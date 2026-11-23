Il nuovo modello globale integra competenze AI, soluzioni riutilizzabili e risorse di sviluppo in tutta Akkodis, trasformando l’esperienza maturata dall’azienda nel proprio percorso di trasformazione AI in un modello di riferimento per implementare l’enterprise AI su larga scala.

Zurigo / ACCESS Newswire / 23 novembre 2026 / Akkodis, leader globale nella consulenza in digital engineering e parte di The Adecco Group, annuncia oggi il lancio della sua AI Factory, un modello globale progettato per accelerare lo sviluppo e l’adozione dell’enterprise AI su larga scala. Applicando il modello all’interno della propria organizzazione, Akkodis mette in pratica gli stessi principi con cui supporta i clienti nel passaggio dalla sperimentazione con l’intelligenza artificiale alla creazione di valore su scala enterprise.

Come molte aziende globali, Akkodis ha visto l’innovazione legata all’AI crescere rapidamente nei diversi Paesi, team e ambiti di applicazione. Tuttavia, il successo della fase di sperimentazione non si traduce automaticamente in valore su scala aziendale: le capability possono rimanere isolate, team diversi possono affrontare problemi simili in modo indipendente e l’accesso a competenze e risorse può variare. L’AI Factory mette in connessione l’innovazione locale con competenze globali, capability riutilizzabili e risorse di engineering, consentendo di adattare le soluzioni e applicarle su più ampia scala.

L’AI Factory sta già mettendo in connessione soluzioni e capability riutilizzabili in tutta Akkodis a livello globale. Le competenze vengono condivise e riutilizzate nei diversi mercati e le prime soluzioni globali dell’AI Factory sono ora operative, grazie a processi comuni per la raccolta delle esigenze, la governance e il deployment.

La sfida riguarda l’intero mercato dell’enterprise AI. La ricerca 2026 What CTOs Think di Akkodis evidenzia che, mentre cresce l’ambizione delle organizzazioni nell’adozione dell’AI, spesso rimane complesso trasformare la sperimentazione in un modello di implementazione replicabile e scalabile. Questo amplia il divario tra un’orchestrazione dell’intelligenza artificiale estesa all’intera organizzazione e singoli progetti frammentai tra funzioni, sistemi e competenze.

«Portare l’AI su larga scala non è semplicemente una sfida tecnologica. Le organizzazioni devono mettere in connessione l’innovazione con i sistemi, le competenze e i modelli operativi necessari per trasformarla in valore replicabile», ha dichiarato Jo Debecker, President e CEO di Akkodis. «È una sfida che vediamo affrontare dai nostri clienti e che viviamo noi stessi. L’AI Factory ci permette di imparare attraverso l’esperienza, creando percorsi più efficaci dall’innovazione al deployment. Inoltre, traduce concretamente i principi di Akkodis Intelligence, combinando competenze umane e tecnologia per generare maggiore valore per il nostro business e per i nostri clienti».

Unire l’innovazione locale con competenze e risorse globali

L’AI Factory non è un’unica piattaforma tecnologica centralizzata, ma un ecosistema che mette in connessione Paesi, esperti, business team e specialisti con capability riutilizzabili, risorse di sviluppo ed expertise. Tecnologie e soluzioni possono rimanere distribuite in ambienti locali, regionali o dei clienti, diventando al tempo stesso più facili da individuare, adattare e gestire attraverso processi di governance, per essere adottate su scala più ampia.

Il modello AI Factory di Akkodis integra quattro funzioni principali:

Design: definire il modello operativo, identificare le opportunità AI prioritarie e stabilire l’architettura e le capability necessarie per operare su larga scala.

definire il modello operativo, identificare le opportunità AI prioritarie e stabilire l’architettura e le capability necessarie per operare su larga scala. Build: sviluppare soluzioni AI e componenti riutilizzabili, combinando competenze di engineering, tecnologie e risorse tra diversi team e mercati.

sviluppare soluzioni AI e componenti riutilizzabili, combinando competenze di engineering, tecnologie e risorse tra diversi team e mercati. Run: portare le capability AI in produzione e supportarne il deployment, l’adozione e la gestione del ciclo di vita su larga scala.

portare le capability AI in produzione e supportarne il deployment, l’adozione e la gestione del ciclo di vita su larga scala. Govern: definire i framework di sicurezza, compliance, architettura e governance decisionale necessari per gestire l’AI in modo responsabile e coerente, tenendo conto anche dei costi e del valore per il business.

Anziché partire dal presupposto che ogni esigenza legata all’AI richieda una nuova soluzione, l’AI Factory aiuta i team a valutare se riutilizzare o adattare capability esistenti, integrare competenze provenienti da diversi Paesi o sviluppare nuove soluzioni. Questo approccio riflette un principio più ampio alla base della visione di Akkodis sull’enterprise AI: il valore nasce dalla capacità di progettare in modo strutturato l’integrazione tra tecnologia, persone e sistemi, non dalla semplice implementazione di un numero maggiore di soluzioni isolate.

Il modello in azione

L’AI Factory è già operativa in Akkodis e supporta la trasformazione delle opportunità legate all’intelligenza artificiale in capability governate e pronte per essere portate in produzione.

Un esempio è l’AI use case intake agent di Akkodis, un punto di accesso condiviso che consente di strutturare le opportunità, individuare eventuali rischi legati alla governance o alla duplicazione e indirizzarle verso il percorso di delivery più adatto. Già operativo in Akkodis, l’agent contribuisce a definire modalità sempre più efficaci e sicure per portare l’AI in produzione, creando pratiche riutilizzabili per le future capability AI e per gli ambienti dei clienti.

Portare l’esperienza ai clienti

Implementando l’AI Factory all’interno della propria organizzazione, Akkodis agisce come “cliente zero”, testando e perfezionando il modello in un ambiente enterprise globale e complesso. Attraverso AI Factory as a Service, Akkodis mette questa esperienza, le proprie competenze di engineering e le capability riutilizzabili a disposizione dei clienti che vogliono passare rapidamente da progetti AI frammentati a capability enterprise scalabili.

Tra le soluzioni AI che Akkodis sta sviluppando e integrando con i propri clienti figurano un multi-agent AI coworker in grado di ridurre da tre giorni a circa cinque minuti i tempi di preparazione delle proposte commerciali B2B; un supplier communications agent progettato per consentire a ciascun utente di risparmiare tra 45 e 55 ore al mese; un contract review agent progettato per ridurre di almeno il 30% i tempi di revisione dei contratti; e un executive office assistant che riduce le attività amministrative, migliorando al contempo la tracciabilità delle decisioni e delle azioni.

Applicando e perfezionando l’AI Factory sia internamente sia insieme ai clienti, Akkodis crea un ciclo continuo di feedback che consente di migliorare sia l’efficienza dei processi interni sia la delivery per i clienti.

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Media contacts

Anne Friedrich

SVP, Global Head of Communications, Akkodis

M. +4915174633470

E. anne.friedrich@adeccogroup.com

Lisa Bushka

VP, External Communications, Akkodis

M. +18604630770

E. lisa.bushka@adeccogroup.com

Akkodis – Chi siamo

Akkodis è una società globale di consulenza ingegneristica digitale che aiuta le organizzazioni a innovare e accelerare trasformando la tecnologia in soluzioni concrete per sviluppare, alimentare e ottimizzare processi e prodotti. Con competenze avanzate in ambiti come intelligenza artificiale, dati, cloud, edge e ingegneria del software, Akkodis offre una consulenza tecnologica d’eccellenza.

Grazie a modelli di delivery solidi e scalabili e a talenti altamente specializzati, fornisce soluzioni end-to-end, dalla strategia e consulenza fino all’implementazione. Attraverso Akkodis Intelligence, supporta le aziende nel connettere il potenziale della tecnologia con le capacità uniche del pensiero umano e della collaborazione.

Parte di The Adecco Group e con sede in Svizzera, Akkodis riunisce 40.000 ingegneri e consulenti tecnologici in oltre 30 paesi. In Italia, grazie a una consolidata esperienza nei servizi di consulenza nei principali settori industriali globali, Akkodis supporta le aziende nell’affrontare sfide complesse e nel raggiungere un impatto concreto e sostenibile. akkodis.com/it | LinkedIn | Instagram

The Adecco Group – Il nostro gruppo

The Adecco Group è la più importante piattaforma multibrand di consulenza e soluzioni HR. Il nostro obiettivo è rendere il futuro lavorativo accessibile e sostenibile per tutti.

Attraverso le nostre tre business unit globali – Adecco, Akkodis e LHH – presenti in 60 paesi, offriamo occupabilità sostenibile e lifelong learning per le persone, soluzioni di consulenza digitale e ingegneristica per accelerare la trasformazione delle aziende e aiutare le organizzazioni a valorizzare e ottimizzare il loro capitale umano.

The Adecco Group si distingue per il proprio esempio e si impegna a promuovere una cultura inclusiva, a favorire l’occupabilità sostenibile e a supportare economie e comunità resilienti. The Adecco Group AG ha sede a Zurigo, in Svizzera (ISIN: CH0012138605), ed è quotato alla SIX Swiss Exchange (ADEN). www.adeccogroup.com

SOURCE: Akkodis