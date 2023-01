Snorkel AI entame la nouvelle année en affichant une croissance record

Le leader de l’IA centrée sur les données a triplé sa clientèle, intégré des innovations supplémentaires à ses modèles de base et considérablement élargi son écosystème d’intégration de piles d’apprentissage automatique

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Snorkel AI, la plateforme d’IA centrée sur les données, annonce ce jour avoir enregistré en 2022 une dynamique commerciale et une croissance record, tirées par le triplement de sa clientèle. Parmi les nouveaux clients, citons BNY Mellon, Black Swan Data, le CSET (Center for Security and Emerging Technology) de l’Université de Georgetown, et Pixability. Le portefeuille de clients de Snorkel AI s’est également étoffé grâce à l’ajout de cinq des dix principales banques américaines et de plusieurs agences gouvernementales et de sociétés Fortune 500 actives dans les secteurs des services financiers, de l’assurance, de la pharmacie et des soins de santé, de la fabrication et de la vente au détail.

Les équipes de science des données d’entreprise et d’apprentissage automatique utilisent Snorkel Flow, la plateforme d’IA phare de la Société basée sur l’étiquetage pour accélérer 10 à 100 fois le développement d’applications d’IA. Pour les organisations, le retour sur investissement se chiffre en centaines de milliers, voire en millions de dollars par projet. De plus, Snorkel Flow offre des cas d’utilisation entièrement nouveaux pour le traitement automatique des langues, le traitement de documents, l’automatisation, l’analyse et d’autres applications que l’étiquetage rendaient impossibles.

«L’IA progresse à un rythme accéléré, en particulier en ce qui concerne les modèles de base, a déclaré Alex Ratner, PDG et co-fondateur de Snorkel AI. Or, les entreprises sont plus nombreuses que jamais à être bloquées en raison des données d’apprentissage nécessaires pour adapter les modèles à leurs cas d’utilisation spécifiques et aux exigences de qualité de la production. Notre plateforme d’IA centrée sur les données permet de combler le fossé entre l’IA d’entreprise et les dernières innovations. Notre leadership sur le marché et notre croissance prouvent clairement la valeur que nous générons pour nos clients.»

En 2022, Snorkel AI a annoncé la disponibilité générale de Snorkel Flow tout en continuant d’innover. La Société a également lancé plusieurs fonctionnalités d’IA centrées sur les données conçues pour accélérer le développement de l’IA d’entreprise grâce à un étiquetage automatisé, une collaboration efficace entre les scientifiques et les experts en données et une itération rapide guidée par un modèle.

Développement de modèles de base centrés sur les données : les flux de travail ajustent avec précision les modèles de base ou les grands modèles de langage et les utilisent pour créer des modèles spécialisés plus petits à déployer pour des cas d’utilisation d’entreprise complexes et critiques en termes de performances.

: les flux de travail ajustent avec précision les modèles de base ou les grands modèles de langage et les utilisent pour créer des modèles spécialisés plus petits à déployer pour des cas d’utilisation d’entreprise complexes et critiques en termes de performances. Retour d’information en continu sur le modèle : apprentissage automatisé du modèle et analyse intégrée fournissant des conseils en temps quasi réel lors du développement des données d’apprentissage.

: apprentissage automatisé du modèle et analyse intégrée fournissant des conseils en temps quasi réel lors du développement des données d’apprentissage. Cluster View: création instantanée de clusters basés sur l’intégration et de fonctions d’étiquetage de cluster générés automatiquement qui transforment rapidement un ensemble de données massif non étiquetées en données d’apprentissage de haute qualité.

création instantanée de clusters basés sur l’intégration et de fonctions d’étiquetage de cluster générés automatiquement qui transforment rapidement un ensemble de données massif non étiquetées en données d’apprentissage de haute qualité. New Studio: prise en charge d’un large éventail de types de données et de tâches d’apprentissage automatique comme la classification et l’extraction de textes et de documents, les pipelines d’IA conversationnelle et PDF, le balisage de séquences, etc.

Citons quelques autres faits ayant marqué l’année 2022:

Renforcement de l’écosystème de partenariat: Snorkel AI a consolidé ses partenariats dans l’écosystème de l’IA d’entreprise, notamment avec Microsoft Azure AI Services, Google BigQuery et Vertex AI, Snowflake, Aimpoint Digital, Four Inc., entre autres.

Snorkel AI a consolidé ses partenariats dans l’écosystème de l’IA d’entreprise, notamment avec Microsoft Azure AI Services, Google BigQuery et Vertex AI, Snowflake, Aimpoint Digital, Four Inc., entre autres. Accueil de la plus grande conférence sur l’IA centrée sur les données: Future of Data-Centric AI 2022 (L’avenir de l’IA centrée sur les données 2022), a réuni des milliers de dirigeants d’équipes de science des données et de l’analyse, de praticiens, de chercheurs et d’étudiants en IA/apprentissage automatique. Organisé sur trois jours, le programme de l’événement proposait une cinquantaine de sessions présentées par Apple, AstraZeneca, la CIA, Capital One, Comcast, Databricks, Ford, Google, JPMorgan Chase, Meta, NVIDIA, Orange, State Farm, entre autres.

Future of Data-Centric AI 2022 (L’avenir de l’IA centrée sur les données 2022), a réuni des milliers de dirigeants d’équipes de science des données et de l’analyse, de praticiens, de chercheurs et d’étudiants en IA/apprentissage automatique. Organisé sur trois jours, le programme de l’événement proposait une cinquantaine de sessions présentées par Apple, AstraZeneca, la CIA, Capital One, Comcast, Databricks, Ford, Google, JPMorgan Chase, Meta, NVIDIA, Orange, State Farm, entre autres. Publication de résultats de recherche révolutionnaires: Snorkel AI Research a publié plus de 30 articles dans le cadre des conférences NeurIPS, ICLR, ACL et d’autres encore avec des partenaires universitaires de l’Université Brown, de l’Université de Stanford, de l’Université de Washington et de l’Université du Wisconsin-Madison. L’équipe de recherche de Snorkel AI a également contribué à des initiatives majeures telles que la plateforme de référence WRENCH et le projet collaboratif BigScience qui font progresser l’état des connaissances en matière d’IA centrée sur les données.

Snorkel AI Research a publié plus de 30 articles dans le cadre des conférences NeurIPS, ICLR, ACL et d’autres encore avec des partenaires universitaires de l’Université Brown, de l’Université de Stanford, de l’Université de Washington et de l’Université du Wisconsin-Madison. L’équipe de recherche de Snorkel AI a également contribué à des initiatives majeures telles que la plateforme de référence WRENCH et le projet collaboratif BigScience qui font progresser l’état des connaissances en matière d’IA centrée sur les données. Reconnaissance du secteur et des analystes: Snorkel AI a été nommée «Cool Vendor 2022» dans le rapport AI Core Technologies et inscrite au classement des CBInsights AI 100: Most Promising AI Startups 2022. La Société a également été distinguée par le VentureBeat AI innovation Award for Applied AI. En outre, Snorkel AI a été inscrite aux classements WingVC: Top 30 Enterprise Tech et CRN: Top 10 Hottest AI Startups and Emerging Vendors.

À propos de Snorkel AI

Fondée par une équipe issue du Stanford AI Lab, Snorkel AI accélère et facilite le développement d’applications d’IA et libère la puissance de l’apprentissage automatique en éliminant le goulot d’étranglement que représentent les données d’apprentissage étiquetées manuellement. Snorkel Flow est la première plateforme d’IA centrée sur les données et basée sur l’étiquetage programmatique. Soutenue par Addition, Greylock, GV, In-Q-Tel, Lightspeed Venture Partners et des fonds et comptes gérés par BlackRock, la Société est basée à Palo Alto. Pour plus d’informations sur Snorkel AI, rendez-vous à l’adresse https://www.snorkel.ai/ et suivez-nous sur @SnorkelAI.

