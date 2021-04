Zynga veröffentlicht das moderne Match-3-Handyspiel Puzzle Combat

Als Folgespiel von Empires & Puzzles kombiniert Puzzle Combat RPG-Systeme mit einzigartigen Matching-Kombinationen

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, hat heute die weltweite Freigabe von Puzzle Combat bekannt gegeben, einem neuen Match-3-Action-Rollenspiel (RPG) für Mobilgeräte, bei dem Spieler Helden rekrutieren, Basen aufbauen und in einer Zombie-Umgebung an PvP-Schlachten (Player versus Player) teilnehmen. Puzzle Combat wird von Small Giant Games aus Helsinki entwickelt, eine Tochtergesellschaft von Zynga Inc. und das Studio hinter dem Hit-Spiel Empires & Puzzles.





In Puzzle Combat tauchen die Spieler mit Power-ups in den Kampf gegen Feinde der gefährlichen Dread Army ein, indem sie einzigartige Match-Kombinationen erstellen. Die Spieler rekrutieren Spione, Sanitäter, Abbruchexperten und mehr für ihre Seite, die jeweils einzigartige Spezialangriffe in den Kampf einbringen. Die Spieler werden auch undurchdringliche Basen entwerfen, indem sie Gebäude wie Gießereien, Werkstätten, Ausbildungsschulen und Unterkünfte errichten und upgraden.

„Bei Puzzle Combat müssen Spieler die ultimative Gruppe von Helden befehligen, und zwar durch den vertrauten Spaß eines Match-3-Erlebnisses“, sagte Jose Saarniniemi, Geschäftsführer von Small Giant Games. „Durch die Kombination der Schlüsselelemente von Empires & Puzzles mit einem neuen, modernen Spieldesign mit Kampfthema lässt Puzzle Combat die Spieler in eine dynamische, actionreiche virtuelle Welt voller Zombies eintauchen. Nach der heutigen Veröffentlichung erwarten wir, dass Puzzle Combat eine Community engagierter Spieler mit zusätzlichen Themen und verbesserten Funktionen aufbaut, die Spieler auf der ganzen Welt ansprechen sollen.“

Puzzle Combat vergleicht Spieler in PvP-Schlachten mit anderen Spielern auf der ganzen Welt. Um Dominanz im Kampf zu erreichen, beschwören die Spieler Hunderte von individualisierten, mächtigen Helden mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten herauf und sammeln verschiedene Waffen, um sie im Feld upzugraden und einzusetzen. Wenn die Spieler Fortschritte machen, können sie sich auch Allianzen anschließen, um die besten Taktiken auszutauschen, und an anspruchsvollen Team-Events teilnehmen, um ihre Helden zu fördern, gemeinsam voranzukommen und die ultimativen Streitkräfte zu bilden.

Zu den wichtigsten Gaming-Highlights gehören:

Mehr als 200 einzigartige Helden, die Spieler sammeln und upgraden können.

Schnelle Match-3-Action mit Spezialangriffen, die durch das Abgleichen ähnlicher Kacheln in einzigartigen Kombinationen freigeschaltet werden.

Basisgebäude, um Ihre Rekruten zu Helden auszubilden, Nahrungsmittel anzupflanzen, Metalle abzubauen, kritische Kampfgegenstände herzustellen und vieles mehr.

Umfangreiche PvP-Raids mit wertvollen Belohnungen.

Kooperative Allianz-Spielmodi zum Abbau mächtiger Kriegsmaschinen, zum Angriff auf Rivalen in Team-Kämpfen und zur Dominanz bei Team-Events.

Soziale Funktionen wie globale Chats und Allianz-Chats ermöglichen es den Spielern, Taktiken auszutauschen und Teams zu bilden, um das nächste Level des Gameplays zu erreichen.

Zeitlich begrenzte Events, um einzigartige Belohnungen zu erhalten und gegen andere Spieler anzutreten.

Puzzle Combat ist jetzt verfügbar für iOS und Android als kostenloser Download.

