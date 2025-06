Bereit? Grindr’s „Right Now” nun global

Mehr Orte, mehr Leute – Grindr’s Hookup in Echtzeit ermöglicht schnelle Kontaktaufnahme

WEST HOLLYWOOD, Kalif.–(BUSINESS WIRE)–Grindr, the Global Gayborhood in Your Pocket™ mit durchschnittlich mehr als 14,6 Mio monatlichen aktiven Nutzern, hat heute die globale Einführung von Right Now bekannt gegeben. Das ist die neueste, auf entsprechender Absicht beruhende Funktion, über die Menschen sofort miteinander in Kontakt treten können.









Right Now ist ein Echtzeit-Feed, über den Nutzer von Grindr für eine Stunde Text und Fotos freischalten können, um Gleichgesinnten genau mitzuteilen, wonach sie suchen. Diese Funktion ist also nicht, wie das normale Netzwerk von Grindr auf das Posten über Profile beschränkt.

„ Mit Right Now können unsere Nutzer genau das finden, was sie suchen und genau dann, wenn sie es brauchen – ohne Umwege,” sagte AJ Balance, Chief Product Officer bei Grindr. „ Wir haben diese Funktion aufgrund von Feedback unserer Community entwickelt. So können Nutzer Erwartungen sofort abklären und ohne Zeitverschwendung mit Gleichgesinnten in Kontakt treten. Die Reaktion auf unseren Launch im März war so positiv, dass wir den Global Launch nun vorziehen. Denn es ist offensichtlich – so etwas wird gebraucht.”

Nach erfolgreichen Pilottests in Australien und Washington, D.C. und regionaler Expansion Anfang 2025 ist Right Now nun für alle Nutzer global zugänglich, sowohl auf iOS als auch Android. Über eine neue Schaltfläche auf der Startseite, die untere Navigationsleiste oder die seitliche Navigationsleiste der App kann ein entsprechender Feed für die sofortige Anbahnung von Kontakten erreicht werden.

Bei der Markteinführung werden je nach Region einige kostenlose einstündige Sitzungen über Right Now angeboten. Diese Option wird jeden Freitag erneuert. Nach der Ausnutzung des kostenlosen Kontingents können Nutzer mehr Sitzungen kaufen.

Schauen Sie sich unsere Produktplanung an und erfahren Sie, welche neuen Funktionen von Grindr Sie 2025 erwarten.

Über Grindr Inc.

Grindr (NYSE: GRND) verzeichnet im Durchschnitt mehr als 14,6 Mio aktive Nutzer pro Monat. Das Global Gayborhood in Your Pocket™ verfolgt die Mission, eine Welt zu schaffen, wo das Leben frei, gleichberechtigt und gerecht zugeht. Grindr ist in 190 Ländern und Territorien verfügbar und ist für LGBTQ+-Menschen oft der bevorzugte Weg, sich zu verbinden, sich auszudrücken und die eigene Umgebung zu erkunden. Seit 2015 hat Grindr for Equality dazu beigetragen, die Rechte, die Gesundheit und die Sicherheit von Millionen von LGBTQ+-Menschen zusammen mit anderen Organisationen zu fördern. Grindr unterhält Büros in West Hollywood, der Bay Area, Chicago und New York. Die Grindr App ist im App Store und bei Google Play zu finden.

Contacts

Hayley Richard



Press@grindr.com