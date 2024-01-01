El nuevo modelo global conecta el conocimiento experto en IA, capacidades reutilizables y recursos de desarrollo en Akkodis, convirtiendo la propia transformación de la compañía en una referencia para escalar la IA empresarial

ZURICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / 23 de noviembre de 2026 / Akkodis, líder global en consultoría de ingeniería digital, ha anunciado hoy el lanzamiento de su AI Factory, un modelo global diseñado para acelerar el desarrollo, la adopción y el escalado de la IA empresarial. Al aplicar este modelo dentro de su propio negocio, Akkodis pone en práctica los mismos principios que traslada a sus clientes para ayudarles a pasar de la experimentación con IA a la generación de valor a escala empresarial.

Como muchas compañías globales, Akkodis ha visto cómo la innovación en IA crecía rápidamente en distintos países, equipos y casos de uso. Sin embargo, el éxito de la experimentación no se traduce automáticamente en valor para toda la organización: las capacidades pueden permanecer aisladas, distintos equipos pueden abordar problemas similares por separado y el acceso al conocimiento experto y a los recursos de desarrollo no siempre es homogéneo. AI Factory conecta la innovación local con el conocimiento global, las capacidades reutilizables y los recursos de ingeniería para facilitar su adaptación y escalado en toda la organización.

AI Factory ya está conectando a escala global las soluciones y capacidades de IA desarrolladas en distintos equipos de Akkodis, facilitando su reutilización en diferentes mercados. Las primeras soluciones impulsadas a través de este modelo ya están en producción a nivel global, siguiendo procesos comunes para su evaluación, gobernanza y despliegue.

Este reto afecta al conjunto del mercado de la IA empresarial. El estudio What CTOs Think 2026 de Akkodis revela que, aunque las organizaciones tienen cada vez mayores ambiciones en torno a la IA, siguen encontrando dificultades para transformar la experimentación en soluciones que puedan implementarse y escalarse de forma sistemática. Esto ampllía la brecha entre una gestión integrada de la IA a escala empresarial y las iniciativas fragmentadas entre distintas funciones, sistemas y capacidades.

“Escalar la IA no es simplemente un reto tecnológico. Exige que las organizaciones conecten la innovación con los sistemas, el conocimiento experto y los modelos operativos necesarios para convertirla en valor sostenible y escalable”, afirma Jo Debecker, President y CEO de Akkodis. “Vemos este reto en nuestros clientes y también lo vivimos internamente. AI Factory nos permite aprender haciendo y crear vías más sólidas para pasar de la innovación a la producción. Además, lleva Akkodis Intelligence a la práctica, combinando el conocimiento humano y la tecnología para generar más valor para nuestro negocio y nuestros clientes”.

Conectando la innovación local con las capacidades globales

AI Factory no es una única plataforma tecnológica centralizada, sino un ecosistema que conecta países, ingenieros, equipos de negocio y especialistas con capacidades reutilizables, recursos de desarrollo y conocimiento experto. Las tecnologías y soluciones pueden seguir distribuidas entre entornos locales, regionales o de clientes, pero AI Factory facilita su identificación, adaptación, gobernanza y escalado.

El modelo AI Factory de Akkodis integra cuatro funciones clave:

Diseño: definir el modelo operativo, priorizar las oportunidades de IA y establecer la arquitectura y las capacidades necesarias para escalarla.

definir el modelo operativo, priorizar las oportunidades de IA y establecer la arquitectura y las capacidades necesarias para escalarla. Desarrollo: crear soluciones de IA y componentes reutilizables combinando conocimiento de ingeniería, tecnologías y recursos de distintos equipos y mercados.

crear soluciones de IA y componentes reutilizables combinando conocimiento de ingeniería, tecnologías y recursos de distintos equipos y mercados. Operación: llevar las capacidades de IA a producción y apoyar su despliegue, adopción y gestión del ciclo de vida a escala.

llevar las capacidades de IA a producción y apoyar su despliegue, adopción y gestión del ciclo de vida a escala. Gobernanza: establecer los marcos de seguridad, cumplimiento, arquitectura y toma de decisiones necesarios para gestionar la IA de forma responsable y coherente, incluidos el coste y el valor de negocio.

En lugar de asumir que cada necesidad de IA requiere una nueva solución, AI Factory ayuda a los equipos a determinar si conviene reutilizar o adaptar capacidades existentes, combinar conocimiento experto de distintos países o desarrollar algo nuevo. Esto refleja un principio más amplio del enfoque de Akkodis hacia la IA empresarial: el valor surge de diseñar de forma intencionada cómo trabajan conjuntamente la tecnología, las personas y los sistemas, no de desplegar más IA de manera aislada.

El modelo en la práctica

AI Factory ya está operativa en Akkodis y ayuda a convertir oportunidades de IA en capacidades gobernadas y listas para producción.

Un ejemplo es el agente de recepción de casos de uso de IA de Akkodis, un punto de entrada común que estructura las oportunidades de IA, identifica riesgos de gobernanza y duplicidades y las dirige hacia la vía de desarrollo adecuada. Ya operativo en Akkodis, está ayudando a perfeccionar la forma en que la IA pasa de manera segura a producción, creando prácticas reutilizables para futuras capacidades de IA y entornos de clientes.

La experiencia de AI Factory al servicio de los clientes

Al operar AI Factory dentro de su propio negocio, Akkodis actúa como “cliente cero”, probando y perfeccionando el modelo en un entorno empresarial global y complejo. A través de AI Factory como servicio, Akkodis pone esta experiencia, su conocimiento de ingeniería y sus capacidades reutilizables al servicio de clientes que buscan pasar con evolucionar rápidamente desde iniciativas de IA fragmentadas hacia un modelo escalable a nivel empresarial

Entre las soluciones de IA que Akkodis está desarrollando e integrando con clientes se incluyen un asistente de IA multiagente capaz de reducir la preparación de propuestas comerciales B2B de tres días a aproximadamente cinco minutos; un agente de comunicación con proveedores diseñado para ahorrar entre 45 y 55 horas al mes por usuario; un agente de revisión de contratos diseñado para reducir el tiempo de revisión al menos un 30 %; y un asistente para oficinas ejecutivas que reduce la carga administrativa y mejora la trazabilidad de decisiones y acciones.

Al aplicar y perfeccionar AI Factory internamente y con clientes, Akkodis crea un ciclo continuo de aprendizaje y mejora que refuerza la ejecución interna y la prestación de servicios a sus clientes.

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Contactos de prensa

Anne Friedrich

SVP, Global Head of Communications, Akkodis

M. +4915174633470

E. anne.friedrich@adeccogroup.com

Lisa Bushka

VP, External Communications, Akkodis

M. +18604630770

E. lisa.bushka@adeccogroup.com

Sobre Akkodis

Akkodis es una compañía global de consultoría en ingeniería digital líder en Smart Industry que impulsa la innovación y la aceleración de las organizaciones mediante la aplicación de tecnología para redefinir cómo se desarrollan, potencian y optimizan los procesos y los productos. Con una sólida experiencia en inteligencia artificial, datos, cloud, edge y software engineering, combinamos tecnología y talento para ofrecer soluciones integrales, desde la estrategia y la consultoría hasta el desarrollo de talento y la implementación. Nuestro compromiso con Akkodis Intelligence ayuda a las empresas a conectar el poder exponencial de la tecnología con el valor insustituible del pensamiento humano y la colaboración.

Como parte del Grupo Adecco y con sede en Suiza, Akkodis reúne a 40.000 ingenieros y consultores tecnológicos en más de 30 países, ofreciendo servicios de Consultoría, Talento, Soluciones y Academy. Con una visión transversal y una fuerte capacidad de ejecución, Akkodis permite a las organizaciones resolver retos complejos y avanzar hacia un mañana más sostenible e inteligente para todos. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook | X

Sobre The Adecco Group

El Grupo Adecco es la empresa líder mundial en gestión del talento. Nuestro propósito es hacer que el futuro del trabajo funcione para todos. A través de nuestras tres unidades de negocio globales -Adecco, Akkodis y LHH-, presentes en 60 países, promovemos la empleabilidad sostenible y a lo largo de toda la vida de las personas, ofrecemos soluciones de consultoría digital y de ingeniería que impulsan la transformación y ayudamos a las organizaciones a optimizar sus plantillas. El Grupo Adecco lidera con el ejemplo y está firmemente comprometido con una cultura inclusiva, el fomento de la empleabilidad sostenible y el apoyo a economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange (ADEN). www.adeccogroup.com

FUENTE: Akkodis