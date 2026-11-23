Ce nouveau modèle mondial associe les expertises en IA, solutions réutilisables et les ressources de développement d’Akkodis, faisant de sa propre transformation par l’IA un modèle de déploiement de l’IA à grande échelle.

ZURICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / le 23 novembre 2026 / Akkodis, leader mondial du conseil en ingénierie numérique et marque de The Adecco Group, annonce aujourd’hui le lancement de son AI Factory, un modèle mondial conçu pour accélérer le développement, l’adoption et le déploiement à grande échelle de l’IA au sein des entreprises. En mettant elle-même ce modèle en œuvre, Akkodis applique les mêmes principes que ceux qu’elle propose à ses clients pour les accompagner du stade de l’expérimentation à la création de valeur à l’échelle de l’entreprise.

Comme de nombreuses entreprises internationales, Akkodis a vu les initiatives en matière d’IA se multiplier rapidement dans ses différents pays, équipes et domaines d’application. Mais le succès des expérimentations ne se traduit pas systématiquement en valeur ajoutée à l’échelle de l’entreprise. Les solutions développées peuvent rester limitées, plusieurs équipes peuvent travailler indépendamment sur des problématiques similaires et l’accès aux expertises et aux ressources de développement peut varier d’une entité à l’autre. L’AI Factory établit un lien entre les initiatives locales, les expertises mondiales, les fonctionnalités réutilisables et les ressources d’ingénierie afin de faciliter l’adaptation et le déploiement des solutions à plus grande échelle.

L’AI Factory connecte déjà des solutions d’IA et des capacités réutilisables au sein des différentes entités d’Akkodis à travers le monde. Ces ressources sont désormais mutualisées entre plusieurs marchés et les premières solutions issues de l’AI Factory mondiale sont désormais en production, grâce à des processus communs de qualification, de gouvernance et de déploiement.

Ce défi concerne l’ensemble du marché de l’IA en entreprise. L’étude What CTOs Think réalisé par Akkodis en 2026 a révélé que, malgré des ambitions toujours plus fortes en matière d’IA, les organisations peinent souvent à passer de la phase d’expérimentation à celle de la mise en œuvre de dispositifs reproductibles et déployables à grande échelle. Cela renforce ainsi l’écart entre l’orchestration de l’IA de l’entreprise et les initiatives fragmentées entre les différentes fonctions, les systèmes et les compétences.

« Le passage à l’échelle de l’IA n’est pas seulement un enjeu technologique. Il suppose de connecter l’innovation aux systèmes, aux expertises et aux modèles opérationnels nécessaires pour en faire une source de valeur reproductible, » déclare Jo Debecker, Président et CEO d’Akkodis. « Nous observons cette difficulté chez nos clients et nous y sommes également confrontés. L’AI Factory nous permet d’apprendre par l’expérience, tout en créant des passerelles plus efficaces entre l’innovation et le déploiement opérationnel. Elle donne également corps à Akkodis Intelligence, en associant l’expertise humaine et la technologie pour créer davantage de valeur pour nos activités et nos clients. »

Connecter les initiatives locales aux capacités mondiales

L’AI Factory n’est pas une simple plateforme technologique centralisée. Il s’agit d’un écosystème facilitateur, conçu pour mettre en relation les pays, les ingénieurs, les équipes métiers et les spécialistes aux solutions réutilisables, avec les ressources de développement et les expertises disponibles. Les technologies et les solutions peuvent rester réparties dans des environnements locaux, régionaux ou propres à chaque client, tout en devenant plus faciles à identifier, à adapter, à gouverner et déployer à grande échelle.

Le modèle AI Factory d’Akkodis s’articule autour de quatre fonctions clés :

Conception (Design) : définir le modèle opérationnel, identifier et prioriser les opportunités liées à l’IA, et établir l’architecture ainsi que les capacités nécessaires à leur déploiement à grande échelle .

définir le modèle opérationnel, identifier et prioriser les opportunités liées à l’IA, et établir l’architecture ainsi que les capacités nécessaires à leur déploiement à grande échelle Développement (Build) : développer des solutions d’IA et des composants réutilisables en combinant les expertises en ingénierie, les technologies et les ressources des différentes équipes et des différents marchés .

développer des solutions d’IA et des composants réutilisables en combinant les expertises en ingénierie, les technologies et les ressources des différentes équipes et des différents marchés Exécution (Run) : mettre les capacités d’IA en production et accompagner leur déploiement, leur adoption et la gestion de leur cycle de vie à grande échelle.

mettre les capacités d’IA en production et accompagner leur déploiement, leur adoption et la gestion de leur cycle de vie à grande échelle. Gouvernance (Govern) : définir les cadres de sécurité, de conformité, d’architecture et de prise de décision nécessaires à une gestion responsable et cohérente de l’IA, en prenant notamment en compte les enjeux de coûts et de création de valeur.

Plutôt que de considérer que chaque nouveau besoin en IA nécessite de développer une solution spécifique, l’AI Factory aide les équipes à déterminer s’il est préférable de réutiliser ou d’adapter des solutions existantes, de combiner les expertises de plusieurs pays ou de développer un nouveau projet. Cela reflète pleinement la vision d’Akkodis en matière d’IA en entreprise : la valeur repose sur une conception réfléchie de la manière dont les technologies, les personnes et les systèmes interagissent, et non sur la multiplication de solutions d’IA indépendantes.

Une approche déjà mise en œuvre au sein d’Akkodis

L’AI Factory est déjà opérationnelle au sein d’Akkodis, contribuant à transformer les opportunités liées à l’IA en solutions pilotées et prêtes à être mises en production.

Par exemple, l’agent de qualification des cas d’usage IA d’Akkodis constitue un point d’entrée commun pour structurer les opportunités liées à l’IA. Il permet d’identifier les enjeux de gouvernance et les risques de duplication, puis d’orienter chaque projet vers le mode de réalisation le plus adapté. Désormais déployé au sein d’Akkodis, cet agent contribue à améliorer la manière dont les solutions d’IA passent de façon sécurisée en production, tout en développant des pratiques réutilisables pour les futures solutions d’IA et les environnements clients.

Mettre cette expérience au service des clients

En déployant l’AI Factory au sein de sa propre organisation, Akkodis se positionne comme « client zéro », testant et améliorant le modèle dans l’environnement complexe d’une entreprise mondiale. Avec « AI Factory as a Service », Akkodis met cette expérience, son expertise en ingénierie et ses capacités réutilisables au service de ses clients afin de les aider à passer rapidement d’initiatives d’IA fragmentées à des solutions et des capacités déployables à l’échelle de l’entreprise.

Parmi les solutions d’IA qu’Akkodis développe et intègre avec ses clients figurent notamment un assistant IA multi-agents capable de réduire le temps de préparation d’une proposition commerciale B2B de trois jours à environ cinq minutes ; un agent dédié à la communication avec les fournisseurs, conçu pour faire gagner entre 45 et 55 heures par utilisateur et par mois ; un agent d’analyse contractuelle, visant à réduire d’au moins 30 % le temps consacré à la revue des contrats ; ainsi qu’un assistant pour les fonctions de direction, permettant de réduire la charge administrative tout en améliorant la traçabilité des décisions et des actions.

En déployant et en améliorant continuellement l’AI Factory, en interne comme auprès de ses clients, Akkodis crée une boucle d’apprentissage continue qui contribue à renforcer à la fois sa propre efficacité opérationnelle et la qualité des solutions proposées à ses clients.

Contacts presse

Anne Friedrich

SVP, Global Head of Communications, Akkodis

M. +4915174633470

E. anne.friedrich@adeccogroup.com

Lisa Bushka

VP, External Communications, Akkodis

M. +18604630770

E. lisa.bushka@adeccogroup.com

À propos d’Akkodis

Akkodis est une société internationale de conseil en ingénierie numérique (digital engineering) qui accompagne les organisations dans leurs efforts d’innovation et de développement grâce à des solutions technologiques permettant de repenser la conception et l’optimisation des processus et produits. Fort de nos expertises reconnues en ingénierie, IA, data, cloud, logiciel, nous fournissons des services de pointe en conseil en technologie. À travers nos modèles de prestation performants et flexibles ainsi que nos experts spécialisés, nous proposons des solutions 360°, allant de la stratégie et du conseil jusqu’au déploiement. Avec notre approche Akkodis Intelligence, nous aidons les entreprises à associer la puissance technologique aux forces de la réflexion et de la collaboration humaine.

Akkodis compte 40 000 ingénieurs et experts du digtial à travers plus de 30 pays et se structure autour de 4 activités majeures : Consulting, Talent, Solutions, et Academy.

Grâce à sa solide expérience des grandes industries mondiales, Akkodis aide les entreprises à relever des défis complexes et créer un impact durable.

Akkodis est une marque de The Adecco Group.

Pour plus d’informations : akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook | X

À propos de Adecco Group

The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. À travers notre réseau de plus de 1 400 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos près de 15 000 collaborateurs, nous transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons également des services en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution.

Le Groupe s’appuie sur un écosystème de marques expertes dans leur domaine et organisées en trois business units internationales : Adecco, réseau d’agence d’emploi ; Akkodis, leader mondial sur le marché de l’ingénierie et de la R&D ; et LHH, avec ses activités Recrutement, Développement et Transition de carrière, ainsi que les marques Pontoon et General Assembly. www.adeccogroup.fr

LA SOURCE: Akkodis