises de Zynga, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

