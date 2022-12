Sonos Voice Control est maintenant disponible en France.

Sonos Voice Control est une expérience vocale qui offre un contrôle mains libres, rapide et précis de votre musique et de votre système Sonos dans le respect de votre vie privée. Le service est maintenant disponible en français.

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Aujourd’hui, Sonos (Nasdaq: SONO), leader mondial spécialisé dans l’expérience audio, a dévoilé, via une mise à jour de l’application Sonos, la disponibilité de l’expérience vocale Sonos Voice Control en France pour tous ses utilisateurs français. Disponible depuis le 1er juin en anglais aux Etats-Unis, Sonos Voice Control permet de contrôler facilement sa musique et son système Sonos en utilisant uniquement sa voix. Conçu dans le respect de votre vie privée, Sonos Voice Control est le moyen le plus simple pour connecter les utilisateurs à leurs contenus préférés. Sonos Voice Control est désormais disponible en France.

«La voix est l’une des façons les plus naturelles de se connecter à la musique. Mais en discutant avec les utilisateurs, nous avons constaté que beaucoup d’entre eux craignaient que leur vie privée ne soit pas respectée et n’étaient pas satisfaits de la précision, de la rapidité et de la facilité d’utilisation des services vocaux existants», explique Joseph Dureau, Vice-President, Voice Experience, Sonos. «Nous avons créé Sonos Voice Control afin de pouvoir lancer et contrôler des contenus sur un système Sonos, en plaçant le respect de la vie privée au cœur du service. Depuis son lancement aux États-Unis, nous avons constaté que 40% des utilisateurs de Sonos Voice Control n’utilisaient aucun assistant vocal auparavant. Nous constatons également que ceux qui utilisent le contrôle vocal écoutent 30% de musique en plus qu’avant. Nous sommes ravis de ces progrès et espérons développer Sonos Voice Control auprès de nouvelles personnes et dans d’autres pays, en commençant aujourd’hui par la France.»

À propos de Sonos Voice Control

Sonos Voice Control fonctionne sur toutes les enceintes Sonos compatibles avec le contrôle vocal, et traite les demandes entièrement sur l’appareil. Aucun enregistrement audio et aucune transcription ne sont envoyés dans le cloud, stockés, écoutés ou lus par qui que ce soit. Sonos Voice Control est disponible sur tous les nouveaux produits compatibles avec le contrôle vocal et disponible gratuitement via une mise à jour de l’application Sonos. Sonos Voice Control est compatible avec Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, et Deezer. D’autres services de streaming et marchés s’ajouteront.

Un contrôle rapide et précis de votre musique et de votre système Sonos. Sonos Voice Control trouve la musique que vous souhaitez écouter et traite les demandes entièrement sur l’appareil. Ce traitement en local garantit une réponse plus rapide et des enchaînements plus simples. Il vous suffit de dire «Hey Sonos» puis d’enchaîner avec une commande, sans avoir besoin de répéter le mot de sortie de veille. Comme avec l’application Sonos, vous pouvez contrôler la musique et les enceintes dans toutes les pièces, faire passer la musique d’un espace à un autre, enregistrer et «liker» vos chansons préférées dans votre bibliothèque musicale personnelle, et bien plus encore.

Sonos Voice Control comprend les nuances des communications humaines et peut répondre à des commandes naturelles, comme «Turn it up!» aux États-Unis ou, dès aujourd’hui, «Monte le volume » en France. Grâce à des techniques d’enregistrement pointues, un traitement et un mastering avancés, la voix est naturelle et discrète tout en restant assurée et engageante. À mesure que l’expérience Sonos s’étendra à d’autres utilisateurs et d’autres pays, les voix française et US de Sonos seront rejointes par d’autres.

À propos de Sonos



Sonos (Nasdaq: SONO) est l’une des plus grandes marques au monde spécialisées dans l’expérience audio. Sonos est l’inventeur de l’audio sans fil multiroom. Sa technologie innovante permet à tous une meilleure expérience d’écoute et offre à ses utilisateurs un accès à leurs contenus préférés en leur permettant de contrôler leur système comme ils le souhaitent. Reconnu pour son expérience audio exceptionnelle, son design pensé pour tous types d’intérieurs, sa simplicité d’utilisation et sa plateforme ouverte, Sonos met toute la culture audio à la portée de tous. Son siège social se trouve à Santa Barbara, en Californie. Pour en savoir plus: www.sonos.com

