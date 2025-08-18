Announcing the 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners
VILLE DE QUÉBEC, QC / ACCESS Newswire / August 18, 2025 / Choice Award is pleased to announce the 2025 award recipients in Québec City. These businesses have been meticulously selected through independent market research, reflecting their commitment to excellence and unparalleled service in their city. Consumer Choice Award celebrates those who have consistently set the benchmark for quality and customer satisfaction. Congratulations to the 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners.
QUÉBEC CITY AWARD RECIPIENTS
|
ABAT EXTERMINATION
|
ADÈLE PLUS
|
ADM SPORT
|
AXO PHYSIO
|
BAIN MAGIQUE
|
BLOUIN AVOCATS
|
CARON ET GUAY
|
CARROSSIER CARRXPERT VAL-BÉLAIR
|
CENTRE DENTAIRE CARTIER
|
CENTRE DENTAIRE MONTCALM
|
CLINIQUE AZOTE
|
CLINIQUE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE LA GRANDE-ALLÉE
|
CLINIQUE MS – KARINE FLEURY
|
CLINIQUE RADIOLOGIQUE AUDET
|
CLINIQUES DM
|
CLINIQUES LA VIE CHIROPRATIQUE
|
CLINIQUES MÉDICALES LACROIX
|
CLÔTURES UNIVERSELLES
|
CLUB SPA
|
CÔTÉ FLEURY INC. / SERRURIER RIVE-SUD INC.
|
DÉMÉNAGEMENT LE CLAN PANNETON
|
DROLET RESSORTS
|
E. BOUDREAULT VR
|
ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR
|
ÉQUIPENUTRITION
|
ÉVALUATION VGM
|
FORTIN & BOURQUE, NOTAIRES
|
GARCO INC.
|
GESTION IMMOBILIÈRE GESTIPRO INC.
|
GRILLADES TORINO
|
GROUPE FISSURE PROVINCIAL ET RADON PROVINCIAL
|
GROUPE FIXE
|
GROUPE PRESTIGE RH
|
GSC QUÉBEC
|
H2PRO
|
HANGAR – ENTREPOSAGE SÉCURISÉ
|
HICO INSPECTION
|
IMPRIXME
|
JDHM
|
JE T’AIME MARIAGE
|
JEAN-MAURICE VÉZINA – ÉQUIPE CONSEIL EN PLANIFICATION FINANCIÈRE
|
KARATÉ SPORTIF LEBOURGNEUF
|
L’HEUREUX INC.
|
LA BOULE-MICHE BOULANGERIE PÂTISSERIE
|
LA FABRIQUE DU SMOKED MEAT
|
LABRECQUE PLANCHER DÉCOR
|
LAJOIE & PEARSON AVOCATS
|
LETTRAGE PRO STYLE
|
MAGE CONSTRUCTION
|
MAISON ADAM
|
MARIE-CLAIRE MORIN DENTUROLOGISTE
|
MÉGA FUN ANIMATION
|
MEUBLES & NOUS
|
MIYAGI BISTRO THAI & SUSHI
|
MNP LTÉE
|
MOISAN PORTES DE GARAGE
|
MONSIEUR TOUCHE À TOUT .COM
|
NASSAN QUÉBEC INC.
|
NET EXPERT
|
NORDIK FIGHT CLUB
|
NOVA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
|
PÂTISSERIE DENIS TANNOUS
|
PISCINES SOUCY
|
PIZZA ROYALE
|
POÊLES ET FOYERS DE LA CAPITALE
|
PRODUCTIONS DOMINIC PERREAULT
|
RE/MAX 1ER CHOIX
|
RÉFRIGÉRATION EVEREST
|
RÉSIDENCE LE SAINT-PATRICK
|
ROCHON, CUISINES ET SALLES DE BAINS
|
SALON JUMBO JUMBO
|
SALON PATTE DE PELUCHE
|
SEPIA PEINTURE INC.
|
SIGNATURE GOUTTIÈRES
|
SIGNATURE PAQUET
|
SOLARIUM DOMOLUX
|
SOLUTIONS M3
|
SOS PHONE
|
SUSHI X
|
TELIO ASSURANCES
|
TERRASSEMENT PORTUGAIS
|
TOITURE QUÉBEC
|
VILLA ESPACE PARO
|
VITRERIE GLOBAL
Learn more about 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners HERE.
About Consumer Choice Award:
Consumer Choice Award has been recognizing and promoting business excellence in North America since 1987. Its rigorous selection process ensures that only the most outstanding service providers in each category earn this prestigious recognition. Visit www.ccaward.com to learn more.
Contact Information:
Sumi Saleh
Communications Manager
ssaleh@ccaward.com
SOURCE: Consumer Choice Award
View the original press release on ACCESS Newswire