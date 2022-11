World of Hyatt apresenta FIND: uma plataforma de experiências selecionadas de bem-estar

Os membros podem explorar mais de 200 experiências oferecidas a nível mundial com foco em saber onde estão os membros em suas jornadas de bem-estar

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Com base em seus esforços contínuos para inspirar e capacitar os viajantes a buscar seus objetivos de bem-estar individual, o World of Hyatt está apresentando a FIND, uma plataforma de experiências, através do programa de fidelidade World of Hyatt, líder do setor, da Hyatt. Com mais de 200 experiências em mais de 85 destinos em mais de 30 países, a plataforma FIND foi concebida para complementar as jornadas de bem-estar dos membros e encontrá-los onde quer que estejam.





“Sabemos que os viajantes estão ansiosos para explorar novos destinos e priorizando seu bem-estar agora mais do que nunca”, disse Amy Weinberg, vice-presidente sênior de fidelidade, marketing de marcas e informações do consumidor do Hyatt. “A plataforma FIND permite mais oportunidades para melhorar o bem-estar dos membros do World of Hyatt mediante uma lente de autodescoberta. Com experiências disponíveis para todos os membros, é incrivelmente fácil para eles encontrar algo que os mova ou os mantenha em movimento.”

Seja descobrindo culturas locais que alimentam o bem-estar emocional e mental, desfrutando de experiências culinárias que fortalecem o corpo ou restaurando sua energia através de movimentos conscientes, os membros do World of Hyatt podem explorar sua definição de bem-estar mediante experiências da FIND.

Conhecendo os membros onde eles estão em sua jornada de bem-estar holístico:

Com a flexibilidade para os membros reservarem durante e fora das estadias no hotel, dentro ou fora da propriedade, as experiências FIND permitem que os membros continuem evoluindo e crescendo em sua jornada de bem-estar. Com inúmeras formas de passar tempo de qualidade com amigos, familiares ou consigo mesmo, não importa a ocasião, os membros podem descobrir experiências que se encaixam em seu propósito de bem-estar mediante três pilares de bem-estar da plataforma FIND: Sentir, Estimular e Agir:

SENTIR com experiências concentradas no bem-estar emocional e mental dos membros através de seminários, passeios e atividades culturalmente imersivas: Safari na selva ao ar livre no Alila Ubud (Indonésia): Reconecte-se com a natureza durante um inesquecível passeio de safari na selva ao ar livre no Volkswagen cupê privado da propriedade. Passeie pelas aldeias arcaicas de Alila Ubud e Gianyar Regency, cercado pela vista panorâmica dos campos de arroz dourados em flor e das colinas esmeraldas de tirar o fôlego. Passeio a cavalo no Hyatt Regency Tamaya Resort e Spa (EUA): Crie laços com cavalos resgatados e reabilitados através de um passeio a cavalo nos estábulos de Tamaya. Localizado no deserto de Santa Ana Pueblo, os membros podem desfrutar de diversos programas, desde passeios de trilha até o programa de alongamento e cavalgada do estábulo, que inclui trabalho simples de respiração e movimento para trazer relaxamento, além de um foco renovado com o cavalo. Passeio pelas vinhas vienenses no Park Hyatt Vienna (Áustria): Explore os vinhedos vienenses em um passeio privado de três horas com um guia local, incluindo degustação de vinhos em duas vinícolas locais. Desfrute de uma garrafa de vinho local, bem como um prato de queijo de cortesia no bar do hotel após seu retorno. Mergulho com peixes-palhaço no Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa (Japão): Aprenda algo novo com a Universidade de Pós-Graduação do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, que se associou ao hotel para oferecer aos membros a oportunidade de participar da proteção de peixes-palhaço e seu ambiente natural nas águas ao redor do hotel. Os hóspedes participarão de uma palestra educativa sobre o ambiente marinho local, seguida de um salto no Mar da China Oriental para mergulhar com snorkel e ver a comunidade de peixes-palhaço de perto .



ESTIMULAR com ofertas culinárias concebidas para energizar o corpo, enquanto evocam todos os sentidos através de ingredientes locais frescos e bebidas alcóolicas exclusivas:

Um dia com o chef Nino Redruello no Thompson Madrid (Espanha): Descubra receitas e segredos que foram transmitidos por gerações com esta experiência culinária única. Os membros se unirão ao chef Nino Redruello enquanto ele os leva a seus mercados locais favoritos para escolher os melhores ingredientes e, a seguir, abrir as portas da cozinha do hotel para preparar juntos um jantar gourmet exclusivo.

(Espanha): Descubra receitas e segredos que foram transmitidos por gerações com esta experiência culinária única. Os membros se unirão ao chef Nino Redruello enquanto ele os leva a seus mercados locais favoritos para escolher os melhores ingredientes e, a seguir, abrir as portas da cozinha do hotel para preparar juntos um jantar gourmet exclusivo. Jantar sob as estrelas no Zoëtry Aqua Punta Cana (República Dominicana): Delicie-se com uma experiência gastronômica íntima a dois na imaculada praia de Uvero Alto do hotel, onde os hóspedes poderão desfrutar de um jantar requintado e serviço de primeira classe. Enquanto jantam, os membros poderão se conectar com a plenitude do universo, enquanto são embalados pelos sons suaves do Mar do Caribe e cercados pela lua e um céu cheio de estrelas.

(República Dominicana): Delicie-se com uma experiência gastronômica íntima a dois na imaculada praia de Uvero Alto do hotel, onde os hóspedes poderão desfrutar de um jantar requintado e serviço de primeira classe. Enquanto jantam, os membros poderão se conectar com a plenitude do universo, enquanto são embalados pelos sons suaves do Mar do Caribe e cercados pela lua e um céu cheio de estrelas. Degustação de coquetéis personalizados no Andaz Dubai the Palm (Emirados Árabes Unidos): Aprenda como uma bebida pode tomar forma a partir de sua personalidade ou experiência pessoal durante esta degustação de coquetéis de duas horas. O mixologista treinado do hotel ouvirá cada hóspede e, a seguir, irá preparar o coquetel mais exclusivo e pessoal possível, enquanto os membros desfrutam de deliciosos petiscos japoneses no bar da cobertura com vista para o lindo horizonte de Palm.

(Emirados Árabes Unidos): Aprenda como uma bebida pode tomar forma a partir de sua personalidade ou experiência pessoal durante esta degustação de coquetéis de duas horas. O mixologista treinado do hotel ouvirá cada hóspede e, a seguir, irá preparar o coquetel mais exclusivo e pessoal possível, enquanto os membros desfrutam de deliciosos petiscos japoneses no bar da cobertura com vista para o lindo horizonte de Palm. Viagem de um dia de pesca charter no Hyatt Centric Key West Resort & Spa (EUA): Embarque em um charter de pesca de meio dia, onde os membros irão em busca dos melhores frutos locais do mar e poderão entregar suas capturas à equipe de culinária do hotel, que irá preparar um banquete aos membros no Shor American Seafood Grill do hotel, com vistas dignas de cartão postal do pôr do sol.

AGIR com atividades e aventuras cuidadosamente planejadas, concebidas para mover, restaurar a energia e expandir a mente: Truffle Hunting no Párisi Udvar Hotel Budapest (Hungria): Experimente a emoção de caçar trufas e aprenda sobre os regulamentos locais de caça de trufas neste hotel no The Unbound Collection by Hyatt. Os membros irão acompanhar os cães enquanto farejam estes queridos fungos enterrados sob o chão da floresta e, após a caça, desfrutar de um piquenique inspirado em trufas preparado pela equipe de culinária do hotel. Aventura fora de estrada pelo vulcão no Hyatt Regency Yogyakarta (Indonésia): Comece a manhã com um emocionante passeio em veículo de tração nas quatro rodas, onde os viajantes irão sair do caminho batido para entrar sob a pele do majestoso Monte Merapi e ver evidências de suas erupções anteriores, seguido de um passeio guiado de bicicleta pela montanha por meio dos exuberantes arrozais de Yogyakarta, plantações e aldeias locais. Termine o dia com uma tarde relaxante desfrutando de variadas bebidas no Bogey’s Teras. Passeio a pé privado no Andaz Prague (República Tcheca): Descubra os segredos escondidos de Praga com uma aventura a pé privada que irá revelar a conexão entre o hotel e a cidade. Esta visita guiada irá explorar todos os lugares míticos que ajudaram a moldar Praga e inspirar a arte e o design do hotel. Descubra seu roqueiro interior no Thompson Denver (EUA): Liberte o roqueiro interior com o profissional da indústria da música, Chris Bloom, que irá animar o The Library at Reynard Social com tudo o que os membros precisam para uma aula particular de guitarra de 60 minutos. Ao longo da sessão, os membros podem cantar e aprender um rock in roll enquanto saboreiam um coquetel de cortesia do Reynard Social (apenas para maiores de 21 anos).



DESCUBRA sua jornada de bem-estar com mais formas do que nunca de ganhar e resgatar:

Tornar-se membro do World of Hyatt é gratuito e, com experiências a partir de US$ 15, todos os membros do World of Hyatt podem pagar diretamente com dinheiro, sem necessidade de pontos. Os membros também podem optar por utilizar seus pontos do World of Hyatt para resgatar experiências, que começam em 1.000 pontos, ou terão a opção de dar lances em leilões por tempo limitado (em breve) e até mesmo experiências de presente para seus entes queridos. Os membros do World of Hyatt também podem selecionar um crédito de US$ 150 para uma experiência FIND como parte da oferta FIND Milestone Reward de 40 noites. Os membros do World of Hyatt irão ganhar 10 pontos base por US$ 1 elegível gasto, o dobro da taxa de ganho normal para gastos elegíveis em estadias em hotéis. Os associados do cartão de crédito World of Hyatt também podem ganhar 4 pontos de bônus World of Hyatt adicionais por US$ 1 elegível gasto ao pagar com seu cartão de crédito World of Hyatt.

Se os membros estão buscando agitar ou desacelerar as coisas, os viajantes podem encontrar o que os inspira e aprender mais sobre o World of Hyatt e a FIND em hyatt.com/FIND

