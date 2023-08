Tagger Media pubblica l’Indice dell’influencer marketing 2023 nel settore beauty per le stagioni inverno e primavera

Secondo dati recenti, Instagram e TikTok offrono grandi possibilità ai brand beauty

SANTA MONICA, California–(BUSINESS WIRE)–Tagger Media, leader globale nelle tecnologie per un influencer marketing più smart, pubblica oggi il suo Indice dell’influencer marketing nel settore beauty. Questo rapporto analizza nel dettaglio i dati della stagione invernale e primaverile per offrire ai brand beauty buone pratiche, trend e consigli pratici per avere rapporti fruttuosi con influencer e content creator.





L’influencer marketing è un’opportunità importante per quei brand che cercano di ritagliarsi un proprio spazio in un’arena competitiva e creare un rapporto di fiducia e credibilità con il proprio pubblico. Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 maggio 2023, più di 40.000 influencer hanno pubblicato sui social 184.000 post sul tema beauty. I brand devono adottare un approccio strategico verso l’influencer marketing per guadagnare popolarità e legare con il proprio pubblico.

“Il settore del beauty è piuttosto affollato. Ci sono brand leggendari che inseguono i propri obiettivi con passo sicuro, marchi indipendenti che cercano di farsi notare e celebrità che si affacciano su questo settore: La competizione è alta, quindi è ancora più importante che chi si occupa di marketing abbia dati e informazioni per creare e implementare strategie efficaci” afferma Dave Dickman, CEO di Tagger Media. “Il nostro Indice del settore beauty aiuta i brand a identificare le opportunità in questo campo per entrarvi al meglio e mettere in pratica collaborazioni strategiche con influencer e creator per ottenere risultati significativi.”

L’influencer marketing per i brand beauty

Utilizzando i dati di Signals, il motore di intelligenza social di Tagger, l’Indice dell’influencer marketing nel beauty del 2023 considera i trend e le performance generali del mercato, inclusi i brand che stanno avendo più successo. Ecco le considerazioni più importanti:

– Instagram è affollato, ma ha ottime performance: Di tutti i 184.000 post nell’inverno e primavera 2023, quasi l’80% apparteneva a Instagram, rendendolo un mercato affollato per i brand. Tuttavia, la piattaforma ha un tasso di interazione dell’1,42%, rendendola il secondo canale social più performante.

– TikTok in ascesa: Anche se TikTok ha visto solo 15.400 post nello stesso periodo, è stata senza dubbio la piattaforma con il numero di interazioni più alto, pari a 2,75%.

– I video vincono su tutto: Sui canali social i contenuti video sono chiaramente quelli più apprezzati. Storicamente era YouTube il canale leader nei video dei brand beauty, ma le cose sono cambiate. I video di TikTok e i reel di Instagram hanno avuto i tassi di interazione maggiori rispetto a tutte le altre tipologie di video nello stesso periodo.

– Si parla molto di brand di fascia media e alta nella moda: Se osserviamo i brand con le prestazioni migliori, in questo periodo sono due le categorie con il maggior numero di post: da un lato marchi di alta moda, come Dior Makeup, CHANEL e Saint Laurent e dall’altro brand di fascia media, compresi Charlotte Tilbury Beauty, NARS Cosmetics e MAC Cosmetics. Da notare che al terzo posto come quantità di post troviamo i brand delle celebrità che vedono Rare Beauty e Fenty Beauty in testa.

“Nel leggere questo Indice del settore beauty i brand possono fare proprio questo messaggio: al momento ciò che vende meglio sono i contenuti video in pillole” prosegue Dickman. “Per molto tempo i video più amati sono stati i classici formati lunghi in stile “come fare”, ma ormai non è più così: Instagram e TikTok offrono un canale per post più brevi e divertenti che ricevono un riscontro positivo dal pubblico.”

Per la versione integrale dell’Indice di marketing nel settore beauty della prima metà del 2023 a cura di Tagger Media, visita https://www.taggermedia.com/entries/research/161716-rapporto-globale-indice-2023-beauty.

Informazioni su Tagger Media

Tagger Media è un leader mondiale che rivoluziona il modo in cui i brand e le agenzie più importanti raccolgono dati e analisi per progettare strategie di creator e influencer marketing. Apprezzata da aziende in tutto il mondo, Tagger offre soluzioni SaaS uniche e particolari grazie alla sua incredibile esperienza. Grazie alle integrazioni API con i maggiori canali social, è in grado di collegare milioni di profili di brand e influencer con miliardi di dati dei social per offrire le informazioni più affidabili del settore generate dell’intelligenza sociale, pronte da mettere in pratica. Tra le aziende che hanno scelto Tagger ci sono Hasbro, Paramount, Ketchum, Valvoline, Dolce & Gabbana, Bose e Omnicom Public Relations Group. La sua piattaforma fornisce potenti strumenti di analisi, funzionalità omnicomprensive e integrazioni strategiche per impostazioni di campagne di marketing efficaci. Tagger Media è presente in sei continenti dove aiuta oltre 890 imprese in 10 lingue ed è tra i pionieri dell’influencer marketing a livello mondiale. Per ulteriori informazioni visita www.taggermedia.com.

