Hyatt zet asset-light-groeistrategie voort met plannen om Dream Hotel Group over te nemen

Overname om het unieke lifestyle-hotelaanbod van Hyatt uit te breiden met een snelgroeiend merkenportfolio gericht op levendige eet- en uitgaanservaringen

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) en Dream Hotel Group hebben een overeenkomst aangekondigd voor een aan Hyatt gelieerde onderneming om het lifestyle-hotelmerk en managementplatform van Dream Hotel Group over te nemen, waaronder de merken Dream Hotels, The Chatwal Hotels en Unscripted Hotels, met eigendommen in enkele van ‘s werelds meest prominente hotelmarkten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië.





Deze asset-light acquisitie omvat een portfolio van 12 beheerde of franchise-lifestylehotels, met nog eens 24 getekende langetermijnbeheerovereenkomsten voor hotels die naar verwachting in de toekomst geopend zullen worden. Na voltooiing zal deze uitbreiding meer dan 1.700 kamers toevoegen aan Hyatts lifestyle-portfolio en het aantal kamers van Hyatt in New York City met meer dan 30% verhogen. Deze acquisitie zet de asset-light groeistrategie van Hyatt voort na de transacties om Two Roads Hospitality in 2018 en Apple Leisure Group in 2021 over te nemen – en meest recentelijk, de samenwerkingsovereenkomst van Hyatt met het Duitse Lindner Hotels AG om de merkvoetafdruk van Hyatt in Europa verder te laten groeien.

Bij de afronding betaalt Hyatt een basisaankoopprijs van $ 125 miljoen, met een extra bedrag van $ 175 miljoen in de komende zes jaar naarmate de hotels in de pijplijn komen en opengaan. Gestabiliseerde beheervergoedingen in verband met de basisaankoopprijs van $ 125 miljoen zullen naar verwachting ongeveer $ 12 miljoen bedragen en, voor zover de voorwaardelijke aankoopprijs van $ 175 miljoen wordt betaald, zullen aanvullende gestabiliseerde beheervergoedingen naar verwachting oplopen tot ongeveer $ 27 miljoen. De totale basisaankoopprijs plus de voorwaardelijke aankoopprijs vertegenwoordigt een aantrekkelijk overnameveelvoud in de hoge eencijferige cijfers op geprojecteerde gestabiliseerde inkomsten.

De hotels van de Dream Hotel Group staan bekend om hun levendige eet- en uitgaanservaringen, waaronder hotspotrestaurants, weelderige uitgaansgelegenheden en exclusieve nachtclubs die zijn gebouwd op strategische samenwerkingen met innovatieve en bekroonde marktleiders. De overname zal de merkvoetafdruk van Hyatt vergroten in belangrijke markten, waaronder Nashville, Hollywood, South Beach, Durham, verschillende locaties in New York City en één in de Catskills. Ondertekende contracten vertegenwoordigen aanvullende strategische bestemmingen, waaronder Las Vegas, Saint Lucia en Doha.

“We hebben enorm veel respect voor wat de oprichter van Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, en Chief Executive Officer Jay Stein en hun team hebben gecreëerd en zijn dankbaar voor het vertrouwen dat Dream Hotel Group in ons stelt om voor hun merken te zorgen en hun succes voort te zetten in de toekomst,” aldus Mark Hoplamazian, President en Chief Executive Officer van Hyatt. “We kijken ernaar uit om ons groeitraject voort te zetten met meer dan 600 nieuwe Hyatt-familieleden die onze lifestyle-expertise verder zullen versterken en het succes van onze toegewijde lifestyle-divisie zullen uitbreiden. We zijn verheugd om nog meer inspirerende ervaringen en feestelijke programmering aan te bieden aan onze gasten en loyaliteitsleden en om de waarde van het Hyatt-netwerk naar een groeiend aantal veeleisende hoteleigenaren en -ontwikkelaars over de hele wereld te brengen.”

“Hyatt heeft een bewezen staat van dienst in het behouden van wat lifestyle-hotels speciaal maakt en is de ideale nieuwe thuisbasis voor onze groeiende Dream Hotel Group-merken,” stelde Sant Singh Chatwal, voorzitter en oprichter van Dream Hotel Group. “Als eigenaar van Dream Hotel Group-hotels kijk ik uit naar het volgende deel van ons traject en heb ik er alle vertrouwen in dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt voor onze hotels, eigenaren, gasten en teamleden als onderdeel van de Hyatt-familie.”

De transactie zal naar verwachting in de komende maanden worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Na afronding van de transactie zal Hyatt eraan werken om de nieuwe hotels op te nemen in het World of Hyatt-loyaliteitsprogramma, zodat meer verblijfsgelegenheden en bestemmingen naar zijn ledenbestand worden gebracht. World of Hyatt-leden behoren tot de meest waardevolle reizigers in de branche die meer uitgeven en langer blijven, waardoor hoogwaardige inkomsten worden gegenereerd voor de eigenaren van Dream Hotel Group-hotels.

De oprichter van Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, zal zijn verbintenis voortzetten als eigenaar van vier open en twee toekomstige hotels die naar verwachting zullen worden toegevoegd aan het Hyatt-portfolio. Jay Stein, CEO van de Dream Hotel Group, treedt toe tot Hyatt als hoofd Dream Hotels om de integratie van de merken van Dream Hotel Group in het Hyatt-portfolio te begeleiden, ervoor te zorgen dat het unieke DNA van elk merk behouden blijft en tegelijkertijd gebruik te maken van de mogelijkheden van Hyatt om de hotelprestaties te optimaliseren. Daarnaast zal de Chief Development Officer van Dream Hotel Group, David Kuperberg, toetreden tot Hyatt als hoofd Development – Dream Hotels; Chief Operating Officer Michael Lindenbaum zal zich voegen bij Hyatt als wereldwijd hoofd Operations – Dream Hotels.

In verband met de transactie trad Moelis & Company LLC op als financieel adviseur van Hyatt en trad Latham & Watkins LLP op als juridisch adviseur.

De term ‘Hyatt’ wordt in dit bericht gemakshalve gebruikt om te verwijzen naar Hyatt Hotels Corporation en/of een of meer van zijn gelieerde ondernemingen.

Over Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, met hoofdkantoor in Chicago, is een toonaangevend wereldwijd gastvrijheidsbedrijf dat zich laat leiden door zijn doel: zorgen voor mensen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Op 30 september 2022 omvatte het portfolio van het bedrijf meer dan 1.200 hotels en all-inclusive accommodaties in 72 landen verspreid over zes continenten. Het aanbod van het bedrijf omvat merken in de Timeless Collection, waaronder Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® en UrCove; de Boundless Collection, waaronder Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® en Caption by Hyatt; de Independent Collection, waaronder The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ en JdV by Hyatt™; en de Inclusive Collection, waaronder Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® en Sunscape® Resorts & Spas. Dochterondernemingen van het bedrijf beheren het World of Hyatt®-loyaliteitsprogramma, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC-bestemmingsbeheerdiensten en Trisept Solutions®-technologiediensten. Ga voor meer informatie naar www.hyatt.com.

Over Dream Hotel Group

Dream Hotel Group is een hotelmerk en managementbedrijf met een rijke, 35-jarige geschiedenis van het beheren van eigendommen in enkele van ‘s werelds meest competitieve hotelomgevingen, waaronder New York, Los Angeles, Miami, Bangkok en meer recentelijk Nashville. Dream Hotel Group, de thuisbasis van Dream Hotels, Unscripted Hotels, The Chatwal en de nieuwe merken van By Dream Hotel Group, omvat drie bedrijfslijnen: Proprietary Brands, Hotel Management en Dining & Nightlife. Het bedrijf is toegewijd aan de filosofie dat vooruitstrevend ontwerp, service en gastervaringen beschikbaar moeten zijn in alle marktsegmenten. Dream Hotel Group zet zich ervoor in om reizigers een authentieke verbinding te bieden met hun gekozen bestemming door middel van een echt originele aanpak. Ga voor meer informatie over Dream Hotel Group en haar merken naar www.DreamHotelGroup.com en volg @dreamhotelgroup op Twitter en LinkedIn.

Toekomstgerichte verklaringen

Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen bevatten verklaringen over de door het bedrijf voorgestelde overname van het lifestyle-hotelmerk en managementplatform van Dream Hotel Group, inclusief verwachte financiële en operationele voordelen als gevolg van de overname, voordelen voor gasten en eigenaren die voortvloeien uit de overname, het aantal hotels dat naar verwachting zal worden geopend in de toekomst als onderdeel van de overname, de verwachte opname van hotels die als onderdeel van de overname zijn verworven in het World of Hyatt-loyaliteitsprogramma, de verwachte tijdlijn voor het voltooien van de overname, vooruitzichten of toekomstige gebeurtenissen, en hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s die moeilijk te voorspellen zijn. Als gevolg hiervan kunnen onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen herkennen aan het gebruik van woorden als ‘kunnen,’ ‘konden,’ ‘verwachten,’ ‘van plan zijn,’ ‘plannen,’ ‘streven,’ ‘anticiperen,’ ‘geloven,’ ‘schatten,’ ‘voorspellen,’ ‘potentieel,’ ‘doorgaan,’ ‘waarschijnlijk,’ ‘zullen,’ ‘zouden’ en variaties op deze termen en soortgelijke uitdrukkingen, of het negatieve equivalent van deze termen of soortgelijke uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op schattingen en veronderstellingen die, hoewel ze door ons en ons management als redelijk worden beschouwd, inherent onzeker zijn. Factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer: risico’s verbonden aan de overname van Apple Leisure Group, inclusief succesvolle integratie van de activiteiten van Apple Leisure Group; de duur en ernst van de COVID-19-pandemie of een nieuwe opflakkering en het hersteltempo na de pandemie of een nieuwe opflakkering; de korte- en langetermijneffecten van de COVID-19-pandemie, onder meer op de vraag naar reizen, voorbijgaande en groepszaken, en het niveau van consumentenvertrouwen; de impact van acties van regeringen, bedrijven of personen als reactie op de COVID-19-pandemie of een andere heropflakkering op wereldwijde en regionale economieën, reisbeperkingen of -verboden en economische activiteit; het vermogen van externe eigenaren, franchisenemers of horecaondernemingen om met succes om te gaan met de gevolgen van de COVID-19-pandemie of een andere heropflakkering; algemene economische onzekerheid in de belangrijkste wereldmarkten en een verslechtering van de wereldwijde economische omstandigheden of een laag niveau van economische groei; de mate en het tempo van economisch herstel na economische neergang; wereldwijde beperkingen en onderbrekingen van de toeleveringsketen, stijgende kosten van bouwgerelateerde arbeid en materialen, en kostenstijgingen als gevolg van inflatie of andere factoren die mogelijk niet volledig worden gecompenseerd door hogere inkomsten in ons bedrijf; risico’s die van invloed zijn op de luxe-, resort- en all-inclusive accommodatiesegmenten; bestedingsniveaus in de zakelijke, vrijetijds- en groepssegmenten, evenals het consumentenvertrouwen; afname van bezetting en gemiddeld dagtarief; beperkte zichtbaarheid met betrekking tot toekomstige boekingen; verlies van belangrijk personeel; binnenlandse en internationale politieke en geopolitieke omstandigheden, waaronder politieke of burgerlijke onrust of veranderingen in het handelsbeleid; vijandelijkheden, of angst voor vijandelijkheden, inclusief toekomstige terroristische aanslagen, die van invloed zijn op reizen; reisgerelateerde ongevallen; natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen zoals aardbevingen, tsunami’s, tornado’s, orkanen, overstromingen, bosbranden, olielozingen, nucleaire incidenten en wereldwijde uitbraken van pandemieën of besmettelijke ziekten, of angst voor dergelijke uitbraken; ons vermogen om met succes bepaalde niveaus van bedrijfswinst te behalen bij hotels die prestatietests of garanties hebben ten gunste van onze externe eigenaren; de impact van hotelrenovaties en herontwikkelingen; risico’s die verband houden met onze plannen voor kapitaaltoewijzing, ons aandeleninkoopprogramma en dividendbetalingen, waaronder een vermindering, of eliminatie of opschorting van terugkoopactiviteiten of dividendbetalingen; het seizoensgebonden en cyclische karakter van de vastgoed- en gastvrijheidssector; veranderingen in distributieregelingen, bijvoorbeeld via internetreistussenpersonen; veranderingen in de smaak en voorkeuren van onze klanten; relaties met collega’s en vakbonden en veranderingen in arbeidswetgeving; de financiële toestand van, en onze relaties met, externe eigenaren van onroerend goed, franchisenemers en venture-partners in de gastvrijheidssector; het mogelijke onvermogen van externe eigenaren, franchisenemers of ontwikkelingspartners om toegang te krijgen tot kapitaal dat nodig is om huidige activiteiten te financieren of onze groeiplannen uit te voeren; risico’s verbonden aan mogelijke overnames en afstotingen en de introductie van nieuwe merkconcepten; de timing van overnames en afstotingen en ons vermogen om voltooide overnames succesvol te integreren met bestaande activiteiten; het niet succesvol voltooien van voorgestelde transacties (inclusief het niet voldoen aan de sluitingsvoorwaarden of het verkrijgen van de vereiste goedkeuringen); ons vermogen om met succes onze strategie uit te voeren om onze management- en franchiseactiviteiten uit te breiden en tegelijkertijd onze vastgoedactiva binnen de gestelde tijdsbestekken en tegen verwachte waarden te verkleinen; dalingen in de waarde van onze vastgoedactiva; onvoorziene beëindigingen van onze management- of franchiseovereenkomsten; veranderingen in federale, staats-, lokale of buitenlandse belastingwetgeving; stijgingen van rentetarieven, lonen en andere bedrijfskosten; wisselkoersschommelingen of valutaherstructureringen; gebrek aan acceptatie van nieuwe merken of innovatie; algemene volatiliteit van de kapitaalmarkten en ons vermogen om toegang te krijgen tot dergelijke markten; veranderingen in de concurrentieomgeving in onze branche, onder meer als gevolg van de COVID-19-pandemie, consolidatie in de branche en de markten waarin we actief zijn; ons vermogen om het loyaliteitsprogramma World of Hyatt en het betaalde lidmaatschapsprogramma Unlimited Vacation Club succesvol te laten groeien; cyberincidenten en storingen in de informatietechnologie; uitkomsten van gerechtelijke of administratieve procedures; schendingen van voorschriften of wetten met betrekking tot onze franchiseactiviteiten; en andere risico’s die worden besproken in de deponeringen van het bedrijf bij de SEC, inclusief ons jaarverslag op Formulier 10-K, welke deponeringen verkrijgbaar zijn bij de SEC. Alle toekomstgerichte verklaringen die aan ons of personen die namens ons handelen kunnen worden toegeschreven, worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door de hierboven uiteengezette waarschuwende verklaringen. We raden u aan om niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die alleen worden gedaan op de datum van dit persbericht. Wij nemen geen enkele verplichting op ons of aanvaarden geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken om actuele resultaten, nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, veranderingen in aannames of veranderingen in andere factoren die van invloed zijn op toekomstgerichte verklaringen weer te geven, behalve voor zover vereist door toepasselijke wet. Als we een of meer toekomstgerichte verklaringen bijwerken, mag niet worden geconcludeerd dat we aanvullende updates zullen doen met betrekking tot die of andere toekomstgerichte verklaringen.

