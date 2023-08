Aqara lance son premier dispositif d’éclairage intelligent sur les marchés mondiaux

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, l’un des principaux fournisseurs de produits pour la maison intelligente, a lancé sur les marchés mondiaux une bande lumineuse RGBCCT polyvalente, le modèle LED Strip T1. Premier dispositif d’éclairage intelligent de l’entreprise largement vendu sur plusieurs continents, la bande LED T1 affiche non seulement jusqu’à 16 millions de couleurs vibrantes, mais fournit également un éclairage d’accentuation blanc réglable. En outre, ce dispositif prend en charge un large éventail de plates-formes domestiques intelligentes tierces et peut être intégré de manière transparente dans diverses configurations domestiques intelligentes. La nouvelle bande lumineuse est désormais disponible dans les magasins Amazon de la société en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et en Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni) ainsi que chez les détaillants Aqara sélectionnés dans le monde entier1.

Basée sur le protocole Zigbee, la bande LED T1 consomme moins d’énergie en mode veille que les bandes lumineuses basées sur le Wi-Fi, ce qui la rend écologique et économique. Le dispositif sert également de répéteur au réseau Zigbee, ce qui renforce encore la fiabilité et la réactivité du réseau. Avec un hub Aqara compatible tel que le Hub M2, la bande LED T1 prend en charge la nouvelle norme IdO Matter ainsi que des systèmes populaires comme Apple Home, Amazon Alexa, Google Home et IFTTT, et peut être contrôlée par les principaux assistants vocaux2.

La bande LED T1 mesure 2 mètres de long et peut être rallongée à l’aide du kit d’extension de 1 mètre de la société3. Il supporte une longueur maximale de 10 mètres (env. 33 pi). La bande lumineuse peut être coupée tous les 20 centimètres (env. 7,9 po)4, ce qui la rend très personnalisable. La partie coupée ou inutilisée de la bande lumineuse peut également être rattachée à une autre bande lumineuse Aqara LED à l’aide de câbles ruban à 5 fils et de connecteurs à 5 broches standard supplémentaires5.

Plus important encore, les effets RVB de la bande LED T1 sont adressables indépendamment avec un intervalle de 20 centimètres, ce qui signifie que la bande est capable d’afficher jusqu’à 10 couleurs différentes avec des effets de gradation et d’autres effets6. L’application Aqara Home propose différents effets intégrés pour la bande LED – à la fois statiques et dynamiques – et permet aux utilisateurs de personnaliser les effets d’éclairage selon leurs préférences. Tous ces effets intégrés et personnalisés peuvent être utilisés pour les automatismes et les scènes de la maison afin que les utilisateurs puissent intégrer l’éclairage intelligent dans l’expérience holistique de la maison intelligente.

Par exemple, les utilisateurs peuvent amplifier le système d’alerte à domicile grâce à la bande LED, en utilisant différentes couleurs ou effets pour indiquer si le système de sécurité est armé ou non et s’il y a une menace potentielle. Il est également possible de créer des ambiances personnalisées, telles qu’une ambiance de soirée avec un éclairage chaud ou une ambiance de divertissement qui atténue l’éclairage pour mieux regarder un film. L’application Aqara Home a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de synchroniser les scènes avec HomeKit7. Cela signifie que les utilisateurs peuvent configurer des scènes spécifiques qui n’étaient auparavant disponibles que via l’appli Aqara et être en mesure de contrôler ces scènes avec des applis tierces telles que Apple Home, Alexa et Google Home.

Les autres caractéristiques de la bande LED T1 sont présentées ci-dessous :

Contrôleur manuel pour un accès facile : un contrôleur physique permet aux utilisateurs d’allumer / éteindre, de changer de mode d’éclairage et d’activer le mode de synchronisation de la musique sans utiliser d’application mobile.

Mode de synchronisation locale de la musique : la bande LED T1 peut se synchroniser avec la musique localement sans dépendre de l’appareil mobile.

Éclairage circadien : la bande LED T1 prend en charge l’éclairage adaptatif dans Apple Home et permet à l’utilisateur de personnaliser les schémas d’éclairage circadien dans Aqara Home à l’aide d’automatismes.

Adaptée à l’extérieur : la bande LED est conforme à la norme IP44 et peut résister à la poussière et à l’humidité, ce qui la rend adaptée à certains cas d’utilisation en extérieur8.

Pour plus de détails sur la bande LED T1, rendez-vous sur notre site Web.

La disponibilité des produits peut varier d’un canal de vente à l’autre et peut être mise à jour en permanence. Il est recommandé de vérifier la disponibilité en temps réel auprès des détaillants régionaux. La compatibilité Matter de la bande LED T1 nécessite un hub Aqara compatible Matter (tel que Aqara Hub M2, Hub M1S / M1S Gen 2 ou Hub E1) et pourrait être en version Beta au moment de son lancement. La compatibilité Matter du G3 Camera Hub est en cours de déploiement et devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’ici la fin du mois d’août. Le kit d’extension T1 de la bande LED est vendu séparément. Les lignes de coupe sont marquées sur la barrette lumineuse. Les câbles plats à 5 fils et les connecteurs à 5 broches nécessaires à tout rattachement ne sont pas fournis, et le rattachement désactive l’indice de protection IP de la barrette lumineuse. Seuls les couleurs et les effets lumineux RVB sont adressables individuellement. Les effets blancs réglables s’appliquent à toute la longueur de la bande. Pour cette fonction, la version V4.0.2 ou plus récente de l’application Aqara Home et la version V4.0.4 ou plus récente du firmware du hub Aqara sont nécessaires. Le code IP ne s’applique qu’au ruban lumineux à LED, mais le contrôleur manuel et le bloc d’alimentation ne sont pas étanches et doivent être utilisés à l’intérieur.

