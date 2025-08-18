Announcing the 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners

By Staff 2 hours ago

VILLE DE QUÉBEC, QC / ACCESS Newswire / August 18, 2025 / Choice Award is pleased to announce the 2025 award recipients in Québec City. These businesses have been meticulously selected through independent market research, reflecting their commitment to excellence and unparalleled service in their city. Consumer Choice Award celebrates those who have consistently set the benchmark for quality and customer satisfaction. Congratulations to the 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners.

QUÉBEC CITY AWARD RECIPIENTS

ABAT EXTERMINATION
Extermination and Pest Management
www.abatextermination.ca

ADÈLE PLUS
Housekeeping Services
www.adeleplus.com

ADM SPORT
Motorized Sports Vehicles
www.admsport.com

AXO PHYSIO
Physiotherapy Clinic
www.axophysio.com

BAIN MAGIQUE
Bathtub Repair
www.bainmagique.com/qc-fr

BLOUIN AVOCATS
Immigration Law
www.avocatimmigrationmontreal.ca

CARON ET GUAY
Doors and Windows
www.caronetguay.com

CARROSSIER CARRXPERT VAL-BÉLAIR
Auto Body Shop
www.carrossiervb.com

CENTRE DENTAIRE CARTIER
Dental Implants – Specialists
www.girardetmartineau.com

CENTRE DENTAIRE MONTCALM
Dental Clinic
www.centredentairemontcalm.com

CLINIQUE AZOTE
Dermatology Nurse Services
www.cliniqueazote.com

CLINIQUE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE LA GRANDE-ALLÉE
Plastic Surgery Clinics
www.cliniquegrandeallee.com

CLINIQUE MS – KARINE FLEURY
Massage Therapy
www.cliniquems.com

CLINIQUE RADIOLOGIQUE AUDET
Diagnostic Imaging Clinics
www.cliniqueradiologiqueaudet.com

CLINIQUES DM
Esthetic Services
www.dermaminceur.ca

CLINIQUES LA VIE CHIROPRATIQUE
Multidisciplinary Health Care Clinic/Center
www.laviechiropratique.com

CLINIQUES MÉDICALES LACROIX
Private Medical Clinic
www.cliniquesmedicaleslacroix.com/fr

CLÔTURES UNIVERSELLES
Fencing
www.cloturesuniverselles.com

CLUB SPA
Spa and Sauna Sales & Repairs
www.clubspas.com

CÔTÉ FLEURY INC. / SERRURIER RIVE-SUD INC.
Security Systems
www.cotefleury.com

DÉMÉNAGEMENT LE CLAN PANNETON
Moving Services
www.demenagementleclanpanneton.com

DROLET RESSORTS
Heavy Vehicle Mechanics and Suspension
www.droletressorts.com

E. BOUDREAULT VR
RV Sales and Repairs
www.eboudreaultvr.com

ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR
Tool and Equipment Rental
www.equipementvalbelair.com

ÉQUIPENUTRITION
Nutritionist-Dietitian
www.equipenutrition.ca

ÉVALUATION VGM
Real Estate Appraisal
www.evaluationvgm.com

FORTIN & BOURQUE, NOTAIRES
Notaries
www.fortinnotaires.com

GARCO INC.
Drainage Contractor
www.garco.co

GESTION IMMOBILIÈRE GESTIPRO INC.
Property Management
www.gestipro.info

GRILLADES TORINO
Restaurants – Mediterranean Cuisine
www.grilladestorino.com

GROUPE FISSURE PROVINCIAL ET RADON PROVINCIAL
Concrete Repair & Radon Gas Detection and Remediation
www.fissuredebeton.ca

GROUPE FIXE
Residential Masonry
www.groupefixe.ca

GROUPE PRESTIGE RH
Employment Agency
www.groupeprestigerh.ca

GSC QUÉBEC
Construction Training Center
www.rbqlicence.com

H2PRO
Pool Maintenance and Repairs
www.piscineh2pro.com

HANGAR – ENTREPOSAGE SÉCURISÉ
Local Residential Storage
www.monhangar.ca

HICO INSPECTION
Home Inspection
www.hicoinspection.com

IMPRIXME
Printing and Digital Services
www.imprixme.ca

JDHM
Disaster Restoration
www.jdhm.ca

JE T’AIME MARIAGE
Bridal and Prom Dress Boutique
www.jetaimemariage.com

JEAN-MAURICE VÉZINA – ÉQUIPE CONSEIL EN PLANIFICATION FINANCIÈRE
Financial Planning
www.jeanmauricevezina.ca

KARATÉ SPORTIF LEBOURGNEUF
Martial Arts
www.karatesportif.com/ecole/karate-lebourgneuf

L’HEUREUX INC.
Coffee Service and Supply
www.lheureuxinc.com

LA BOULE-MICHE BOULANGERIE PÂTISSERIE
Bakery & Pastry Shop
www.laboulemiche.com

LA FABRIQUE DU SMOKED MEAT
Restaurant
www.lafabriquedusmokedmeat.ca

LABRECQUE PLANCHER DÉCOR
Floor Coverings
www.cplabrecque.com

LAJOIE & PEARSON AVOCATS
General Practice Lawyer
www.lajoiepearson.com

LETTRAGE PRO STYLE
Commercial Vehicle Signage and Lettering
www.prostylelettrage.com

MAGE CONSTRUCTION
General Contractor
www.mageconstruction.com

MAISON ADAM
Audio-Video and Home Automation Specialists
www.maisonadam.ca

MARIE-CLAIRE MORIN DENTUROLOGISTE
Denturologist
www.mcmdenturologiste.com

MÉGA FUN ANIMATION
Mobile Discos and Entertainment
www.megafunanimation.com

MEUBLES & NOUS
Furniture and Mattress Store
www.meublesetnous.com

MIYAGI BISTRO THAI & SUSHI
Thai Restaurant
www.bistromiyagi.com

MNP LTÉE
Licensed Insolvency Trustee
https://mnpdebt.ca/en/offices/ste-foy

MOISAN PORTES DE GARAGE
Garage Doors
www.portesmoisan.com

MONSIEUR TOUCHE À TOUT .COM
Handyman Services
www.monsieurtoucheatout.com

NASSAN QUÉBEC INC.
Window Cleaning / Duct Cleaning / Asbestos and Mold Removal
www.groupenassan.com

NET EXPERT
Commercial Cleaning and Maintenance Services
www.netexpertquebec.com

NORDIK FIGHT CLUB
Fitness and Martial Arts / Combat Sports
www.nordikfightclub.com

NOVA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Veterinarians
www.novacliniqueveterinaire.ca

PÂTISSERIE DENIS TANNOUS
Pastry Shop
www.patisseriedenistannous.com

PISCINES SOUCY
Pool Sales and Installation
www.piscinessoucy.com

PIZZA ROYALE
Restaurant – Pizza
www.pizzaroyale.com

POÊLES ET FOYERS DE LA CAPITALE
Fireplace Specialists
www.pfcapitale.com

PRODUCTIONS DOMINIC PERREAULT
DJ Services
www.productionsdp.ca

RE/MAX 1ER CHOIX
Real Estate Brokers
www.remax1erchoix.com

RÉFRIGÉRATION EVEREST
Eco-Efficient Heating and Cooling Contractor
www.refrigerationeverest.com

RÉSIDENCE LE SAINT-PATRICK
Senior Residence
www.residencescogir.com/residence-aine-quebec/le-st-patrick

ROCHON, CUISINES ET SALLES DE BAINS
Kitchen Cabinetry
www.cuisinesrochon.com

SALON JUMBO JUMBO
Hair Salon
www.salonjumbojumbo.com

SALON PATTE DE PELUCHE
Pet Grooming and Boarding
www.salonpattedepeluche.ca

SEPIA PEINTURE INC.
Painting Contractor
www.sepiapeinture.com

SIGNATURE GOUTTIÈRES
SERVICES DE GOUTTIÈRES
www.signaturegouttieres.com

SIGNATURE PAQUET
General Contractor
www.signaturepaquet.com

SOLARIUM DOMOLUX
Solarium – Sales and Service
www.solarium-domolux.com

SOLUTIONS M3
Office Furniture
www.solutionsm3.com

SOS PHONE
Cell Phone Repair
www.sosphone.ca

SUSHI X
Restaurant – Sushi
www.sushix.ca

TELIO ASSURANCES
Damage Insurance Broker
www.telioassure.com

TERRASSEMENT PORTUGAIS
Landscaping
www.terrassementportugais.ca

TOITURE QUÉBEC
Residential Roofing
www.toitureqc.com

VILLA ESPACE PARO
Periodontics & Implantology
www.villaespaceparo.ca

VITRERIE GLOBAL
Glass & Mirror – Sales and Services
www.vitrerieglobal.ca

Learn more about 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners HERE.

