„Jesteś tam?” Globalne wdrożenie nowej funkcji Grindr „Right Now”

Więcej miejsc, więcej osób – funkcja podrywu w czasie rzeczywistym Grindr sprawia, że nawiązanie kontaktu nigdy nie było szybsze

WEST HOLLYWOOD, Kalifornia–(BUSINESS WIRE)–Portal Grindr, Global Gayborhood in Your Pocket™, którego średnia liczba aktywnych użytkowników przekracza 14,6 miliona miesięcznie, ogłosił dzisiaj globalne wdrożenie Right Now – najnowszej funkcji opartej na intencji stworzonej po to, aby natychmiast łączyć ze sobą osoby dążące do szybkiego spotkania.









Right Now to transmisja treści w czasie rzeczywistym – niezależna od głównej siatki aplikacji, w której wyświetlane są profile użytkowników – podczas której użytkownicy Grindr mogą zamieszczać teksty i udostępniać zdjęcia wyświetlane następnie przez godzinę, informując w ten sposób użytkowników o podobnych zainteresowaniach czego dokładnie szukają.

„ Right Now pomaga użytkownikom znaleźć dokładnie to, czego chcą i kiedy tego chcą – bez zgadywania” mówi AJ Balance, główny dyrektor ds. produktów w Grindr. „ Stworzyliśmy tę funkcję opartą na intencjach na podstawie opinii od członków naszej społeczności, aby mogli nawiązać kontakt z podobnie myślącymi ludźmi bez marnowania czasu na niedopasowane oczekiwania. Odzew na naszą początkową premierę w marcu był tak duży, że przyspieszyliśmy globalne wdrożenie przed terminem, ponieważ stało się jasne, że ludzie chcieli tej funkcji właśnie… teraz”.

Po udanych programach pilotażowych w Australii i Waszyngtonie oraz regionalnych wdrożeniach na początku 2025 roku, funkcja Right Now jest obecnie dostępna dla wszystkich użytkowników na świecie na urządzeniach z systemami iOS i Android. Dostęp do Right Now można uzyskać bezpośrednio za pomocą nowego przycisku na siatce głównej aplikacji, z dolnego paska nawigacji lub z bocznego panelu przesuwanego w profilu, po czym następuje przejście do specjalnej transmisji treści zoptymalizowanej pod kątem natychmiastowego nawiązania kontaktu.

Po uruchomieniu użytkownicy w zależności od lokalizacji będą otrzymywać pewną liczbę godzinnych sesji Right Now tygodniowo (resetowaną co piątek), z możliwością dokupienia sesji po wykorzystaniu bezpłatnych.

Poznaj harmonogram rozwoju naszych produktów i przyjrzyj się nowym funkcjom, które pojawią się w Grindr w 2025 roku.

Informacje o Grindr Inc.

Portal Grindr (NYSE: GRND), którego średnia liczba aktywnych użytkowników przekracza 14,6 miliona miesięcznie, stał się Globalną Gejwioską w Twojej Kieszeni (Global Gayborhood in Your Pocket™), z misją stworzenia świata, w którym nasza globalna społeczność będzie cieszyć się wolnością, równością i sprawiedliwością. Aplikacja Grindr, dostępna w 190 krajach i terytoriach, jest często głównym sposobem dla osób LGBTQ+, by nawiązywać kontakty, wyrażać siebie i odkrywać świat. Od 2015 roku inicjatywa Grindr for Equality działa na rzecz przestrzegania praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa milionów osób LGBTQ+, współpracując z organizacjami na całym świecie. Grindr posiada biura w West Hollywood, w rejonie zatoki San Francisco, Chicago i Nowym Jorku. Aplikacja Grindr jest dostępna w sklepach App Store i Google Play.

