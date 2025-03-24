Stefanini wird vom Gartner® Magic Quadrant™ for Outsourced Digital Workplace Services zum vierten Mal in Folge als „Visionary“ ausgezeichnet

Das weltweit tätige Technologieunternehmen bedient mehr als 1.370 ODWS-Kunden in 104 Ländern

SOUTHFIELD, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Stefanini, ein globaler Anbieter von Technologielösungen, wurde im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Outsourced Digital Workplace Services (ODWS) als „Visionary” ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die Kompetenz von Stefanini, skalierbare, KI-gestützte Arbeitsplatzlösungen bereitzustellen, die die betriebliche Effizienz fördern und die digitale Transformation in Unternehmensumgebungen ermöglichen.





Mit einer umfangreichen Erfolgsbilanz im Bereich Workplace Services bietet Stefanini umfassende ODWS-Funktionen, darunter mehrsprachigen IT-Support, intelligente Automatisierung, Endpunkt- und Gerätemanagement sowie Optimierung der digitalen Erfahrung. Der Ansatz des Unternehmens verbindet globale Bereitstellung mit regionaler Reaktionsfähigkeit und bietet so ein einheitliches Nutzererlebnis über Regionen und Branchen hinweg.

Das ODWS-Modell von Stefanini konzentriert sich auf:

Eine hybride Bereitstellungsarchitektur, die Betriebskonsistenz und Geschäftskontinuität gewährleistet

Modulare und kosteneffiziente ITSM-Lösungen, die sowohl für Großunternehmen als auch für mittelständische Kunden zugänglich sind

KI-gestützte Tools wie virtuelle Assistenten, Stimmungsanalyse und Augmented Reality für den Fernsupport

Kontinuierliche Verbesserung der Kundenumgebungen durch Leistungsdaten und Kennzahlen zur Benutzererfahrung

Die Arbeitsplatzlösungen von Stefanini sind auf Anpassungsfähigkeit und langfristigen Wert ausgelegt. Das Unternehmen kombiniert ein zentralisiertes Service-Ökosystem – einschließlich der proprietären StefleX-Plattform – mit einem Co-Creation-Engagement-Modell, um die Ausrichtung der Dienstleistungen auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zu beschleunigen. Im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie baut Stefanini seine Präsenz in Europa, Lateinamerika, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum weiter aus.

Das nachhaltige Geschäftswachstum des Unternehmens, die Kundenbindung und die Integration fortschrittlicher Technologien untermauern seine Positionierung unter den globalen ODWS-Anbietern.

Laden Sie den vollständigen Gartner® Magic Quadrant™ for Outsourced Digital Workplace Services-Bericht hier herunter

Gartner, Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services, von Karl Rosander, Matt Baldino, Biswajit Maity, Andrea Lanzavecchia, Katja Ruud, Tom Sieber, 24. März 2025

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und weltweit. MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Gartner Research & Advisory Organisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über die Stefanini Group

Stefanini ist ein weltweit tätiges Technologieberatungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen mit einem ko-kreativen Ansatz und einem konsequenten Fokus auf die Erzielung von Ergebnissen anbietet. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei ihrer digitalen Transformation und beim Erreichen operativer Exzellenz. Mit einem vollständig KI-gestützten Portfolio vereint die Stefanini Group ihr breites Angebot in sieben Geschäftsbereichen: Technologie, Cyber, Daten und Analytik, Finanztechnologie, Betrieb, Marketing und Fertigung.

