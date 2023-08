Tagger Media publie son rapport hiver/printemps 2023 sur le marketing d’influence dans le secteur de la beauté

Selon les données récentes, Instagram et TikTok représentent une véritable manne pour les marques de beauté

SANTA MONICA (Californie, États-Unis)–(BUSINESS WIRE)–Tagger Media, le leader technologique mondial qui révolutionne le marketing d’influence, a publié aujourd’hui son rapport sur le marketing d’influence dans le secteur de la beauté. Se basant sur les données du semestre hiver/printemps, le rapport révèle aux marques les meilleures pratiques, les tendances et les astuces qui leur permettront d’établir des partenariats fructueux avec les influenceurs et créateurs de contenu.





Le marketing d’influence permet aux marques de sortir du lot sur un marché extrêmement concurrentiel et de construire une relation basée sur la confiance et la crédibilité avec ses audiences cibles. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2023, plus de 40 000 créateurs ont publié 184 000 posts liés à l’industrie de la beauté, toutes plateformes confondues. Les marques doivent redoubler d’ingéniosité dans leur approche du marketing d’influence pour se mettre en avant et atteindre leur public.

« Le marché de la beauté est saturé. Entre les grands noms historiques au succès infaillible, les marques indépendantes qui gagnent du terrain et les célébrités qui entrent dans la danse, la compétition est rude. D’où l’intérêt pour les équipes marketing de s’appuyer sur des données fiables qui leur permettent d’adopter des stratégies efficaces, explique Dave Dickman, PDG de Tagger Media. Notre rapport sur le secteur de la beauté aide les marques à se montrer sous leur meilleur jour et à conclure des partenariats stratégiques pour des résultats optimaux. »

Les tendances du marketing d’influence pour les marques de beauté

S’appuyant sur Signals, l’outil d’intelligence sociale de Tagger, le rapport 2023 sur le marketing d’influence dans le secteur de la beauté analyse les tendances et les performances globales du marché pour identifier les marques qui ont du succès. Voici ce qu’il faut retenir :

– Instagram, bien que saturé, reste efficace : Sur les 184 000 posts de l’hiver/printemps 2023, presque 80 % ont été publiés sur Instagram. La concurrence est donc rude pour les marques présentes sur ce marché. Le taux d’engagement (TE) de la plateforme est néanmoins de 1,42 %, ce qui en fait le deuxième réseau social le plus performant.

– TikTok a le vent en poupe : Si TikTok ne totalise que 15 400 posts sur le semestre, elle est de loin la plateforme qui suscite le plus d’engagement avec un TE de 2,75 %.

– La vidéo règne en maître : Les formats vidéo sont les grands gagnants, quelle que soit la plateforme. YouTube a longtemps été considéré par les marques de beauté comme le leader des vidéos, mais le vent est en train de tourner. Sur le premier semestre 2023, ce sont les vidéos TikTok et les reels Instagram qui ont obtenu le meilleur TE, tous types de formats vidéo confondus.

– Les marques mid-tier et de couturiers font beaucoup parler d’elles : Parmi les marques les plus populaires, deux catégories détiennent le plus grand nombre de posts pour la période : les marques de couturiers comme Dior, CHANEL ou Saint Laurent, et les griffes mid-tier, notamment Charlotte Tilbury Beauty, NARS Cosmetics et MAC Cosmetics. À noter que les marques lancées par des célébrités arrivent en troisième position, Rare Beauty et Fenty Beauty en tête.

« Notre rapport sur le secteur de la beauté dévoile l’une des poules aux œufs d’or des marques : les vidéos courtes et attrayantes, poursuit Dave Dickman. Les longues vidéos didactiques ont longtemps été la norme. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée avec les contenus plus courts et légers d’Instagram et TikTok qui suscitent une réponse positive de la part des audiences. »

Vous trouverez le rapport complet du premier semestre 2023 sur le marketing d’influence dans le secteur de la beauté à l’adresse suivante: https://www.taggermedia.com/fr/research/rapport-industrie-de-la-beaute-1er-2023.

À propos de Tagger Media

Tagger Media est un leader mondial qui a révolutionné l’analyse des données sociales par les marques et agences, leur permettant d’adopter de meilleures stratégies de marketing d’influence et de création de contenu. Des grandes entreprises du monde entier font confiance à Tagger pour sa solution SaaS innovante et son expertise incomparable. Grâce à l’intégration des API des principaux réseaux sociaux, Tagger permet à des millions de marques et de créateurs d’accéder à des milliards de points de données d’intelligence sociale les plus fiables et pertinentes du secteur. Les clients de Tagger comprennent Hasbro, Paramount, Ketchum, Valvoline, Dolce & Gabbana, Bose et Omnicom Public Relations Group. La plateforme de Tagger offre de puissants outils d’analyse, des fonctionnalités tout-en-un et des intégrations stratégiques pour un flux de travail optimisé. Épaulant plus de 890 organisations sur six continents et dans dix langues, Tagger Media s’impose comme leader mondial du marketing d’influence. Pour en savoir plus, consulter le site www.taggermedia.com/fr/.

