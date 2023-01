Snorkel AI gaat 2023 in met recordmomentum en -groei

Leider in datacentrische AI verdrievoudigde het klantenbestand, introduceerde nieuwe innovaties voor basismodellen en breidde zijn ecosysteem voor ML-stackintegraties aanzienlijk uit

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Snorkel AI, het datacentrische AI-platformbedrijf, heeft vandaag een recordmomentum van het bedrijf voor 2022 aangekondigd, aangevoerd door een driecijferige klantengroei. Nieuwe klanttoevoegingen waren onder meer BNY Mellon, Black Swan Data, het Center for Security and Emerging Technology (CSET) van Georgetown University en Pixability. Snorkel AI voegde ook vijf van de tien grootste Amerikaanse banken toe aan zijn klantenportfolio en breidde zijn selectie uit met een aantal overheidsinstanties en Fortune 500-bedrijven in financiële dienstverlening, verzekeringen, farmaceutica en gezondheidszorg, productie en detailhandel.

Ondernemingsdatawetenschaps- en machine learning-teams maken gebruik van Snorkel Flow, het AI-vlaggenschipplatform van het bedrijf, aangedreven door programmatische labeling, om de ontwikkeling van AI-applicaties met 10-100x te versnellen. Organisaties behalen honderdduizenden tot meer dan een miljoen dollar aan investeringsrendement per project en ontsluiten netto nieuwe toepassingsscenario’s voor NLP, documentverwerking, automatisering, analyse en meer die worden geblokkeerd door handmatige labeling.

“De vooruitgang op het gebied van AI versnelt, vooral met basismodellen,” aldus Alex Ratner, CEO en mede-oprichter van Snorkel AI. “Meer ondernemingen dan ooit tevoren worden echter effectief geblokkeerd door de trainingsgegevens die nodig zijn om modellen aan te passen aan hun specifieke gebruiksscenario’s en productiekwaliteitseisen. Met ons datacentrische AI-platform overbruggen we de kloof tussen Enterprise AI en de nieuwste innovaties. Ons marktleiderschap en onze groei zijn duidelijke indicatoren van de waarde die dit ontsluit voor onze klanten.”

Snorkel AI bleef in 2022 innoveren door de algemene beschikbaarheid van Snorkel Flow aan te kondigen. Het bedrijf voegde ook een aantal datagerichte AI-mogelijkheden toe die zijn ontworpen om de ontwikkeling van Enterprise AI te versnellen met geautomatiseerde labeling, efficiënte samenwerking tussen datawetenschappers en materiedeskundigen, en snelle, modelgestuurde iteratie.

Datacentrische ontwikkeling van basismodellen : workflows om basismodellen of grote taalmodellen te verfijnen en deze gebruiken om kleinere, gespecialiseerde modellen te bouwen die inzetbaar zijn voor complexe, prestatiekritische zakelijke toepassingsscenario’s.

: workflows om basismodellen of grote taalmodellen te verfijnen en deze gebruiken om kleinere, gespecialiseerde modellen te bouwen die inzetbaar zijn voor complexe, prestatiekritische zakelijke toepassingsscenario’s. Continue modelfeedback : geautomatiseerde modeltraining en geïntegreerde analyse om bijna realtime begeleiding te bieden bij het ontwikkelen van trainingsgegevens.

: geautomatiseerde modeltraining en geïntegreerde analyse om bijna realtime begeleiding te bieden bij het ontwikkelen van trainingsgegevens. Clusterweergave: directe creatie van op inbedding gebaseerde clusters en automatisch gegenereerde clusterlabelfuncties om snel een enorme niet-gelabelde dataset om te zetten in hoogwaardige trainingsgegevens.

directe creatie van op inbedding gebaseerde clusters en automatisch gegenereerde clusterlabelfuncties om snel een enorme niet-gelabelde dataset om te zetten in hoogwaardige trainingsgegevens. Nieuwe studio: ondersteuning voor een breed scala aan gegevenstypen en ML-taken, zoals tekst- en documentclassificatie en -extractie, PDF- en conversatie-AI-pijplijnen, sequentietagging en meer.

Additionele hoogtepunten van 2022 waren onder meer:

