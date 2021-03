Zynga Se Une a Girls Who Code para Ayudar a Generar Conciencia y Apoyar a las Mujeres en el Sector de la Tecnología

Zynga recurre a su red global de jugadores, lanza retos en el juego y pone en marcha iniciativas de la empresa a través de Women at Zynga (WaZ) para apoyar el Día Internacional de la Mujer del 2021.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy que se asoció con Girls Who Code para apoyar el Día Internacional de la Mujer 2021. Con la misión de crear conciencia y apoyar a las mujeres en el sector de la tecnología, Zynga prometió 100 000 USD de su Fondo de Impacto Social para permitir que Girls Who Code (GWC) apoye a las niñas en todos los momentos de su trayectoria educativa, desde el tercer grado hasta el trabajo.





GWC es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a cerrar la brecha de género en la tecnología. La organización ha llegado a más de 300 000 niñas en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India. El 50 % de las niñas atendidas son negras, latinas o de bajos ingresos. A través de su programa de Clubes gratuitos, GWC llega a las mujeres jóvenes en el punto más crítico del proceso, y las prepara para que utilicen la informática, a fin de impactar en su comunidad, y les brinda una hermandad de compañeros y mentores que las apoyan para ayudarlas a ser persistentes y tener éxito.

“Es un honor para Zynga asociarse con Girls Who Code y ayudar a forjar una industria más inclusiva en la tecnología y los juegos al brindar más oportunidades a las niñas y mujeres de todo el mundo”, declaró Phuong Phillips, director legal de Zynga. “A través de sus talleres virtuales, clubes escolares, programas de mentores, redes, entre otros, esperamos construir la próxima generación de mujeres en STEAM para ayudarlas a prepararse y prosperar en el ámbito laboral de la tecnológica. Con un grupo increíble de mujeres en Zynga que ya están trabajando para apoyar a nuestros estudios y empleados de todo el mundo, es importante que tomemos medidas positivas para ayudar a fortalecer el futuro de nuestra industria en los próximos años”.

“Sabemos que las mujeres jóvenes, apasionadas, diversas y ambiciosas son la clave para transformar el lugar de trabajo y el mundo”, afirmó la Dra. Tarika Barrett, directora ejecutiva entrante de Girls Who Code. “Nos entusiasma asociarnos con Zynga en este Día Internacional de la Mujer y enviar una señal fuerte a las mujeres jóvenes en todas partes de que pertenecen a la tecnología y que cuentan con el apoyo en su trayecto desde la escuela hasta el trabajo. Zynga y Girls Who Code comparten la visión de una fuerza laboral más justa y equitativa, donde mujeres de todos los orígenes lleguen a lo más alto”.

GWC cuenta ahora con más de 80 000 exalumnos de edad universitaria, que se especializan en Ciencias de la Computación y campos afines a un ritmo 15 veces superior a la media de los EE. UU. Al ritmo actual, la organización está en camino de cerrar la brecha de género en los nuevos puestos de informática de nivel básico y trabajos afines para el 2030. Con el apoyo de Zynga, GWC continuará expandiendo su programación gratuita de clubes y exalumnos, ayudando a las mujeres jóvenes a tener más oportunidades en el ámbito laboral de la técnica y conectando a las mujeres jóvenes con modelos a seguir y mentores para apoyarlas en su trayectoria en la tecnología.

En marzo, los canales sociales de Zynga destacarán a algunas de las mujeres increíbles que ayudan a promover un lugar de trabajo más inclusivo para la familia de estudios de Zynga de todo el mundo. Además, Small Giant Games, subsidiaria de Zynga Inc., recurrirá a su red global de jugadores en Empires & Puzzles para ayudar a generar conciencia, para ello cambiarán la descripción de su alianza para incluir el hashtag #ChooseToChallenge (decidí hacer el reto), el tema del Día Internacional de la Mujer de este año. Desde ahora y hasta el 14 de marzo, se ha incluido un emoji con la mano levantada exclusivamente para la función de chat en el juego y, además, se premiará con un pin de avatar con la mano levantada a los jugadores que participen en este evento.

Empires & Puzzles está disponible para descargar gratis en iOS and Android.

