Fenn vagy? A Grindr „Right Now” funkciója világszerte elérhetővé válik

WEST HOLLYWOOD, Kalifornia–(BUSINESS WIRE)–A Grindr – Global Gayborhood in Your Pocket™ (a zsebedben hordható globális meleg közösség), amely havonta átlagosan több mint 14,6 millió aktív felhasználóval rendelkezik – ma bejelentette legújabb, szándékalapú funkciója, a Right Now globális elindítását. A Right Now célja, hogy azonnali találkozásokra vágyó felhasználókat gyorsan és egyszerűen kapcsoljon össze egymással.









A Right Now egy valós idejű hírfolyam – elkülönülve az alkalmazás fő rácsnézetétől, ahol a profilok láthatók –, amelyben a Grindr felhasználók szöveges bejegyzéseket és fotókat oszthatnak meg, amelyek egy órán át jelennek meg. Ez lehetőséget ad arra, hogy a hasonló érdeklődésű felhasználók pontosan megtudják, ki mire vágyik éppen.

„A Right Now lehetővé teszi felhasználóink számára, hogy pontosan azt találják meg, amit akarnak, akkor, amikor akarják – találgatás nélkül” mondta AJ Balance, a Grindr termékigazgatója. „Ezt a szándékalapú funkciót közösségünk visszajelzései alapján fejlesztettük ki, hogy a felhasználók hasonló gondolkodású emberekkel kapcsolódhassanak anélkül, hogy félreértett elvárásokkal pazarolnák az idejüket. A márciusi kezdeti bevezetésre érkezett rendkívül pozitív reakciók miatt felgyorsítottuk a globális indulást – egyértelműen látszik, hogy az emberek erre most… nos, azonnal vágynak.”

A sikeres tesztidőszakokat követően Ausztráliában és Washington D.C.-ben, valamint a 2025 eleji regionális bővítések után a Right Now funkció mostantól globálisan elérhető minden felhasználó számára iOS és Android rendszeren egyaránt. A Right Now közvetlenül elérhető az alkalmazás fő rácsnézetéből egy új gombbal, az alsó navigációs sávból, vagy a profil oldalsó menüjéből. Mindez egy különálló, azonnali kapcsolódásra optimalizált hírfolyamhoz vezet.

A funkció indulásakor a felhasználók tartózkodási helyüktől függően hetente több ingyenes, egyórás Right Now alkalmat kapnak (amelyek minden pénteken frissülnek), és lehetőségük lesz további alkalmak vásárlására is, miután felhasználták az ingyenes lehetőségeiket.

Tekintse meg termékfejlesztési ütemtervünket, hogy közelebbről is megismerhesse a 2025-ben érkező új funkciókat a Grindr alkalmazásban.

A több mint 14,6 millió havi aktív felhasználóval rendelkező Grindr (NYSE: GRND) mára a „zsebedben hordható globális meleg közösséggé”™ nőtte ki magát, amelynek küldetése egy olyan világ megteremtése, ahol globális közösségünk élete szabad, egyenlő és igazságos lehet. A Grindr 190 országban és területen érhető el, és sokszor az elsődleges módja az LGBTQ+ közösség tagjainak a kapcsolatteremtésre, önkifejezésre és a körülöttük lévő világ felfedezésére. 2015 óta a Grindr for Equality kezdeményezés emberi jogokat, egészségügyi és biztonsági ügyeket támogat világszerte együttműködve különféle szervezetekkel, ezzel segítve milliók életét. A Grindr irodái West Hollywoodban, a Bay Area-ban, Chicagóban és New Yorkban találhatók. A Grindr alkalmazás elérhető az App Store-ban és a Google Play Áruházban.

