Nieuw wereldwijd model verbindt AI-expertise, herbruikbare capabilities en ontwikkelingsresources binnen Akkodis en maakt van de eigen AI-transformatie van het bedrijf een blauwdruk voor enterprise-AI op schaal

Zürich / ACCESS Newswire / 23 november 2026 / Akkodis, wereldwijd leider in digital engineering consulting en onderdeel van de Adecco Group, kondigt vandaag de lancering aan van zijn AI Factory, een wereldwijd model dat is ontwikkeld om de ontwikkeling, toepassing en opschaling van enterprise-AI te versnellen. Door het model binnen de eigen organisatie toe te passen, hanteert Akkodis dezelfde principes die het ook bij klanten inzet om van AI-experimenten naar waarde op ondernemingsniveau te evolueren.

Zoals bij veel wereldwijde ondernemingen is AI-innovatie binnen Akkodis snel gegroeid in verschillende landen, teams en use cases. Succesvolle experimenten leiden echter niet automatisch tot waarde in de hele onderneming. Capabilities kunnen geïsoleerd blijven, teams kunnen vergelijkbare problemen los van elkaar aanpakken en de toegang tot expertise en ontwikkelingsresources kan verschillen. De AI Factory verbindt lokale innovatie met wereldwijde expertise, herbruikbare capabilities en engineeringresources, zodat oplossingen breder kunnen worden aangepast en opgeschaald.

De AI Factory verbindt nu al AI-oplossingen en herbruikbare capabilities binnen Akkodis wereldwijd. Capabilities worden in verschillende markten hergebruikt en de eerste wereldwijde AI Factory-oplossingen zijn inmiddels in productie via gemeenschappelijke trajecten voor intake, governance en implementatie.

Deze uitdaging speelt in de hele markt voor enterprise-AI. Uit Akkodis’ onderzoek What CTOs Think 2026 blijkt dat de AI-ambitie blijft groeien, maar dat organisaties er vaak moeite mee hebben om experimenten om te zetten in herhaalbare, schaalbare uitvoering. Hierdoor wordt de kloof groter tussen bedrijfsbrede AI-orkestratie en versnipperde initiatieven in functies, systemen en vaardigheden.

“AI opschalen is niet alleen een technologische uitdaging. Organisaties moeten innovatie verbinden met de systemen, expertise en operationele modellen die nodig zijn om er herhaalbare waarde van te maken”, aldus Jo Debecker, President en CEO van Akkodis. “We zien die uitdaging bij onze klanten en ervaren ze ook zelf. De AI Factory helpt ons al doende te leren en sterkere trajecten van innovatie naar implementatie te creëren. Zo brengen we ook Akkodis Intelligence in de praktijk, door menselijke expertise en technologie te combineren en meer waarde te creëren voor onze organisatie en onze klanten.”

Lokale innovatie verbinden met wereldwijde capabilities

De AI Factory is geen centraal technologieplatform, maar een enablement-ecosysteem dat landen, engineers, businessteams en specialisten verbindt met herbruikbare capabilities, ontwikkelingsresources en expertise. Technologieën en oplossingen kunnen verspreid blijven over lokale, regionale of klantomgevingen, terwijl ze gemakkelijker vindbaar, aanpasbaar, beheersbaar en schaalbaar worden.

Het Akkodis AI Factory-model brengt vier kernfuncties samen:

Design: het operationele model bepalen, AI-kansen prioriteren en de architectuur en capabilities vastleggen die nodig zijn om op te schale n

het operationele model bepalen, AI-kansen prioriteren en de architectuur en capabilities vastleggen die nodig zijn om op te schale Build: AI-oplossingen en herbruikbare componenten ontwikkelen door engineeringexpertise, technologieën en resources uit verschillende teams en markten te combineren

AI-oplossingen en herbruikbare componenten ontwikkelen door engineeringexpertise, technologieën en resources uit verschillende teams en markten te combineren Run: AI-capabilities in productie brengen en implementatie, adoptie en lifecyclemanagement op schaal ondersteunen

AI-capabilities in productie brengen en implementatie, adoptie en lifecyclemanagement op schaal ondersteunen Govern: de beveiligings-, compliance-, architectuur- en besluitvormingskaders vastleggen die nodig zijn om AI verantwoord en consistent te beheren, inclusief kosten en bedrijfswaarde.

In plaats van ervan uit te gaan dat voor elke AI-behoefte een nieuwe oplossing nodig is, helpt de AI Factory teams te bepalen of bestaande capabilities kunnen worden hergebruikt of aangepast, expertise uit verschillende landen kan worden gecombineerd of iets nieuws moet worden ontwikkeld. Dit weerspiegelt een breder principe in de aanpak van Akkodis voor enterprise-AI. Waarde ontstaat door bewust vorm te geven aan de samenwerking tussen technologie, mensen en systemen, niet door meer AI-oplossingen afzonderlijk te implementeren.

Het model in de praktijk brengen

De AI Factory is al actief binnen Akkodis en helpt om AI-kansen om te zetten in beheerste, productierijpe capabilities.

Een voorbeeld is de AI use case intake agent van Akkodis, een gemeenschappelijk toegangspunt dat AI-kansen structureert, risico’s op het gebied van governance en duplicatie identificeert en ze naar het juiste deliverytraject leidt. De agent is nu binnen heel Akkodis actief en helpt de veilige overgang van AI naar productie te verfijnen. Zo ontstaan herbruikbare werkwijzen voor toekomstige AI-capabilities en klantomgevingen.

De ervaring naar klanten brengen

Door de AI Factory binnen de eigen organisatie toe te passen, fungeert Akkodis als “client zero”. Zo wordt het model getest en verfijnd in een complexe, wereldwijde bedrijfsomgeving. Met AI Factory as a Service brengt Akkodis die ervaring, engineeringexpertise en herbruikbare capabilities naar klanten die snel willen evolueren van versnipperde AI-initiatieven naar schaalbare capabilities op ondernemingsniveau.

Tot de AI-oplossingen die Akkodis samen met klanten ontwikkelt en integreert, behoren een multi-agent AI-coworker die de voorbereiding van B2B-salesvoorstellen kan verkorten van drie dagen tot ongeveer vijf minuten, een agent voor leverancierscommunicatie die 45 tot 55 uur per gebruiker per maand kan besparen, een agent voor contractbeoordeling die de beoordelingstijd met minstens 30% kan verminderen en een executive office assistant die de administratieve werklast verlaagt en tegelijk de traceerbaarheid van beslissingen en acties verbetert.

Door de AI Factory intern en samen met klanten toe te passen en verder te verfijnen, creëert Akkodis een continue feedbackloop die zowel de interne uitvoering als de dienstverlening aan klanten verbetert.

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Mediacontacten

Anne Friedrich

SVP, wereldwijd hoofd Communicatie, Akkodis

M. +4915174633470

E. anne.friedrich@adeccogroup.com

Lisa Bushka

VP, Externe Communicatie, Akkodis

M. +18604630770

E. lisa.bushka@adeccogroup.com

Over Akkodis

Akkodis is een wereldwijd digital engineering consulting-bedrijf dat organisaties helpt te innoveren en te versnellen door technologie in te zetten om opnieuw te definiëren hoe processen en producten worden ontwikkeld, aangedreven en geoptimaliseerd. Met diepgaande expertise op het gebied van AI, data, cloud, edge en software-engineering bieden we toonaangevend technologieadvies. Via onze sterke, schaalbare deliverymodellen en gespecialiseerde talenten bieden we end-to-endoplossingen, van strategie en consulting tot implementatie. Met Akkodis Intelligence helpen we bedrijven de exponentiële kracht van technologie te verbinden met de onvervangbare kracht van menselijk denken en samenwerken. Akkodis maakt deel uit van de Adecco Group, heeft zijn hoofdkantoor in Zwitserland en verenigt 40.000 engineers en digitale experts in meer dan 30 landen. De dienstverlening omvat Consulting, Solutions en Academy. Dankzij diepgaande ervaring in de belangrijkste sectoren wereldwijd helpt Akkodis bedrijven complexe uitdagingen op te lossen en duurzame impact te realiseren. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook | X

Over de Adecco Group

De Adecco Group is wereldwijd marktleider op het gebied van talent. Ons doel is de toekomst van werk voor iedereen vorm te geven. Via onze drie wereldwijde businessunits Adecco, Akkodis en LHH zijn we actief in 60 landen. We bevorderen duurzame en levenslange inzetbaarheid, leveren digitale en engineeringoplossingen die transformatie mogelijk maken en helpen organisaties hun personeelsbestand te optimaliseren. De Adecco Group geeft het goede voorbeeld en zet zich in voor een inclusieve cultuur, duurzame inzetbaarheid en veerkrachtige economieën en gemeenschappen. Adecco Group AG heeft zijn hoofdkantoor in Zürich, Zwitserland (ISIN: CH0012138605) en is genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (ADEN). www.adeccogroup.com

SOURCE: Akkodis