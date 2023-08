Aqara presenta il suo primo dispositivo di illuminazione smart per i mercati globali

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, azienda leader nella fornitura di prodotti smart home, ha introdotto sui mercati globali una striscia luminosa RGBCCT multiuso, la LED Strip T1. La striscia LED T1, il primo dispositivo di illuminazione smart dell’azienda venduto in diversi continenti, non solo ha fino a 16 milioni di colori vivaci, ma è anche un’illuminazione d’accento bianca sintonizzabile. Inoltre, supporta un’ampia gamma di piattaforme smart home di terzi e può essere integrata con facilità in diverse configurazioni smart home. La nuova striscia luminosa è ora disponibile nei negozi del Nord America a marchio Amazon (USA, Canada) e Europa (Francia, Italia, Spagna, GB), nonchè presso i rivenditori Aqara in tutto il mondo1.

Basata sul protocollo Zigbee, la striscia LED T1 ha un consumo energetico allo stato inattivo inferiore a quello delle strisce luminose basate su Wi-Fi, il che la rende ecologica e conveniente. Inoltre, funge da ripetitore della rete Zigbee, rafforzando ulteriormente l’affidabilità e la reattività della rete. Con un hub Aqara compatibile, come l’Hub M2, la striscia LED T1 supporta il nuovo standard IoT Matter e i sistemi più diffusi come Apple Home, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT e può essere controllata dai principali assistenti vocali.2.

La striscia LED T1 ha una lunghezza di 2 metri (circa 6.6 piedi) e può essere prolungata con il kit di prolungamento da 1 metro dell’azienda.3. Supporta una lunghezza massima di 10 metri (circa 33 piedi). La striscia luminosa può essere tagliata a intervalli di 20 centimetri (circa 7.9″).4per cui è altamente personalizzabile. La parte tagliata o inutilizzata della striscia luminosa può anche essere riattaccata a un’altra striscia luminosa a LED Aqara tramite cavi a nastro a 5 conduttori e connettori a 5 pin extra standard.5.

Inoltre, la direzione degli effetti RGB della striscia LED T1 è regolabile a intervalli di 20 centimetri, per cui può visualizzare fino a 10 colori diversi con effetti di oscuramento e di altro tipo.6. L’applicazione Aqara Home ha vari effetti incorporati per la striscia LED – sia statici che dinamici – e consente agli utenti di personalizzare gli effetti di illuminazione. Tutti questi effetti integrati e personalizzati possono essere utilizzati per le automazioni e gli ambienti domestici, in modo che gli utenti possano integrare l’illuminazione intelligente nell’esperienza domestica olistica.

Ad esempio, gli utenti possono amplificare il sistema di allarme domestico con la striscia LED, utilizzando colori o effetti diversi per indicare se il sistema di sicurezza è attivo o meno e se c’è una potenziale minaccia. Si possono anche creare atmosfere domestiche personalizzate, come un ambiente serale con illuminazione calda o una scena di intrattenimento che attenua l’illuminazione per una migliore esperienza di visione dei film. L’app Aqara Home ha recentemente introdotto una nuova funzione che consente agli utenti di sincronizzare le scene con HomeKit.7. Ciò significa che gli utenti possono creare effetti specifici, che in precedenza erano disponibili solo tramite l’app Aqara, e controllarle con app di terzi come Apple Home, Alexa e Google Home.

Altre caratteristiche della striscia LED T1 includono:

Controller manuale per un facile accesso: un controller fisico consente agli utenti di accendere/spegnere, cambiare modalità di illuminazione e attivare la modalità di sincronizzazione musicale senza utilizzare app mobili.

Modalità di sincronizzazione musicale locale: la striscia LED T1 può sincronizzarsi con la musica a livello locale senza dipendere dal dispositivo mobile.

Illuminazione circadiana: la striscia LED T1 supporta l’illuminazione adattiva in Apple Home e consente all’utente di personalizzare gli schemi di illuminazione circadiana in Aqara Home con le automazioni.

Compatibile con gli ambienti esterni: la striscia LED ha la classificazione IP44 e può resistere alla polvere e all’umidità, rendendola adatta per alcune modalità di utilizzo all’aperto.8.

Per maggiori dettagli sulla striscia LED T1, visitare il nostro sito web.

La disponibilità dei prodotti può variare a seconda dei diversi canali di vendita al dettaglio e aggiornata costantemente. Si consiglia di verificare la disponibilità in tempo reale presso i rivenditori locali. La compatibilità Matter della Striscia LED T1 richiede un hub Aqara compatibile con Matter (come Aqara Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2 o Hub E1) che, al momento del lancio, potrebbe essere in fase Beta. La compatibilità Matter del G3 Camera Hub è in fase di roll-out e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti entro la fine di agosto. Il kit di estensione della striscia LED T1 è venduto separatamente. Le linee di taglio sono segnate sul Lightstrip. I cavi a nastro a 5 fili e i connettori a 5 pin necessari per il riattacco non sono inclusi. Il riattacco, inoltre, disattiva il grado di protezione IP della Lightstrip. Solo i colori e gli effetti luminosi RCB sono indirizzabili individualmente. Gli effetti bianchi sintonizzabili si applicano all’intera lunghezza della striscia. Per questa funzione è necessaria la versione dell’app Aqara Home V4,0.2 o più recente e la versione del firmware dell’hub Aqara V4,0.4 o più recente. Il grado di protezione IP vale solo per la striscia luminosa a LED, ma il controller manuale e l’alimentatore non sono resistenti agli agenti atmosferici e devono essere utilizzati in ambienti chiusi.

