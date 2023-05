Sylq choisit ThetaRay AI pour automatiser le contrôle des transactions AML et le filtrage des clients

La fintech parisienne adopte la solution de contrôle des transactions AML et de filtrage des clients pour booster le processus d’onboarding





PARIS, NEW YORK et TEL AVIV–(BUSINESS WIRE)–Sylq, le leader français des paiements électroniques, et ThetaRay, l’un des principaux fournisseurs de technologies de contrôle des transactions alimentées par l’IA, ont annoncé aujourd’hui leur nouvelle collaboration visant à mettre en œuvre un contrôle des transactions par une IA haute performance et un filtrage automatisé des clients pour soutenir la croissance de l’entreprise.

Sylq a fait l’acquisition de la nouvelle solution de ThetaRay pour le filtrage des clients par l’IA afin de stimuler son processus unique et entièrement numérique d’onboarding pour KYB (Know Your Business) et KYC (Know Your Customer). La solution de ThetaRay, basée sur l’API et l’IA, permet à Sylq de créer un niveau d’automatisation très efficace pour contrôler les transactions et filtrer les commerçants par rapport aux listes de sanctions, aux listes de surveillance et aux bases de données de tiers telles que les personnes politiquement exposées (PPE) et les médias défavorables.

Sylq est la première plateforme européenne de paiement des commerçants tout-en-un, issue de la fusion du leader français des paiements Synalcom avec la fintech de paiement innovante Qori. La société propose aux entreprises une offre de paiement intégrée unique, allant de la fourniture de terminaux grâce à une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux services de traitement des paiements prenant en charge les paiements par carte, les paiements bancaires ouverts et les transactions en monnaie crypto-fiat sur n’importe quel terminal de paiement ou appareil Android et iOS, tout en permettant également les paiements à distance et en ligne.

« Notre mission consiste à simplifier les affaires des commerçants français et européens en révolutionnant l’offre de paiement. L’un de nos objectifs prioritaires est de mettre en place un processus de bout en bout hautement évolutif afin de contrôler l’identité des clients ainsi que les transactions », a déclaré Daniel Maurice-Vallerey, CEO de Sylq. « La solution SaaS sophistiquée de ThetaRay pour le filtrage et le contrôle des transactions intègre une infrastructure préfabriquée qui nous aide à optimiser notre flux de travail. L’architecture cloud permet une évolutivité aisée qui suit la croissance de notre entreprise ».

« Nous sommes très heureux d’annoncer notre partenariat avec un fournisseur de paiement européen de premier plan qui révolutionne les services financiers numériques, stimule la croissance des entreprises et favorise une concurrence accrue », a déclaré Mark Gazit, CEO de ThetaRay. « Grâce à notre technologie avancée de l’IA et de l’apprentissage automatique, les fintechs de paiement peuvent insuffler de la confiance à de nouveaux partenaires financiers en protégeant leurs réseaux contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers, tout en améliorant l’expérience client et en garantissant la conformité aux exigences réglementaires ».

À propos de Sylq

La mission de Sylq consiste à simplifier les opérations de paiement quotidiennes des banques et des commerçants afin qu’ils puissent se concentrer sur des actions à valeur ajoutée réelle pour leur entreprise. Qu’il s’agisse du traitement des paiements omni-canaux, qui comprend plusieurs modes de paiement, ou de la fourniture de terminaux avec support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou encore des fonctions de fidélisation in-app, Sylq offre le premier écosystème de services de paiement intégré d’Europe. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://sylq.io/

À propos de ThetaRay

La solution SONAR de contrôle des transactions de ThetaRay, alimentée par l’IA et basée sur « l’intuition de l’intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d’élargir leurs possibilités commerciales et d’augmenter leur chiffre d’affaire grâce aux paiements transfrontaliers fiables et sûrs. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction client, réduit les coûts de conformité et améliore la couverture des risques. Les organisations financières qui s’appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient amplement du faible taux de faux positifs et des taux de détection élevés inégalés de ThetaRay.

