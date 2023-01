Hyatt wzmacnia swoją pozycję lidera w segmencie luksusowym, lifestylowym i rozrywkowym w 2023 r. i w kolejnych latach dzięki rekordowym planowanym projektom na całym świecie

Hyatt kontynuuje swój transformacyjny wzrost w związku z planowanym nabyciem Dream Hotel Group, globalnym rozwojem marki Caption by Hyatt oraz organicznym wzrostem globalnego portfolio Hyatt

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) przekazała dzisiaj informację, że Hyatt będzie kontynuować swój transformacyjny wzrost w 2023 r. i w kolejnych latach dzięki rekordowym planom obejmującym około 117 tys. pokoi na całym świecie według danych na koniec 2022 r. W szczególności prawie jedna na cztery planowane nieruchomości jest klasyfikowana jako hotel lifestylowy, stanowiąc 10 procent istniejącej bazy hotelowej i wzmacniając pozycję lidera Hyatt w segmencie luksusowym, lifestylowym i rozrywkowym. Istotny wzrost liczby tych nieruchomości o wysokiej wartości w portfolio Hyatt poprawia doświadczenia klientów, co może sprzyjać rozwojowi programu lojalnościowego World of Hyatt w całym portfolio Hyatt.

Istotnym czynnikiem napędzającym ten wzrost jest ogłoszone nabycie, zgodnie z modelem „asset light”, marki hoteli lifestylowych i platformy zarządzającej Dream Hotel Group, co zgodnie z oczekiwaniami ma włączyć ugruntowane marki hoteli lifestylowych – w tym Dream Hotels, Unscripted Hotels i The Chatwal – do portfolio Hyatt. Nieruchomości Dream Hotel Group są znane ze swojej opartej na empirycznych rozwiązaniach gościnności, w tym restauracji hotspot i życia nocnego, zbudowanych w ramach strategicznego i niekonwencjonalnego programowania i współpracy marek, w powiązaniu z autorskim wzornictwem, które równoważy praktyczność z szykiem. W związku z tym nabyciem rodzina Hyatt powiększy się o ponad 600 pracowników wprowadzających dogłębną wiedzę na temat empirycznej gościnności do globalnego portfolio Hyatt w zakresie ofert lifestylowych, co zwiększy oddziaływanie marki Hyatt w strategicznych docelowych miejscach podróży, takich jak Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Saint Lucia, Doha i Nowy Jork. Będzie także oznaczać wejście marek Hyatt na takie rynki jak Catskills w stanie Nowy Jork i Valle de Guadalupe w Meksyku.

Ponadto marka Caption by Hyatt – która łączy w sobie wzornictwo i komfort ekskluzywnego, lifestylowego hotelu z elastycznością nieruchomości świadczącej wybrane usługi – jest gotowa na znaczny wzrost w następstwie udanego otwarcia hotelu Caption by Hyatt Beale Street Memphis w 2022 r. Marka zgodnie z oczekiwaniami ma wzmocnić swoją pozycję w Tennessee dzięki Caption by Hyatt Chattanooga we współpracy z 3H Group (planowane na 2024 r.) oraz pojawić się w Kalifornii dzięki hotelom Caption by Hyatt Roseville we współpracy z LRE & Companies i American Hospitality Services, Inc. oraz Caption by Hyatt Sacramento we współpracy z Presidio Hotel Development LLC i 29th Street Capital (obydwa planowane na 2026 r.). Marka Caption by Hyatt rozwija się na skalę międzynarodową dzięki ogłoszonym otwarciom nieruchomości w Chinach i Japonii w 2023 r., Wietnamie w 2025 r. i Sydney w nadchodzących latach. Marka Caption by Hyatt, skupiająca się na trosce o ludzi i miejsce oraz tworzeniu powiązań między nimi, zobowiązuje się zatrudniać różnorodne talenty, sprzedawców, rzemieślników i dostawców – oraz celebrować różnorodność ludzi w społecznościach, w których zlokalizowane są hotele Caption by Hyatt.

– Dzięki naszej celowej strategii długoterminowego wzrostu i ścisłej współpracy z właścicielami Hyatt szczyci się od pięciu lat pozycją lidera w zakresie organicznego wzrostu przychodów netto z pokoi – powiedział Jim Chu, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. wzrostu Hyatt. – Właściciele chcą z nami współpracować ze względu na naszą wiedzę ekspercką, historyczne wyniki i optymalną pozycję w branży. Działamy na skalę globalną, ale jesteśmy na tyle elastyczni, by tworzyć osobiste relacje, wyciągać wnioski z naszych doświadczeń i kierować się empatią.

Nowe nieruchomości w segmencie luksusowym, lifestylowym i rozrywkowym na znaczących rynkach

Hyatt przewiduje dodatkowy wzrost organiczny w segmencie ofert luksusowych, lifestylowych i rozrywkowych, zapewniających przemyślane wzornictwo, innowacyjne rozwiązania w zakresie żywności i napojów oraz spersonalizowane usługi na całym świecie.

Cele dla marki Park Hyatt:

– Potwierdzenie obecności w Republice Południowej Afryki dzięki hotelowi Park Hyatt Johannesburg pod koniec 2023 r. i wejście do Maroka dzięki hotelowi Park Hyatt Marrakech, oferującemu elegancję luksusowego resortu w połączeniu z marokańskim urokiem.

– Powrót do Londynu dzięki hotelowi Park Hyatt London River Thames i rozwój działalności w regionie Azji i Pacyfiku dzięki hotelom Park Hyatt Taipei (Tajwan), Park Hyatt Kuala Lumpur (Malezja) i Park Hyatt Phu Quoc (Wietnam) in 2024 r.

W 2023 r. marka Andaz będzie świętować wejście na nowe rynki dzięki następującym hotelom:

– Andaz Doha w Katarze, który przeniesie inspirowane lokalnymi wpływami wzornictwo i sztukę współczesną na nowy poziom, oferując gościom niezwykłe punkty styczności z marką i innowacyjne punkty gastronomiczne, w tym południowoafrykańską autorską restaurację i singapurską restaurację serwującą jedzenie uliczne.

– Andaz Pattaya Jomtien Beach w Tajlandii zapewni luksusowe i odosobnione miejsce zlokalizowane na plaży, zapewniające gościom tysiące sposobów na poznanie lokalnej tajskiej kultury, od wycieczek tematycznych po autentyczne potrawy, zabiegi spa i rozrywki dla całej rodziny.

– Andaz Mexico City Condesa, hotel łączący meksykańską kulturę z tradycyjną architekturą i pomysłowym wzornictwem, otworzył swoje podwoje w styczniu.

– Andaz Macau, hotel, który będzie zlokalizowany w jednym z najbardziej kultowych i nowoczesnych obiektów konferencyjno-imprezowych w Azji – Galaxy International Convention Center (GICC) – będzie największym hotelem Andaz na świecie, obejmującym ponad 700 pokoi i apartamentów.

– Andaz Nanjing Hexi w Chinach kontynentalnych będzie łączyć w sobie eklektycznego ducha nowoczesnego miasta Nankin z długą historią bogatej kultury akademickiej.

Boundless Collection i Independent Collection Hyatt, które obejmują marki od ekskluzywnych po luksusowe lifestylowe, planują otwarcie solidnej liczby obiektów w 2023 r. i 2024 r., w tym:

– Rozbudowę marki Thompson Hotels o dwie eleganckie miejskie oazy, Thompson Palm Springs i Thompson Houston.

– Rozbudowę marki Hyatt Centric w najważniejszych docelowych miejscach podróży, dzięki którym goście znajdą się w centrum działań, w tym Hyatt Centric Congress Avenue Austin, Hyatt Centric Zhongshan Park Shanghai i Hyatt Centric Xi’an Gaoxin.

– Oczekiwany debiut marki Destination by Hyatt na Florydzie dzięki zielonemu resortowi z 18-dołkowym polem golfowym Banyan Cay Resort & Golf w West Palm Beach, a także w regionie Azji i Pacyfiku dzięki The Grand Resort w Qingcheng Shan w Chinach.

– Planowany debiut marki JdV by Hyatt w Rhode Island dzięki The Pell, tętniącemu życiem hotelowi zlokalizowanemu na wybrzeżu pośrodku wyspy Aquidneck w Middletown, a także oczekiwane otwarcie na Goa hotelu Ronil, zajmującego 1,6 akrów wybrzeża w miejscowości Baga w Indiach.

– Oczekiwane otwarcie NUMU Boutique Hotel, stanowiącego część The Unbound Collection by Hyatt, w San Miguel de Allende w Meksyku.

Najważniejsze marki all-inclusive wprowadzane na całym świecie

Hyatt posiada jedną z największych ofert luksusowych resortów all-inclusive na świecie, a jednocześnie planuje otwarcie szeregu nowych obiektów w 2023 r., zainicjowane rozwojem popularnych miejscowości nad Morzem Czarnym w Bułgarii oraz niedawnym uruchomieniem resortów i spa Secrets Impression, pierwszego tego rodzaju obiektów zapewniających najwyższy poziom luksusu w zakresie usług all-inclusive i udogodnień. Ta linia kameralnych, butikowych hoteli przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych oferuje wyjątkowe, spersonalizowane doświadczenia, usługi osobistego lokaja i wysublimowane doświadczenia gastronomiczne, które przekraczają wszelkie oczekiwania. Nowa linia świętowała otwarcie Secrets Impression Moxché Playa del Carmen w grudniu 2022 r. i oczekuje na otwarcie drugiego obiektu, Secrets Impression Isla Mujeres, w bieżącym roku.

Rozwój obiektów świadczących wybrane usługi w głównych docelowych miejscach podróży przyciągających rodziny i turystów

Dzięki ponad 400 obiektom Hyatt Place i prawie 130 obiektom Hyatt House w najważniejszych docelowych miejscach podróży na całym świecie marki Hyatt świadczące wybrane usługi stale zwiększają swoją bazę klientów, aby przyciągać turystów i rodziny oczekujące relaksujących, przyjemnych doświadczeń związanych z pobytem w hotelu. Marka Hyatt House niedawno przeszła metamorfozę, aby celebrować wszystkie okazje do podróży, długich i krótkich. Podróżni zatrzymujący się w hotelach Hyatt House na całym świecie mogą poczuć się jak u siebie w domu, niezależnie od tego, czy jest to wyjazd rodzinny, spotkanie ze znajomymi czy przedłużenie podróży służbowej.

Hyatt zgodnie z oczekiwaniami ma dodać imponującą liczbę obiektów Hyatt Place i Hyatt House do swojej oferty na całym świecie w nadchodzących latach, w tym w kluczowych rozwijających się miejscach turystycznych i docelowych miejscach podróży służbowych w USA i Kanadzie, na przykład Hyatt House Traverse City (Michigan), Hyatt House Bozeman (Montana), Hyatt Place Cape Canaveral (Floryda), Hyatt House Roseville (Kalifornia), Hyatt Place Toronto – Downtown/Jarvis Street (Ontario) i Hyatt Place Mississauga – Airport Corporate Centre (Ontario). Dodatkowo w 2023 r. oczekuje się, że marki wejdą na rynek międzynarodowy w Gujanie i Estonii.

Informacje o Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, z siedzibą główną w Chicago, jest wiodącą globalną firmą hotelarską, która kieruje się jednym celem – dbać o ludzi, by mogli być najlepszą wersją siebie. Według stanu na dzień 30 września 2022 r. oferta firmy obejmowała ponad 1200 hoteli i obiektów all-inclusive w 72 krajach na sześciu kontynentach. Oferta firmy obejmuje marki z Timeless Collection, w tym Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® oraz UrCove; Boundless Collection, w tym Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® oraz Caption by Hyatt; Independent Collection, w tym The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ oraz JdV by Hyatt™; a także Inclusive Collection, w tym Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® oraz Sunscape® Resorts & Spas. Podmioty zależne spółki zarządzają programem lojalnościowym World of Hyatt®. Są to: ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC (usługi zarządzania miejscami docelowymi) oraz Trisept Solutions® (usługi technologiczne). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hyatt.com.

Wypowiedzi prognozujące

Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej, które nie są faktami historycznymi, stanowią wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Oświadczenia te obejmują informacje o planach wzrostu Hyatt, oczekiwanych otwarciach, przyszłych wydarzeniach, planowanych nabyciach i pozycjonowaniu w segmencie luksusowym, lifestylowym i rozrywkowym. W konsekwencji nasze faktyczne wyniki, wydajność lub osiągnięcia mogą znacząco różnić się od danych zawartych lub zasugerowanych w wypowiedziach prognozujących. W niektórych przypadkach oświadczenia takie można rozpoznać po użyciu wyrazów takich jak „może”, „mógłby”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „dąży”, „zakłada”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „prawdopodobny”, „będzie”, „byłby” oraz ich wariantów i podobnych określeń, albo też wyżej wymienionych wyrazów i podobnych określeń w formie przeczącej. Tego rodzaju wypowiedzi prognozujące opierają się na szacunkach i założeniach, które są z gruntu niepewne, chociaż my oraz członkowie naszej kadry zarządzającej uznajemy je za racjonalne. Czynniki, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki będą znacząco różnić się od obecnych oczekiwań, obejmują między innymi: ryzyko związane z przejęciem Apple Leisure Group, w tym pomyślną integrację działalności Apple Leisure Group; czas trwania i natężenie pandemii COVID-19 lub dodatkowych ognisk zakażeń oraz czas powrotu do stanu wyjściowego po pandemii lub dodatkowych ogniskach zakażeń; krótko- i długoterminowe skutki pandemii COVID-19, w tym jej wpływ na popyt na podróże, działalność przejściową i działalność grupy, a także poziom zaufania konsumentów; wpływ działań podjętych przez administrację centralną, firmy lub osoby indywidualne w reakcji na pandemię COVID-19 oraz wszelkie dodatkowe ogniska zakażeń na gospodarkę globalną i regionalną, ograniczenie lub zakaz podróżowania oraz działalność gospodarczą; zdolność zewnętrznych właścicieli, franczyzobiorców lub partnerów z branży turystycznej do pomyślnego radzenia sobie ze skutkami pandemii COVID-19 lub dodatkowych ognisk zakażeń; ogólną niepewność gospodarczą na kluczowych rynkach globalnych oraz pogorszenie się globalnej sytuacji gospodarczej lub niższe poziomy wzrostu gospodarczego; wskaźnik i tempo ożywienia gospodarczego w następstwie spowolnienia gospodarczego; ograniczenia i przerwy w globalnych łańcuchach dostaw, rosnące koszty pracy i materiałów w sektorze budowlanym, a także wzrost kosztów wynikający z inflacji lub innych czynników, których nie można w pełni zrównoważyć wzrostem przychodów w naszym obszarze działalności; ryzyko mające wpływ na segmenty obiektów luksusowych, kurortów i pobytów all-inclusive; poziom wydatków w segmentach biznesowym, rekreacji i grupowym, a także poziom zaufania konsumentów; spadek obłożenia i średniej dziennej stawki; ograniczenie wyeksponowania w odniesieniu do przyszłych rezerwacji; utratę kluczowych pracowników; lokalną i międzynarodową sytuację polityczną i geopolityczną, w tym niepokoje polityczne lub społeczne i zmiany w polityce handlowej; działania wojenne lub zagrożenie działaniami wojennymi, w tym przyszłymi atakami terrorystycznymi, które mają wpływ na podróże; wypadki związane z podróżami; klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka, takie jak trzęsienia ziemi, tsunami, tornada, huragany, powodzie, pożary na terenach przyrodniczych, wycieki paliwa, incydenty jądrowe, lub też globalne ogniska chorób albo obawa przed takimi ogniskami; naszą zdolność do pomyślnego osiągnięcia niektórych poziomów zysków operacyjnych w hotelach objętych testami efektywności lub gwarancjami na rzecz zewnętrznych właścicieli; wpływ remontów i rozbudowy hoteli; ryzyko związane z naszymi planami alokacji kapitału, programem odkupu akcji oraz wypłatą dywidendy, w tym ograniczeniem, eliminacją lub zawieszeniem operacji odkupu lub wypłaty dywidendy; sezonowy lub cykliczny charakter działalności w sektorze nieruchomości i branży turystycznej; zmiany w ustaleniach dotyczących dystrybucji obejmujące pośredników internetowych w branży turystycznej; zmiany gustów i preferencji naszych klientów; relacje ze współpracownikami i związkami zawodowymi oraz zmiany w prawie pracy; sytuację finansową zewnętrznych właścicieli nieruchomości, franczyzobiorców i partnerów z branży turystycznej oraz nasze relacje z nimi; ewentualną niezdolność zewnętrznych właścicieli, franczyzobiorców lub partnerów inwestycyjnych do pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania bieżącej działalności lub wdrażania naszych planów rozwoju; ryzyko powiązane z potencjalnymi przejęciami oraz operacjami zbycia i wprowadzeniem nowych koncepcji dotyczących marki; ramy czasowe przejęć i operacji zbycia oraz naszą zdolność do pomyślnego włączenia zakończonych przejęć do naszych bieżących operacji; brak pomyślnego ukończenia proponowanych transakcji (w tym brak spełnienia wymogów zakończenia transakcji lub brak uzyskania wymaganych zatwierdzeń); naszą zdolność do pomyślnego wykonania naszej strategii rozwoju działalności w obszarze zarządzania i franczyzy przy jednoczesnym ograniczeniu bazy aktywów w formie nieruchomości w docelowych ramach czasowych i po oczekiwanej wartości; spadek wartości naszych nieruchomości; nieprzewidziane rozwiązanie naszych umów dotyczących zarządzania lub franczyzy; zmiany przepisów podatkowych w prawie federalnym, stanowym, lokalnym lub zagranicznym; wzrost stóp procentowych, wynagrodzeń oraz innych kosztów operacyjnych; wahania kursów walut obcych lub restrukturyzację walut; brak akceptacji nowych marek lub innowacji; ogólną niestabilność rynków kapitałowych oraz naszą zdolność posiadania dostępu do tych rynków; zmiany sytuacji konkurencyjnej w naszej branży, w tym na skutek pandemii COVID-19 i konsolidacji branży, oraz na rynkach, na których prowadzimy działalność; naszą zdolność do pomyślnego rozwijania programu lojalnościowego World of Hyatt oraz programu płatnego członkostwa Unlimited Vacation Club; cyberincydenty i awarie systemów IT; wyniki postępowań prawnych i administracyjnych; przypadki naruszenia przepisów ustawowych lub wykonawczych związanych z naszą działalnością franczyzową; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach spółki z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC), w tym w naszym sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K i sprawozdaniach kwartalnych na formularzu 10-Q, które to dokumenty są dostępne w SEC. Czynniki te niekoniecznie stanowią wszystkie ważne czynniki, które mogą sprawiać, że nasze faktyczne wyniki, wydajność lub osiągnięcia mogą znacząco różnić się od danych zawartych lub zasugerowanych w dowolnych wypowiedziach prognozujących. Nie należy nadmiernie polegać na wypowiedziach prognozujących, które zostały wydane w momencie publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Nie dokonujemy ani nie zobowiązujemy się do dokonania aktualizacji takich wypowiedzi w celu odzwierciedlenia rzeczywistych wyników, nowych informacji lub przyszłych wydarzeń, zmian w założeniach lub zmian innych czynników mających wpływ na oświadczenia, chyba że jest to wymagane na mocy prawa. W przypadku aktualizacji danej wypowiedzi prognozującej lub kilku tego typu wypowiedzi, nie należy wyciągać wniosku, że będą dokonywane dodatkowe aktualizacje w odniesieniu do tych lub innych wypowiedzi.

