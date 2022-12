Medidata lance son appli native myMedidata pour accélérer le démarrage des essais et optimiser l’expérience client

L’application est conçue à partir du feedback client et patient afin d’étoffer les options pour les activités eCOA et d’essai clinique décentralisé (ECD)

Optimisée par le nouvel outil de création Medidata Designer, l’appli myMedidata réduit sensiblement les délais de démarrage des essais

Intégration totale à la plateforme Medidata, avec Rave EDC

Les patients peuvent utiliser leur compte myMedidata aussi bien sur l’application, le site en ligne, leur propre dispositif ou un dispositif fourni, renforçant ainsi les options des patients et élargissant l’accès

La seule solution clé en main pour les ECD compte sur l’équipe d’experts et la gestion irréprochable de Medidata en matière de données et de confidentialité

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, une société Dassault Systèmes, lance myMedidata, une appli native axée sur les patients, conçue pour fournir aux participants à des essais une nouvelle option en vue d’une expérience de plateforme inégalée et d’une ouverture de session unique pour toutes leurs activités d’essai à distance. L’application sera dotée de toutes les solutions myMedidata centrées sur les patients, avec une attention initiale portée sur les évaluations électroniques des résultats cliniques (eCOA). L’appli myMedidata est disponible sur iOS et Android et peut être utilisée sur les dispositifs des patients ou via un dispositif fourni.

“Notre dernier ajout à myMedidata apporte aux patients une application innovante conçue en coopération avec notre équipe responsable des perspectives patient, du feedback client, et des expériences acquises avec l’exécution des plus grands ECD au monde durant ces vingt dernières années”, déclare Matt Noble, vice-président principal, Medidata Patient Cloud. “Medidata s’appuie sur ses perspectives uniques provenant des sponsors, des sociétés de recherche contractuelle, des sites, et des patients afin de changer la donne dans l’expérience des essais cliniques.”

Unique dans le secteur, l’application myMedidata est unifiée à la plateforme Medidata, y compris Rave EDC (saisie de données électroniques), pour donner un écosystème entièrement autonome dans lequel le feedback des patients, les activités des sites, et la gestion secondaire des données fonctionnent avec une synergie parfaite.

L’application est conçue à l’aide de Medidata Designer, un nouvel outil de configuration de plateforme, apportant un créateur de flux axé mobile et centré sur les patients à l’appli myMedidata. Avec Designer, les sponsors et les sociétés de recherche contractuelle partenaires peuvent construire une expérience patient enrichie avec des modèles intuitifs glisser-déposer et des outils de flux visuels, qui déploient simultanément une base de données clinique sans nécessiter de code personnalisé. Designer réduit considérablement les délais de conception des essais en s’appuyant sur les bibliothèques Medidata et des clients, y compris les instruments eCOA préintégrés, les traductions, et les configurations d’étude.

Medidata est une filiale détenue en exclusivité par Dassault Systèmes, qui, avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, est parfaitement positionnée pour mener la transformation numérique des sciences du vivant à l’ère de la médecine personnalisée grâce à la première plateforme scientifique et commerciale de bout en bout, de la recherche à la mise sur le marché.

À propos de Medidata

Medidata mène la transformation numérique des sciences du vivant, créant de l’espoir pour des millions de patients. Medidata aide à générer les preuves et les perspectives pour aider les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic ainsi que les chercheurs universitaires, à accélérer la valeur. Plus de 2 000 clients et partenaires accèdent à la plateforme la plus fiable au monde pour le développement clinique, les données commerciales et de monde réel. Medidata, une société Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), dont le siège social se trouve à New York, dispose de bureaux dans le monde entier pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous fournissons aux entreprises et aux individus des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences jumelles virtuelles du monde réel avec notre plateforme et nos applications 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les limites de l’innovation, de l’apprentissage et de la production afin de créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans tous les secteurs, dans plus de 140 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l’icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une “société européenne” française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

