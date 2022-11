A Hyatt folytatja eszközvezérelt növekedési stratégiáját és a Dream Hotel Group felvásárlását tervezi

A felvásárlás célja, hogy a Hyatt egyedülálló életstílust képviselő szállodai kínálatát vibráló étkezési és éjszakai szórakozásra fókuszáló, gyorsan növekvő márka-portfólióval szélesítse ki

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) és a Dream Hotel Group bejelentette, hogy megállapodást kötöttek arról, hogy a Hyatt egyik tagvállalata felvásárolja a Dream Hotel Group életstílust képviselő szálloda-márkáját és irányítási platformját, amely a Dream Hotels, a Chatwal Hotels és az Unscripted Hotels márkákat foglalja magában, amelyek a világ legelőkelőbb szállodai piacain rendelkeznek szálloda-ingatlanokkal az amerikai kontinenseken, szerte Európában és Ázsiában.





Ennek az eszközvezérelt felvásárlásnak a körébe tartozik egy 12 menedzselt és franchise rendszerben működtetett, életstílust képviselő szállodából álló portfólió, valamint további 24 aláírt hosszú távú irányítási megállapodás, amelyek jövőben megnyitandó szállodákra vonatkoznak. Az ügylet lezárását követően a Hyatt életstílus portfóliója több, mint 1700 szállodai szobával bővül és New York városában meglévő szobaállománya több, mint 30%-kal növekszik. A felvásárlás a Hyatt eszközvezérelt növekedési stratégiáját folytatja, a 2018-ban a Two Roads Hospitality megszerzésére irányuló, valamint 2021-ben az Apple Leisure Group felvásárlását célzó tranzakciót és a közelmúltban a német Lindner Hotels AG-val a Hyatt márkájának európai lábnyomát tovább növelni hivatott együttműködési megállapodást követően.

Az ügylet lezárásakor a Hyatt 125 millió USD alap vételárat fizet, továbbá az elkövetkező hat évben további 175 millió USD-t, amint az ingatlanok megnyitásra kerülnek. A 125 millió USD alap vételárhoz kapcsolódó stabilizált menedzsment díjak várhatóan megközelítőleg 12 millió USD-t tesznek ki és a 175 millió dolláros függő vételár kifizetéséig további, várhatóan kb. 27 millió USD összeget kitevő stabilizált kezelési díj kerül felszámításra. A teljes alap vételár és a függő vételár együttes összege az előre jelzett stabilizált bevételek után kétszámjegyhez közelítő, de egyszámjegyű akvizíciós szorzót képvisel.

A Dream Hotel Group-hoz tartozó szállodaingatlanok arról ismertek, hogy vibráló étkezési és éjszakai szórakozási élményt nyújtanak, beleértve hotspot éttermeket, fényűzően berendezett szórakozási helyszíneket, valamint innovatív és díjnyertes, vezető iparági szereplőkkel kötött stratégiai együttműködésekre épülő exkluzív éjszakai clubokat. A felvásárlás olyan kulcspiacokon szélesíti a Hyatt márkájának lábnyomát, mint Nashville, Hollywood, South Beach, Durham, számos helyen New York városában és egy helyen a Catskills-ben. Az aláírt szerződések olyan további stratégiai úti célokat képviselnek, mint Las Vegas, Saint Lucia és Doha.

„Nagyon nagy tiszteletben tartjuk, amit a Dream Hotel Group alapítója, Sant Singh Chatwal és vezérigazgatója, Jay Stein és csapatuk létrehozott és hálásak vagyunk a Dream Hotel Group belénk vetett bizalmának, hogy márkáikról gondoskodjunk és sikerüket tovább vigyük a jövőben” – mondta Mark Hoplamazian, a Hyatt elnök-vezérigazgatója. „Örömmel nézünk elébe, hogy növekedési utazásunkat több, mint 600 új Hyatt családtaggal folytassuk, akik növelni fogják az életstílus szolgáltatások terén meglévő szakértelmünket és szélesítik az életstílus szolgáltatásnak szentelt divíziónk sikerét. Izgatottan várjuk, hogy még inspirálóbb élményeket és ünnepi programokat kínáljunk vendégeinknek, illetve törzsvendég programunk tagjainak és a Hyatt hálózat értékét elvigyük egyre több igényes szállodatulajdonos és fejlesztő számára szerte a világon.”

„A Hyatt tevékenysége során már többször bizonyította, hogy megőrzi azokat a jegyeket, amelyek az életstílust képviselő szállodákat különlegessé teszik és ideális otthont nyújt a Dream Hotel Group-hoz tartozó növekvő márkáinknak” – mondta Sant Singh Chatwal, a Dream Hotel Group elnöke és alapítója. „A Dream Hotel Group-hoz tartozó szállodaingatlanok tulajdonosaként várakozással tekintek utazásunk következő szakasza elé és biztos vagyok benne, hogy a Hyatt családjának részeként fényes jövő vár szállodáinkra, a tulajdonosokra, vendégeinkre és csapatunk tagjaira.”

A tranzakció a szokásos lezárási feltételek mellett várhatóan az elkövetkező hónapokban lezárul. A tranzakció befejezését követően a Hyatt azon dolgozik majd, hogy az új szállodaingatlanokat befogadja a World of Hyatt törzsvendég programba, amely által a tartózkodási lehetőségek és úti célok köre bővül tagbázisa számára. A World of Hyatt törzsvendég program tagjai az iparágban a legértékesebb utazók közé tartoznak, aki többet költenek és hosszabb ideig tartózkodnak a szállodákban, magas minőségű bevételt termelve ezáltal a Dream Hotel Group-hoz tartozó ingatlanok tulajdonosai számára.

A Dream Hotel Group alapítója, Sant Singh Chatwal elkötelezettségét négy már megnyílt és működő, és két jövőbeli szálloda tulajdonosaként folytatja, amelyek várhatóan csatlakozni fognak a Hyatt portfóliójához. A Dream Hotel Group vezérigazgatója, Jay Stein a Dream Hotels vezetőjeként folytatja munkáját a Hyatt-nél, ő fogja irányítani a Dream Hotel Group márkáinak integrálását a Hyatt portfóliójába, biztosítva az egyes márkák egyedülálló DNS-ének megőrzését, mialatt a Hyatt képességeit olyan szintre emeli, hogy optimalizálni tudja az ingatlanok teljesítményét. Ezen felül, a Dream Hotel Group fejlesztési igazgatója, David Kuperberg, munkáját a Hyatt-nél folytatja, ő lesz a Dream Hotels-ért felelős fejlesztési vezető; míg az üzemeltetési igazgató, Michael Lindenbaum szintén csatlakozik a Hyatt-hez és beosztása a Dream Hotels-ért felelős Globális üzemeltetési vezető lesz.

A tranzakcióval kapcsolatban a Hyatt számára pénzügyi tanácsadóként a Moelis & Company LLC szolgált, míg jogi tanácsadóként a Latham & Watkins LLP járt el.

E sajtóközleményben a “Hyatt” megnevezést egyszerűsítésként használtuk a Hyatt Hotels Corporation és/vagy annak egy vagy több leányvállalatának jelölésére.

A Hyatt Hotels Corporation-ről

A chicagói székhelyű Hyatt Hotels Corporation vezető globális vendéglátó-ipari vállalat, amelynek célja – gondoskodni az emberekről, hogy a legjobbak legyenek. A 2022. szeptember 30-i állapot szerint a Vállalat portfóliója hat kontinens 72 országában, több, mint 1200 szállodából és all-inclusive szolgáltatást nyújtó ingatlanból állt. A Vállalat kínálatában olyan márkák szerepelnek, mint a Timeless Collection, köztük a Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, és az UrCove; a Boundless Collection, köztük a Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, és a Caption by Hyatt; az Independent Collection, köztük aThe Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, és a JdV by Hyatt™; valamint az Inclusive Collection, köztük a Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®, és a Sunscape® Resorts & Spas. A Vállalat leányvállalatai működtetik a World of Hyatt® törzsvendég programot, az ALG Vacations®, az Unlimited Vacation Club®, az Amstar DMC desztinációkezelési szolgáltatásokat, illetve a Trisept Solutions® technológiai szolgáltatásokat. További információkért, kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra:www.hyatt.com.

A Dream Hotel Group-ról

A Dream Hotel Group a világ egyik legversenyképesebb szállodai környezeteiben gazdag, szállodaingatlanok irányításában 35 éves tapasztalattal rendelkező szállodamárka és menedzsmentvállalat, köztük olyan helyszíneken, mint New York, Los Angeles, Miami, Bangkok és legújabban Nashville. A Dream Hotels, az Unscripted Hotels, a The Chatwal és újabban a By Dream Hotel Group márkák otthonaként, a Dream Hotel Group három üzletágat ölel fel: Tulajdonosi márkák, Szállodaigazgatás, és Étkezési és Éjszakai élet. A vállalat elkötelezett azon filozófia mellett, hogy az előremutató tervezésnek, szolgáltatásnak és vendégélménynek minden piaci szegmensben elérhetőnek kell lennie. A Dream Hotel Group annak szenteli magát, hogy valóban eredeti megközelítéssel autentikus kapcsolatot nyújtson az utazók számára a választott úti céljukhoz. További információkért a Dream Hotel Group-ról és a márkájukról, látogasson el az alábbi weboldalra: www.DreamHotelGroup.com és kövesse a @dreamhotelgroup oldalt a Twitteren és a LinkedIn-en.

Előretekintő nyilatkozatok

Az előretekintő nyilatkozatok ebben a sajtóközleményben nem korábbi adatokon nyugvó tények, hanem az 1995. évi Privát értékpapírokkal kapcsolatos pereskedést megreformáló törvény értelmében vett előretekintő nyilatkozatok. A nyilatkozatok a Vállalat által a Dream Hotel Group életstílust képviselő szállodamárka és irányítási platform tervezett felvásárlásával kapcsolatos nyilatkozatokat tartalmaznak, beleértve az akvizíciótól várt pénzügyi és működési előnyöket, a felvásárlásból adó vendég- és tulajdonosi előnyöket, a felvásárlás részeként a jövőben megnyitni várt szállodaingatlanok számát, a felvásárlás részeként megszerzett szállodák World of Hyatt törzsvendég programba való várt beépítését, a felvásárlás befejezésének várt idejét, kilátásokat vagy jövőbeli eseményeket, valamint olyan ismert és ismeretlen kockázatokat, amelyeket nehéz előre jelezni. Ebből következően, tényleges eredményeink, teljesítményünk vagy általunk elért dolgok lényegesen eltérhetnek az ebben az előretekintő nyilatkozatban kifejezett, vagy hallgatólagosan benne foglalt eredményektől és teljesítménytől. Azon tényezők közé, amelyek előidézhetik, hogy a tényleges eredmények lényegesen eltérjenek a jelenlegi várakozásoktól, tartoznak a teljesség igénye nélkül az alábbi tényezők: az Apple Leisure Group felvásárlásával kapcsolatos kockázatok, beleértve az Apple Leisure Group üzleti tevékenységének sikeres integrációjával kapcsolatos kockázatokat; a COVID-19 világjárvány időtartama és súlyossága vagy bármely kiújulása és a világjárványt vagy bármely kiújulását követő helyreállás üteme; a COVID-19 világjárvány rövid és hosszú távú hatásai, beleértve az utazás, a rövid távú tartózkodás és a csoport üzleti tevékenysége iránti keresletet és a fogyasztói bizalom szintjét; a COVID-19 világjárványra vagy annak bármely további kiújulására adott válaszként kormányok, üzleti vállalkozások és egyének által hozott intézkedések hatásai a globális és regionális gazdaságokra, utazási korlátozások vagy tilalmak, és a gazdasági tevékenységre gyakorolt hatások; harmadik fél tulajdonosok, franchise vállalkozások vagy vendéglátási vállalkozási partnerek képessége arra, hogy sikeresen manőverezzenek a COVID-19 világjárvány vagy annak bármely további kiújulása hatásai ellen; általános gazdasági bizonytalanság a kulcsfontosságú globális piacokon és a globális gazdasági feltételek rosszabbodása vagy alacsony gazdasági növekedési ráta; a gazdasági helyreállás rátája és üteme gazdasági visszaeséseket követően; korlátok vagy kiesések a globális ellátási láncban, építkezéssel kapcsolatos munkaerő és anyagok költségének növekedése, infláció vagy egyéb tényezők miatt bekövetkező költségnövekedés, amelyet esetleg nem teljesen ellensúlyoz üzleti vállalkozásunk árbevételének növekedése; a luxus-, üdülőhelyi és all-inclusive ellátást nyújtó szálláshely szegmenseket érintő kockázatok; az üzleti, szabadidős és csoportos szegmensek költekezési színvonalát és a fogyasztói bizalmat érintő változások; a foglaltság és az átlagos napi ráta visszaesése; korlátozott előre láthatóság a jövőbeli foglalásokat illetően; kulcsszemélyzet elvesztése; belföldi vagy nemzetközi politikai és geo-politikai viszonyok, beleértve politikai vagy polgári zavargásokat vagy a kereskedelempolitika változásait; ellenségeskedések vagy attól való félelem, beleértve az utazást érintő jövőbeni terrorista támadásokat; utazással kapcsolatos balesetek; természeti vagy ember által előidézett katasztrófák, mint földrengések, cunamik, tornádók, hurrikánok, árvizek, természeti tüzek, olajszennyezések, nukleáris balesetek, világjárványok vagy fertőző betegségek globális kitörése, vagy attól való félelem; képességünk arra, hogy a teljesítményteszteknek alávetett vagy harmadik fél tulajdonosaink javára garanciát nyújtó szállodáinkban sikeresen bizonyos mértékű üzemi nyereséget érjünk el; szálloda felújítások vagy új fejlesztések hatása; tőkekihelyezési terveinkkel, részvény-visszavásárlási programunkkal és osztalékfizetéseinkkel kapcsolatos kockázatok, beleértve a visszavásárlási tevékenység vagy az osztalékfizetés csökkentését, megszüntetését vagy felfüggesztését; az ingatlan- és vendéglátási üzleti tevékenység szezonális és ciklikus természete; változások a forgalmazási megállapodásokban, például az internetes utazásközvetítőkön keresztül történő forgalmazásban; változások az ügyfeleink ízlésében vagy preferenciáiban; a kollégákkal vagy szakszervezetekkel való kapcsolatok és változások a munkaügyi törvényekben; a harmadik fél szállodaingatlan-tulajdonosok, franchise üzleti tulajdonosok vagy vendéglátási vállalkozási partnerek pénzügyi helyzete és a velük való kapcsolataink; harmadik fél tulajdonosok, franchise üzleti tulajdonosok vagy fejlesztési partnerek esetleges képtelensége arra, hogy hozzájussanak kellő tőkéhez a folyó üzemeltetés finanszírozásához vagy növekedési terveink megvalósításához; potenciális felvásárlásokkal vagy vállalat-eladásokkal, valamint új márka-koncepciók bevezetésével kapcsolatos kockázatok; felvásárlások és vállalat-eladások időzítése és képességünk arra, hogy a befejezett felvásárlásokat sikeresen integráljuk meglévő üzleti tevékenységünkbe; ha nem vagyunk képesek sikeresen befejezni a tervezett tranzakciókat (beleértve a lezárási feltételek teljesítésére vagy az előírt jóváhagyások megszerzésére irányuló képtelenséget); Képességünk arra, hogy sikeresen végrehajtsuk a menedzsment- és franchise üzletágunk bővítésére és egyúttal az ingatlan eszközbázisunk csökkentésére irányuló stratégiánkat a megcélzott időkereteken belül és az elvárt értékek mellett; ingatlan aktíváink értékének csökkenése; menedzsment vagy franchise megállapodásaink előre nem látott megszüntetése; a szövetségi, állami, helyi vagy külföldi adótörvények változásai; kamatráták, bérek és egyéb működési költségek emelkedése; külföldi devizaárfolyamok ingadozásai vagy valutaátcsoportosítások; új márkák vagy innováció elfogadásának hiánya; a tőkepiacok általános volatilitása és képességünk ilyen piacok elérésére; változásunk iparágunk versenykörnyezetében, beleértve a COVID-19 világjárvány, az iparági konszolidáció és azon piacok konszolidációjának következtében bekövetkező változásokat, ahol működünk; képességünk arra, hogy sikeresen bővítsük a World of Hyatt törzsvendég programot és az Unlimited Vacation Club fizetős tagsági programot; kibertámadások és informatikai meghibásodások; jogi vagy adminisztratív eljárások kimenetele; a franchise-ba adási üzletágunkra vonatkozó törvények és szabályozások megsértése; és egyéb, a Vállalat SEC-nek benyújtott bevallásaiban tárgyalt kockázatok, beleértve a 10-K nyomtatványon benyújtott éves beszámolónkat, amely bevallások a SEC-től beszerezhetők. A nekünk vagy a nevünkben eljáró személyeknek tulajdonítható összes előremutató nyilatkozatot teljes egészükben a fentiekben közzétett elővigyázatossági nyilatkozatok szerint, kifejezetten minősítünk. Figyelmeztetjük Önöket, hogy ne hagyatkozzanak túlzott mértékben semmilyen előre mutató nyilatkozatra, amelyet kizárólag a jelen sajtóközlemény dátuma szerinti állapotnak megfelelően teszünk. Nem vállaljuk és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy ezen előremutató nyilatkozatok bármelyikét nyilvánosan frissítsük, hogy az a tényleges eredményeket, új információkat vagy jövőbeni eseményeket, vagy az előremutató nyilatkozatokat érintő feltételezésekben vagy egyéb tényezőkben bekövetkező változásokat tükrözze, csak kizárólag a vonatkozó törvények által előírt mértékben. Ha egy vagy több előremutató nyilatkozatot frissítünk, nem vonható le az a következtetés, hogy további frissítéseket teszünk majd azon, vagy más előremutató nyilatkozatokra vonatkozóan.

