Das neue globale Modell vernetzt KI-Expertise, wiederverwendbare Bausteine und Entwicklungsressourcen innerhalb von Akkodis und macht die eigene KI-Transformation zum Blueprint für den Einsatz von KI im großen Maßstab.

ZÜRICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / den 23. November 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, gibt heute die Einführung seiner AI Factory bekannt. Das globale Modell ist darauf ausgelegt, die Entwicklung, Implementierung und Skalierung von KI in Unternehmen zu beschleunigen. Durch den Einsatz des Modells im eigenen Unternehmen wendet Akkodis dieselben Prinzipien an, mit denen das Unternehmen auch Kunden dabei unterstützt, den Schritt von der KI-Erprobung hin zu einem unternehmensweiten Mehrwert durch KI zu vollziehen.

Wie viele global tätige Unternehmen hat auch Akkodis erlebt, wie KI-Innovationen in verschiedenen Ländern, Teams und Anwendungsfällen schnell zugenommen haben. Erfolgreiche Experimente führen jedoch nicht automatisch zu einem unternehmensweiten Mehrwert: Kompetenzen können isoliert bleiben, Teams unabhängig voneinander an ähnlichen Problemstellungen arbeiten und der Zugang zu Expertise und Entwicklungsressourcen kann unterschiedlich sein. Die AI Factory verbindet lokale Innovationen mit globaler Expertise, wiederverwendbaren Bausteinen und Engineering-Ressourcen, sodass Lösungen breiter eingesetzt, angepasst und skaliert werden können.

Die AI Factory vernetzt bereits KI-Lösungen und wiederverwendbare Bausteine innerhalb von Akkodis weltweit. Diese kommen bereits marktübergreifend zum Einsatz, während die ersten globalen AI-Factory-Lösungen über gemeinsame Prozesse für die Erfassung von KI-Anwendungsfällen, Governance und Deployment produktiv genutzt werden.

Diese Herausforderung zeigt sich im gesamten Markt für Enterprise AI. Die Akkodis-Studie What CTOs Think 2026 zeigt, dass die Ambitionen rund um KI zwar weiter wachsen, Unternehmen jedoch häufig Schwierigkeiten haben, Experimente in eine wiederholbare, skalierbare Umsetzung zu überführen. Dadurch wächst die Diskrepanz zwischen einer unternehmensweiten Orchestrierung von KI und fragmentierten Ansätzen über Funktionen, Systeme und Kompetenzen hinweg.

„Die Skalierung von KI ist nicht nur eine technologische Herausforderung. Unternehmen müssen Innovation mit den notwendigen Systemen, der erforderlichen Expertise und geeigneten Betriebsmodellen verbinden, um daraus nachhaltig Mehrwert zu schaffen”, sagt Jo Debecker, President und CEO von Akkodis. „Wir sehen diese Herausforderung bei unseren Kunden und erleben sie auch selbst. Mit der AI Factory lernen wir aus der praktischen Anwendung und schaffen klarere Wege von der Innovation bis zum Deployment. Gleichzeitig setzen wir damit Akkodis Intelligence in die Praxis um und verbinden menschliche Expertise mit Technologie, um einen größeren Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden zu schaffen.”

Lokale Innovation trifft globale Kompetenzen

Die AI Factory ist keine einzelne, zentralisierte Technologieplattform, sondern ein Enablement-Ökosystem, das Ländergesellschaften, Ingenieure, Business-Teams und Spezialisten mit wiederverwendbaren Bausteinen, Entwicklungsressourcen und Expertise vernetzt. Technologien und Lösungen können weiterhin über lokale, regionale oder Kundenumgebungen verteilt bleiben und gleichzeitig leichter auffindbar, anpassbar, steuerbar und skalierbar werden.

Das Akkodis AI-Factory-Modell vereint vier Kernfunktionen:

Design: Definition des Betriebsmodells, Priorisierung von KI-Potenzialen sowie Festlegung der Architektur und der erforderlichen Bausteine für die Skalierung

Definition des Betriebsmodells, Priorisierung von KI-Potenzialen sowie Festlegung der Architektur und der erforderlichen Bausteine für die Skalierung Build: Entwicklung von KI-Lösungen und wiederverwendbaren Komponenten durch die Bündelung von Engineering-Expertise, Technologien und Ressourcen über Teams und Märkte hinweg

Entwicklung von KI-Lösungen und wiederverwendbaren Komponenten durch die Bündelung von Engineering-Expertise, Technologien und Ressourcen über Teams und Märkte hinweg Run: Überführung von KI-Lösungen in den produktiven Betrieb sowie Unterstützung von Deployment, Nutzung und Lifecycle-Management im großen Maßstab

Überführung von KI-Lösungen in den produktiven Betrieb sowie Unterstützung von Deployment, Nutzung und Lifecycle-Management im großen Maßstab Govern: Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen für Sicherheit, Compliance, Architektur und Entscheidungsfindung, um KI verantwortungsvoll und einheitlich zu steuern, und dabei auch Kosten und den geschäftlichen Mehrwert zu berücksichtigen

Anstatt davon auszugehen, dass jede KI-Anforderung eine neue Lösung erfordert, unterstützt die AI Factory Teams dabei zu entscheiden, ob bestehende Bausteine wiederverwendet oder angepasst, Expertise länderübergreifend gebündelt oder neue Lösungen entwickelt werden sollen. Dies spiegelt ein übergeordnetes Prinzip des Akkodis-Ansatzes für Enterprise AI wider: Mehrwert entsteht durch die gezielte Gestaltung des Zusammenspiels von Technologie, Menschen und Systemen und nicht dadurch, dass isoliert immer mehr KI eingesetzt wird.

Das Modell in die Praxis umsetzen

Die AI Factory ist bereits bei Akkodis im Einsatz und trägt dazu bei, KI-Potenziale in steuerbare, produktionsreife Lösungen zu überführen.

Ein Beispiel dafür ist der AI Use Case Intake Agent von Akkodis, der als zentrale Anlaufstelle KI-Potenziale strukturiert, Governance-Risiken und mögliche Doppelentwicklungen identifiziert und sie dem passenden Delivery-Prozess zuordnet. Der Agent wird inzwischen unternehmensweit bei Akkodis eingesetzt und trägt dazu bei, die sichere Überführung von KI in den produktiven Betrieb weiter zu optimieren. Gleichzeitig entstehen so wiederverwendbare Verfahren für künftige KI-Lösungen und Kundenumgebungen.

Erfahrungen für Kunden nutzbar machen

Durch den Einsatz der AI Factory im eigenen Unternehmen fungiert Akkodis als „Client Zero”, um das Modell in einem komplexen, globalen Unternehmensumfeld zu testen und zu optimieren. Mit AI Factory as a Service stellt Akkodis diese Erfahrungen, Engineering-Expertise und wiederverwendbare Bausteine Kunden zur Verfügung, die schnell von fragmentierten KI-Initiativen zu einem skalierbaren, unternehmensweiten KI-Einsatz übergehen möchten.

Zu den KI-Lösungen, die Akkodis gemeinsam mit Kunden entwickelt und integriert, gehören ein Multi-Agent AI Coworker, der die Vorbereitungszeit für B2B-Vertriebsangebote von drei Tagen auf rund fünf Minuten verkürzen kann, ein Supplier Communications Agent, der darauf ausgelegt ist, pro Nutzer und Monat 45 bis 55 Stunden einzusparen, ein Contract Review Agent, der die Prüfzeit um mindestens 30 Prozent reduzieren soll, sowie ein Executive Office Assistant, der den administrativen Aufwand reduziert und gleichzeitig die Nachverfolgbarkeit von Entscheidungen und Maßnahmen verbessert.

Indem Akkodis die AI Factory sowohl intern als auch gemeinsam mit Kunden einsetzt und kontinuierlich weiterentwickelt, entsteht ein Feedback-Kreislauf, der die internen Abläufe und die Umsetzung für Kunden verbessert.

Medienkontakte

Anne Friedrich

SVP, Global Head of Communications, Akkodis

M. +4915174633470

E. anne.friedrich@adeccogroup.com

Lisa Bushka

VP, External Communications, Akkodis

M. +18604630770

E. lisa.bushka@adeccogroup.com

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie‑ und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery‑Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End‑to‑End‑Lösungen – von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Ländern weltweit und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission “Making The Future Work For Everyone” verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.Adeccogroup.com

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