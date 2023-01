Hyatt reforça posição como líder em luxo, estilo de vida e lazer em 2023 e mais além com linha principal recorde a nível mundial

O crescimento transformador da Hyatt continua com a aquisição planejada do Dream Hotel Group, expansão mundial da marca Caption by Hyatt e crescimento orgânico do portfólio mundial da Hyatt

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) compartilhou hoje que a Hyatt está posicionada para um crescimento transformador contínuo em 2023 e mais além, com um linha principal recorde de cerca de 117.000 quartos a nível mundial até o fim de 2022. Em particular, quase uma em cada quatro propriedades na linha principal é classificada como um hotel de estilo de vida, representando 10% da base existente de hotéis, reforçando ainda mais a posição de liderança da Hyatt nos segmentos de luxo, estilo de vida e lazer. O crescimento significativo destas propriedades de alto valor no portfólio da Hyatt expande experiências atraentes dos hóspedes que podem impulsionar ainda mais a penetração do programa de fidelidade Word of Hyatt em todo o portfólio Hyatt.

Um impulsionador notável deste crescimento é a aquisição anunciada de ativos leves da marca e plataforma de gerenciamento de hotéis de estilo de vida do Dream Hotel Group, que deve trazer marcas de hotéis de estilo de vida estabelecidas, incluindo Dream Hotels, Unscripted Hotels e The Chatwal, ao portfólio da Hyatt. As propriedades do Dream Hotel Group são conhecidas por sua hospitalidade experiencial, incluindo restaurantes badalados e locais de vida noturna construídos em programação estratégica e não convencional bem como cooperações de marcas, combinados com designs exclusivos que equilibram substância com itens chamativos. A aquisição dará as boas-vindas a mais de 600 novos colegas na família Hyatt, ao trazer profunda experiência em hospitalidade experiencial ao portfólio mundial de ofertas de estilo de vida da Hyatt e ampliar a cobertura da marca Hyatt em destinos estratégicos, incluindo Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Santa Lucia, Doha e a cidade de Nova York. Também irá marcar a entrada das marcas Hyatt em mercados como Catskills em Nova York e Valle de Guadalupe no México.

Além disto, a marca Caption by Hyatt, que combina o design e o conforto de um hotel sofisticado e direcionado ao estilo de vida com a flexibilidade de uma propriedade de serviços selecionados, está prestes a crescer significativamente após a inauguração bem-sucedida da marca Caption by Hyatt Beale Street Memphis em 2022. É esperado que a marca aumente sua presença no Tennessee com a Caption by Hyatt Chattanooga em cooperação com o 3H Group (previsto para 2024) e entre na Califórnia com a Caption by Hyatt Roseville em cooperação com a LRE & Companies e American Hospitality Services, Inc. Hyatt Sacramento em cooperação com o Presidio Hotel Development LLC e 29th Street Capital (ambos esperados para 2026). A marca Caption by Hyatt está se expandindo a nível internacional com propriedades anunciadas anteriormente com abertura prevista na China e no Japão em 2023, no Vietnã em 2025 e em Sydney nos próximos anos. Tendo por base cuidar de pessoas e lugares, bem como criar conexões entre eles, a marca Caption by Hyatt está empenhada em contratar diversos talentos, vendedores, artesãos e fornecedores, além de celebrar a diversidade de pessoas nas comunidades em que os hotéis Caption by Hyatt estão localizados.

“Através de nossa estratégia de crescimento intencional a longo prazo e trabalhando em estreita cooperação com os proprietários, a Hyatt conta com cinco anos de crescimento orgânico líquido de quartos e liderança no setor”, disse Jim Chu, vice-presidente executivo e diretor de crescimento da Hyatt. “Os proprietários querem trabalhar conosco devido a nossa experiência, histórico de desempenho e posicionamento ideal no setor. Temos escala internacional, mas somos ágeis o suficiente para criar relacionamentos pessoais, aproveitar nossas próprias experiências e liderar com empatia.”

Novas propriedades de luxo, estilo de vida e lazer em mercados de destaque

A Hyatt prevê crescimento orgânico adicional em suas ofertas de luxo, estilo de vida e lazer, ao trazer design inteligente, alimentos e bebidas inovadores, além de serviço personalizado ao redor do mundo.

A marca Park Hyatt está definida para:

– Restabelecer sua presença na África do Sul com a Park Hyatt Johannesburg no fim de 2023 e fazer sua entrada em Marrocos com a Park Hyatt Marrakech, ao oferecer elegância de resort de luxo com charme marroquino.

– Retorno a Londres com a Park Hyatt London River Thames e expandir na região da Ásia-Pacífico com a Park Hyatt Taipei (Taiwan), a Park Hyatt Kuala Lumpur (Malásia) e a Park Hyatt Phu Quoc (Vietnã) em 2024.

Em 2023, a marca Andaz irá comemorar a expansão para novos mercados com a:

– Andaz Doha no Qatar, ao trazer o design inspirado localmente e a arte contemporânea a um novo nível, além de oferecer aos hóspedes pontos de contato exclusivos e restaurantes inovadores, incluindo um restaurante sul-africano exclusivo e um restaurante de comida de rua de Singapura.

– Andaz Pattaya Jomtien Beach na Tailândia irá oferecer um retiro exuberante e isolado à beira-mar, oferecendo inúmeras formas aos hóspedes se conectarem com a cultura tailandesa local, desde excursões ao destino até refeições autênticas, bem-estar e atividades familiares.

– Andaz Mexico City Condesa,, que conecta a cultura mexicana com sua arquitetura tradicional e decoração imaginativa, abriu suas portas recentemente em janeiro.

– Andaz Macau, que será ambientado em um dos destinos de reuniões e eventos mais icônicos e avançados da Ásia, o Galaxy International Convention Center (GICC), irá estrear como o maior hotel Andaz do mundo, com mais de 700 quartos e suítes.

– Andaz Nanjing Hexi na Grande China, que irá mesclar o espírito eclético da Nanjing moderna e a longa história da próspera cultura acadêmica.

A Boundless Collection e a Independent Collection da Hyatt, que variam de marcas de estilo de vida de luxo a luxuosas, apresentam uma linha principal saudável de aberturas esperadas em 2023 e 2024, incluindo:

– Crescimento da marca Thompson Hotels com dois oásis urbanos sofisticados para estrear com a Thompson Palm Springs e a Thompson Houston.

– Expansão da marca Hyatt Centric em destinos privilegiados que conectam os hóspedes ao centro da ação, incluindo Hyatt Centric Congress Avenue Austin, Hyatt Centric Zhongshan Park Shanghai e Hyatt Centric Xi’an Gaoxin.

– A estreia antecipada da marca Destination by Hyatt na Flórida com o verdejante resort de golfe de 18 buracosBanyan Cay Resort & Golf em West Palm Beach, bem como na Ásia-Pacífico com The Grand Resort em Qingchengshan, China.

– A estreia planejada da marca JdV by Hyatt em Rhode Island, com The Pell, um vibrante hotel costeiro localizado no meio da Ilha Aquidneck em Middletown, e em Goa com a abertura antecipada de Ronil, situado em 1,6 acres de terra costeira em Baga, Índia.

– A abertura antecipada do NUMU Boutique Hotel, parte da The Unbound Collection by Hyatt, em San Miguel de Allende, México.

Apresentação das marcas premium com tudo incluído a nível mundial

A Hyatt oferece um dos maiores portfólios de resorts de luxo com tudo incluído no mundo, incluindo uma linha principal saudável de aberturas esperadas para 2023, lideradas pelo crescimento nos destinos populares do Mar Negro na Bulgária e o recente lançamento do Secrets Impression Resorts & Spas, o produto primeiro de seu tipo concebido para oferecer o mais alto nível de serviços e cortesias de luxo com tudo incluído. Esta linha intimista de refúgios exclusivos para adultos oferece experiências personalizadas exclusivas, serviço de mordomo e gastronomia selecionada criada para superar as expectativas. A nova extensão da linha comemorou a abertura da Secrets Impression Moxché Playa del Carmen em dezembro de 2022 e espera receber sua segunda propriedade, Secrets Impression Isla Mujeres ainda este ano.

Crescimento de serviços selecionados nos principais destinos de férias que atraem famílias e viajantes a lazer

Com mais de 400 Hyatt Place e quase 130 propriedades Hyatt House nos principais destinos de viagem ao redor do mundo, as marcas de serviço selecionadas da Hyatt continuam ampliando sua base de clientes para atrair viajantes a lazer e famílias que buscam experiências de hotel relaxantes e perfeitas. A marca Hyatt House passou recentemente por uma atualização de marca para comemorar todas as ocasiões de viagens, longas e curtas. Os viajantes que se hospedam nos hotéis Hyatt House em todo o mundo podem se sentir em casa, seja em uma escapada familiar, se reunindo com amigos ou prolongando uma viagem de negócios.

É esperado que a Hyatt acrescente uma linha impressionante de propriedades Hyatt Place e Hyatt House a nível mundial nos próximos anos, incluindo nos principais pontos de lazer emergentes e destinos de viagens de negócios nos EUA e Canadá, como Hyatt House Traverse City (Michigan), Hyatt House Bozeman (Montana), Hyatt Place Cape Canaveral (Flórida), Hyatt House Roseville (Califórnia), Hyatt Place Toronto – Downtown/Jarvis Street (Ontário) e Hyatt Place Mississauga – Airport Corporate Center (Ontário). Além disto, em 2023, é esperado que as marcas façam suas entradas no mercado internacional na Guiana e na Estônia.

Para mais informações sobre os hotéis Hyatt, acesse: www.hyatt.com.

O termo “Hyatt” é utilizado neste comunicado por conveniência para se referir à Hyatt Hotels Corporation e/ou a uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa hoteleira líder mundial orientada por seu propósito: cuidar de pessoas para que possam estar em seu melhor. Em 30 de setembro de 2022, o portfólio da empresa incluía mais de 1.200 hotéis e propriedades com tudo incluído em 72 países nos seis continentes. A oferta da Empresa inclui marcas na Timeless Collection, incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® e UrCove; a Boundless Collection, incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® e Caption by Hyatt; a Independent Collection, incluindo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ e JdV by Hyatt™; e a Inclusive Collection, incluindo Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informação, acesse: www.hyatt.com.

