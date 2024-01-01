Hyper® remporte deux CES 2026 Innovation Awards® pour ses accessoires technologiques révolutionnaires

Le HyperSpace™ Trackpad Pro et le HyperDrive® Next USB4 M.2 PCIe Enclosure de Hyper ont été nommés lauréats des CES Innovation Awards® 2026

ANAHEIM, Californie–(BUSINESS WIRE)–Hyper®, leader dans le domaine des accessoires technologiques mobiles pour les créateurs et les utilisateurs expérimentés, a annoncé aujourd’hui avoir remporté deux CES 2026 Innovation Awards® dans la catégorie Consumer Peripherals and Accessories. Ces prix reflètent la mission de Hyper qui consiste à créer des solutions révolutionnaires aidant les utilisateurs à créer, se connecter et dépasser les limites de leurs appareils.









Le programme CES Innovation Awards est un concours annuel qui récompense les nouveaux produits les plus innovants dans le domaine des technologies grand public, en reconnaissant les meilleures innovations dans plusieurs catégories.

« Depuis 20 ans, Hyper est leader dans le domaine des accessoires technologiques grâce à ses “premières mondiales” en matière d’alimentation, de connectivité, de mobilité et de solutions de bureau », déclare Gabi Iorio, directeur du marketing et des ventes mondiales chez Hyper. « Nos lauréats des CES Innovation Awards 2026 sont une puissante validation de l’engagement continu et sans relâche de notre entreprise à défier les conventions, repousser les limites et fournir une technologie transformatrice aux utilisateurs de technologies mobiles d’aujourd’hui. »

Lauréats des CES Innovation Awards® 2026 de Hyper

HyperSpace™ Trackpad Pro (HS2510GL)

Premier trackpad haptique haut de gamme spécialement conçu pour Microsoft® Windows®, le HyperSpace™ Trackpad Pro offre une saisie sans latence, une réactivité de 240 Hz et une détection de pression indépendante pour jusqu’à 10 doigts. Grâce au logiciel Hydra® Connect, les utilisateurs peuvent créer des raccourcis spécifiques à chaque application, des zones gestuelles et des profils de clic profond pour une précision et une personnalisation inégalées. Son design ergonomique, sa fonction intelligente de rejet de la paume et le partage de raccourcis par la communauté en font un outil révolutionnaire pour les créateurs numériques et les utilisateurs multitâches.

Le HyperSpace Trackpad Pro (HS2510GL) est désormais disponible en précommande sur Kickstarter, avec un prix de lancement à partir de 90 $ et une livraison prévue au T1 2026.

HyperDrive® Next USB4 M.2 PCIe Enclosure (HD2500GL)

Cette solution d’extension modulaire à haut débit offre un débit PCIe de 64 Gbit/s, prend en charge les accélérateurs IA et les cartes réseau, et dispose d’un système d’alimentation hybride pour des performances stables, même sur les appareils à faible consommation. Basée sur le chipset Barlow Ridge d’Intel, elle offre une installation sans outil, une durabilité certifiée IP55 et est fabriqué à partir d’aluminium 100 % recyclé, ce qui en fait un accessoire durable et évolutif pour les professionnels.

Le HyperDrive® Next USB4 M.2 PCIe Enclosure (HD2500GL) sera disponible à partir de la fin du T4 2025, au prix de détail de 199,99 $.

Découvrez les innovations de Hyper au CES 2026

Les consommateurs, médias et professionnels du secteur pourront découvrir ces deux produits primés lors du CES 2026, l’événement technologique le plus influent au monde qui se tiendra à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2026. Hyper présentera ses dernières innovations aux côtés de Targus, sa société mère, dans la suite n° 35-106 du Venetian. De plus, ces deux lauréats des CES Innovation Awards seront mis à l’honneur lors du CES Innovation Awards Showcase et du CES Unveiled, le principal événement de présentation aux médias qui se tiendra au Mandalay Bay Convention Center dans la soirée du 4 janvier.

À propos de HYPER®

Célébrant 20 ans d’existence au service des créateurs et des innovateurs, Hyper® est spécialisé dans la fourniture d’accessoires technologiques et mobiles de pointe aux professionnels de la création grâce à sa gamme primée de solutions d’alimentation, de connectivité, de mobilité et de bureau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hypershop.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, X et LinkedIn.

À propos du CES®

Le CES est l’événement technologique le plus important au monde, terrain d’essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C’est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus brillants montent sur scène. Détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES couvre tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)®

En tant que plus grande association professionnelle du secteur technologique en Amérique du Nord, la CTA représente le secteur technologique. Nos membres sont les plus grands innovateurs mondiaux, des startups aux marques internationales, et contribuent à soutenir plus de 18 millions d’emplois aux États-Unis. La CTA est propriétaire et organisatrice du CES®, le plus grand événement technologique au monde. Retrouvez-nous sur CES.tech. Suivez-nous sur @CTAtech. Les lauréats des CES Innovation Awards 2026, ainsi que les descriptions et photos des produits, sont disponibles sur CES.tech/innovation. Plus d’informations seront dévoilées en janvier. De nombreux lauréats exposeront leurs produits primés lors du salon Innovation Awards Showcase au CES 2026.

Les prix, dates, caractéristiques et spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. ©2025 Hyper. Hyper, HyperDrive et HyperSpace sont des marques commerciales ou des marques déposées de Targus International LLC aux États-Unis et dans certains autres pays. Hydra est une marque déposée de Peratech Holdco Limited. Adobe Premiere Pro, Illustrator et Photoshop sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Adobe aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Microsoft, Windows et Microsoft Office sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Figma est une marque déposée de Figma, Inc. macOS est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Rachel Neppes – Responsable des relations publiques

714-575-7432