Zynga fait équipe avec Girls Who Code pour aider à sensibiliser sur l’apport des femmes dans la technologie et y apporter son appui

Zynga fait appel à son réseau mondial de joueurs, lance des défis dans le jeu, et met en place des initiatives d’entreprise via Women at Zynga (WaZ) en soutien de la Journée internationale des femmes 2021

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un chef de file mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui s’être associé à Girls Who Code en soutien de la Journée internationale des femmes 2021. Avec pour mission de sensibiliser à l’apport des femmes dans la technologie et d’y apporter son appui, Zynga a promis de destiner 100 000 USD de son fonds Social Impact Fund pour permettre à Girls Who Code (GWC) de soutenir les jeunes filles à tous les stades de leur parcours éducatif, des cours élémentaires jusqu’à leur entrée dans la vie active.





GWC est une organisation internationale à but non lucratif, qui s’efforce de réduire les inégalités hommes-femmes dans le domaine des technologies. La portée de l’organisation s’étend à plus de 300 000 jeunes filles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde ; 50 % d’entre elles étant issues de communautés noires, latino-américaines ou de milieux à faibles revenus. Grâce à son programme de Clubs gratuits, GWC intervient auprès des jeunes filles au point le plus critique du pipeline, d’une part en les préparant pour utiliser l’informatique et leur permettre d’avoir un impact sur leur communauté, d’autre part en leur fournissant une sororité de pairs et de mentors qui les aide à persévérer et à réussir.

« C’est un honneur pour Zynga que de faire équipe avec Girls Who Code, et contribuer ainsi à forger une industrie de la technologie et des jeux, plus inclusive, en élargissant les opportunités pour les jeunes filles et les femmes du monde entier », a déclaré Phuong Phillips, directeur juridique de Zynga. « Grâce à leurs ateliers virtuels, leurs clubs scolaires, leurs programmes de mentorat, leur réseautage et plus encore, nous espérons former la prochaine génération de femmes dans les domaines STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) pour les aider à se préparer au monde de la technologie et à s’épanouir une fois qu’elles y travailleront. Avec le groupe incroyable de femmes qui travaillent chez Zynga et qui font déjà tellement pour soutenir nos studios et nos employés à travers le monde, il est important que nous prenions des mesures positives pour aider à renforcer l’avenir de notre industrie pour les années à venir. »

« Nous savons que les jeunes femmes passionnées, ambitieuses et issues de communautés diversifiées sont la clé de la transformation de notre lieu de travail et de notre monde », a confié pour sa part la Dre Tarika Barrett, nouvelle PDG de Girls Who Code. « Nous sommes ravies de nous associer à Zynga en cette Journée internationale des femmes, pour envoyer un signal fort aux jeunes filles du monde entier comme quoi elles appartiennent bien au monde de la technologie et qu’elles sont soutenues dans leur cheminement entre l’école et l’entrée dans la vie active. Zynga et Girls Who Code partagent la vision d’un vivier professionnel plus juste et plus équitable, où les femmes de tous horizons peuvent se hisser au sommet. »

GWC compte maintenant plus de 80 000 anciennes élèves d’âge universitaire, qui se spécialisent quinze fois plus souvent que la moyenne américaine dans l’informatique et des domaines connexes. À son rythme actuel, l’organisation est sur la bonne voie pour combler les inégalités hommes-femmes dans les nouveaux postes informatiques de premier échelon et emplois connexes, d’ici 2030. Grâce au soutien de Zynga, GWC continuera d’étendre ses Clubs gratuits et ses programmes destinés aux anciennes élèves, aidant ainsi les jeunes femmes à déverrouiller les opportunités de travail technique, et à se connecter à des modèles et des mentors pour les soutenir tout au long de leur parcours dans le secteur de la technologie.

En mars, les réseaux sociaux de Zynga mettront en lumière plusieurs femmes remarquables qui contribuent à promouvoir un lieu de travail plus inclusif pour la famille des studios Zynga à travers le monde. De plus, Small Giant Games, une filiale de Zynga Inc., fera appel à son réseau mondial de joueurs d’Empires & Puzzles pour se joindre à son effort de sensibilisation, en modifiant la description de leur alliance pour y inclure le hashtag #ChooseToChallenge (Choisir de contester) qui sera le thème de la Journée internationale des femmes, cette année. Dès aujourd’hui et jusqu’au 14 mars, un émoji main levée sera inclus exclusivement pour la fonction de chat en jeu. En outre, un badge représentant l’avatar du joueur main levée sera également offert en récompense aux joueurs qui participeront à cet événement.

À propos de Zynga



Zynga est un chef de file mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué les franchises de Zynga, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

À propos de Girls Who Code



Girls Who Code est une organisation internationale à but non lucratif, qui s’efforce de réduire les inégalités hommes-femmes dans le domaine des technologies, et de changer l’image du programmeur type et de son activité. Offrant divers programmes, l’organisation est à la tête du mouvement qui vise à inspirer, éduquer les jeunes filles, et les doter des compétences informatiques dont elles ont besoin pour saisir les opportunités du 21e siècle. La portée de Girls Who Code s’étend à ce jour à 300 000 jeunes filles qui bénéficient de ses programmes, et 500 millions de personnes sensibilisées grâce à des campagnes, des activités de plaidoyer et des séries de livres à succès qui ont figuré dans la liste des best-sellers du New York Times. Pour rejoindre le mouvement ou en savoir plus, rendez-vous sur girlswhocode.com. Suivez l’organisation sur les réseaux sociaux @GirlsWhoCode.

