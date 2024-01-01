Hyper® erhält zwei CES 2026 Innovation Awards®® für seine bahnbrechenden Tech-Zubehörsysteme

HyperSpace™ Trackpad Pro und HyperDrive® Next USB4 M.2 PCIe-Gehäuse von Hyper als Preisträger der CES Innovation Awards® 2026 nominiert

ANAHEIM, Kalifornien–(BUSINESS WIRE)–Hyper® , ein Marktführer auf dem Gebiet technischer Mobilgeräte-Zubehörprodukte für Kreative und Power-User, meldete heute, dass das Unternehmen mit zwei Innovation Awards® der CES 2026 in der Kategorie “Consumer-Peripheriegeräte und Zubehör” ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von Hyper für die Entwicklung von Lösungen wider, die den Nutzern helfen, Geräte zu schaffen und zu vernetzen und ihre Grenzen zu erweitern.









Das Programm CES Innovation Awards ist ein jährlicher Wettbewerb, in dem die innovativsten und neuesten Produkte in der Consumer-Technologie geehrt und die Spitzeninnovationen in mehreren Kategorien anerkannt werden.

“Seit 20 Jahren ist Hyper führend auf dem Gebiet der Tech-Zubehörprodukte mit seinen branchenprägenden ‘Weltneuheiten’ im Bereich der Stromversorgungs-, Konnektivitäts-, Mobilitäts- und Desktop-Lösungen”, sagte Gabi Iorio, Director of Global Marketing and Sales, Hyper. “Unsere Preisträger der CES Innovation Awards 2026 sind eine starke Bestätigung für das beständige und unermüdliche Engagement unsere Unternehmens, wenn es gilt, Konventionen in Frage zu stellen, Grenzen zu sprengen und den heutigen Mobilgerätenutzern transformative Technologien zur Verfügung zu stellen.”

Preisträger der CES Innovation Awards® 2026 von Hyper

HyperSpace™ Trackpad Pro (HS2510GL)

Das erste Premium-Haptic-Trackpad für Microsoft® Windows® , das HyperSpace™ Trackpad Pro, bietet eine latenzfreie Reaktionszeit von 240 Hz und eine unabhängige Druckerfassung für bis zu 10 Finger. Mit Hilfe der Software ® Connect können die Nutzer App-spezifische Shortcuts, Gestenzonen und Deep-Click-Profile erstellen, die eine unvergleichliche Präzision und Personalisierung erlauben. Sein ergonomisches Design, seine intelligente Handflächenunterdrückung und seine Community-gesteuerte Nutzung von Shortcuts machen es zu einem Gamechanger für digitale Schöpfer und Multitasker.

Das HyperSpace Trackpad Pro (HS2510GL) ist ab sofort im Rahmen des Kickstarter-Programms zum Frühbucherpreis von 90 Dollar vorbestellbar und ab dem 1. Quartal 2026 erhältlich.

HyperDrive® Next USB4 M.2 PCIe-Gehäuse (HD2500GL)

Diese modulare Hochgeschwindigkeits-Erweiterungslösung speed erreicht einen PCIe-Durchsatz von 64 Gbps, unterstützt KI-Beschleuniger sowie Netzwerkkarten und ist mit einem Hybrid-Stromversorgungssystem für stabile Leistung ausgestattet—auch auf Low-Power-Geräten. Sie basiert auf dem Intel-Chipsatz Barlow Ridge, kann ohne Tools installiert werden, ist in der Schutzart IP55 aufgebaut und besteht aus zu 100% recyceltem Aluminium und ist somit ein nachhaltiges, zukunftssicheres Zubehör für Profi-Anwender.

Das HyperDrive® Next USB4 M.2 PCIe-Gehäuse (HD2500GL) wird ab Ende des 4. Quartals 2025 zu einem Einzelhandelspreis von 199,99 Dollar erhältlich sein.

Sehen Sie sich die Hyper-Innovationen auf der CES 2026 an

Verbraucher, Medien und Branchenexperten können sich aus erster Hand über die preisgekrönten Produkte auf der CES 2026 informieren, der weltweit einflussreichten Tech-Veranstaltung, die in Las Vegas vom 6. bis zum 9. Januar 2026 stattfindet. Hyper wird seine neuesten Innovationen zusammen mit Targus, der Hyper-Muttergesellschaft, auf ihrer Suite #35-106 in The Venetian präsentieren. Darüber hinaus werden diese beiden Preisträger der CES Innovation Awards im CES Innovation Awards Showcase und während der CES Unveiled präsentiert, der führenden Medienveranstaltung, die im Mandalay Bay Convention Center am Abend des 4. Januar stattfindet.

Über HYPER®

Hyper® eiert sein 20-jähriges Bestehen, in denen es Kreativen und Innovatoren ermöglicht hat, über sich hinauszuwachsen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, kreativen Profis modernste Technologie und mobiles Zubehör mit seiner preisgekrönten Produktpalette an Stromversorgungs-, Konnektivitäts-, Mobilitäts- und Desktop-Lösungen anzubieten. Erfahren Sie mehr unter hypershop.com, und folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, X und LinkedIn.

Über die CES®

Die CES ist das größte und einflussreichste Technologie-Event der Welt – das Testfeld für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier machen die größten Marken der Welt Geschäfte und treffen neue Partner, und die interessantesten Innovatoren stehen auf der Bühne. Die Consumer Technology Association (CTA)® ist Eigentümerin und Veranstalterin der Messe. Die CES präsentiert alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2026 findet vom 6. bis zum 9. Januar 2026 in Las Vegas statt. Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech. Folgen Sie der CES auch in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association (CTA)®

Die CTA ist der Technologiesektor, denn sie ist der größte Branchenverband für Technologie in Nordamerika. Unsere Mitglieder sind weltweit führende Innovatoren – von Startups bis hin zu globalen Markenunternehmen – beschäftigen in den USA mehr als 18 Millionen Menschen. Die CTA ist zudem Eigentümerin und Veranstalterin der CES®, der einflussreichsten Technologiemesse der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech. Folgen Sie uns unter @CTAtech. Die Preisträger der CES Innovation Awards 2026, darunter Produktbeschreibungen und Fotos, finden Sie unter CES.tech/innovation. Mehr dazu wird im Januar veröffentlicht. Viele Preisträger werden ihre prämierten Produkte im Innovation Awards Showcase auf der CES 2026 präsentieren.

Preise, Termine, Funktionen und Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. ©2025 Hyper. Hyper, HyperDrive und HyperSpace sind Marken oder eingetragene Marken von Targus International LLC in den USA und bestimmten andern Ländern. Hydra ist eine eingetragene Marke von Peratech Holdco Limited. Adobe Premiere Pro, Illustrator und Photoshop sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe in den Vereinigten Staaten und/oder andern Ländern. Microsoft, Windows und Microsoft Office sind eingetragene Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Figma ist eine eingetragene Marke von Figma, Inc. macOS ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Rachel Neppes – Head of PR

714-575-7432