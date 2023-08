Aqara brengt haar eerste smart verlichtingsapparaat op de internationale markten

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, een vooraanstaande leverancier van smart home-producten, stelt een veelzijdige RGBCCT-lichtstrip, de LED Strip T1, op de internationale markten voor. De LED Strip T1 is het eerste smart verlichtingsapparaat van het bedrijf dat wereldwijd in verschillende continenten wordt verkocht. Het geeft niet alleen tot 16 miljoen vibrerende kleuren weer, maar voorziet ook regelbare witte accentverlichting. Verder ondersteunt het een groot aantal smart home-platformen van derden en kan het naadloos in diverse smart home-configuraties geïntegreerd worden. De nieuwe lichtstrip is nu verkrijgbaar via de Amazon-shops van het merk in Noord-Amerika (VS, Canada) en Europa (Frankrijk, Italië, Spanje, UK) en via geselecteerde Aqara-retailers over de hele wereld1.

Gebaseerd op het Zigbee-protocol, heeft de LED Strip T1 een lager stationair verbruik dan de lichtstrips op basis van wifi, waardoor het milieuvriendelijk en kostenefficiënt is. Het dient ook als versterker van het Zigbee-netwerk, wat de netwerkbetrouwbaarheid en -reactiviteit verder verbetert. Met een compatibele hub van Aqara, zoals de Hub M2, ondersteunt de LED Strip T1 de nieuwe IoT standaard Matter en andere populaire systemen zoals Apple Home, Amazon Alexa, Google Home en IFTTT, en kan het via de belangrijkste spraakassistenten worden aangestuurd2.

De LED Strip T1 is 2 meter lang (ca. 6.6 ft) en kan worden uitgebreid aan de hand van de uitbreidingskit van 1 meter aangeboden door het bedrijf3. Het ondersteunt een maximumlengte van 10 meter (ca. 33 ft). De lichtstrip kan met intervallen van 20 centimeter (ca. 7.9 in) worden doorgeknipt4, waardoor het perfect personaliseerbaar is. Het afgeknipte of ongebruikte deel van de lichtstrip kan ook opnieuw worden aangekoppeld aan een andere Aqara LED lichtstrip met behulp van standaard 5-draadse lintkabels en connectoren met 5 pinnen5.

Nog belangrijker is dat de RGB-effecten van de LED Strip T1 onafhankelijk geadresseerd kunnen worden met een interval van 20 centimeter. Dit betekent dat het tot 10 verschillende kleuren kan weergeven met dim- en andere effecten6. De Aqara Home-app voorziet diverse ingebouwde effecten voor de LED strip – zowel statisch als dynamisch – en stelt gebruikers in staat om de verlichtingseffecten volgens eigen voorkeur te personaliseren. Al deze geïntegreerde en gepersonaliseerde effecten kunnen worden aangewend voor home automatiseringen en scènes, zodat gebruikers smart verlichting in een holistische smart home-ervaring kunnen integreren.

Zo kunnen gebruikers het home alert-systeem met de LED strip versterken door verschillende kleuren of effecten te gebruiken om aan te geven of het beveiligingssysteem al dan niet is ingeschakeld en of er een mogelijke bedreiging is. Het is ook mogelijk om gepersonaliseerde home-scènes te creëren, bijvoorbeeld een avondscène met warme verlichting of een entertainment-scène waarbij de verlichting wordt gedimd voor een betere ervaring terwijl men een film bekijkt. Aan de Aqara Home-app werd trouwens onlangs een nieuwe functie toegevoegd zodat gebruikers de scènes met de HomeKit kunnen synchroniseren7. Dit betekent dat gebruikers specifieke scènes kunnen configureren die voordien alleen via de Aqara-app beschikbaar waren, en dat ze deze scènes aan de hand van app’s van derden kunnen aansturen, zoals Apple Home, Alexa en Google Home.

Andere functies van de LED Strip T1 zijn:

Handmatige controller voor makkelijke toegang: een fysieke controller biedt gebruikers de mogelijkheid om de verlichting aan/uit te zetten, de verlichtingsmodi om te schakelen en de muzieksynchronisatiemodus te activeren zonder dat er mobiele app’s gebruikt worden.

Lokale muzieksynchronisatiemodus: de LED Strip T1 kan lokaal met muziek synchroniseren zonder op het mobiele apparaat beroep te doen.

Circadiaanse verlichting: de LED Strip T1 ondersteunt Adaptive Lighting in Apple Home en stelt de gebruiker in staat om circadiaanse verlichtingsschema’s in Aqara Home met automatiseringen te personaliseren.

Geschikt voor buiten: de LED Strip heeft een IP44-quotering en is tegen stof en vocht bestand, waardoor het geschikt is voor bepaalde gebruikstoepassingen buiten8.

Voor meer details over de LED Strip T1, bezoekt u onze website.

De beschikbaarheid van het product kan variëren naargelang de retailkanalen en kan voortdurend geactualiseerd worden. Het is aanbevolen om bij de regionale retailer(s) te controleren voor beschikbaarheid in realtime. De Matter-compatibiliteit van de LED Strip T1 vereist een Matter-compatibele Aqara hub (zoals de Aqara Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2 of Hub E1) en kan in Beta zijn tegen de tijd van de lancering. De Matter-compatibiliteit van de G3 Camera Hub is in ontwikkeling en naar verwachting zal die tegen eind augustus voor alle gebruikers beschikbaar zijn. De uitbreidingskit voor de LED Strip T1 wordt apart verkocht. De kniplijnen staan op de lichtstrip aangegeven. De 5-draadse lintkabels en connectoren met 5 pinnen nodig voor een heraankoppeling zijn niet inbegrepen, en bij heraankoppeling is de IP-klassering van de lichtstrip niet meer geldig. Alleen de RCB-kleuren en verlichtingseffecten zijn afzonderlijk adresseerbaar. De regelbare witte effecten zijn van toepassing op de hele lengte van de strip. Voor deze functie is de versie van de Aqara Home-app V4.0.2 of nieuwer en de Aqara hub firmwareversie V4.0.4 of nieuwer vereist. De IP-quotering is alleen van toepassing op de LED lichtstrip, maar de handmatige controller en de voeding zijn niet weerbestendig en moeten binnen worden gebruikt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

