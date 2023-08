You.com apresenta pesquisa impulsionada por inteligência artificial no WhatsApp

PALO ALTO, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–You.com, pioneira em bate-papo com IA para pesquisa, anunciou hoje que agora está disponível no WhatsApp, possibilitando que mais pessoas experimentem bater papo com IA e pesquisem perfeitamente onde enviam mensagens de texto diariamente.









Em todo o mundo, a ampla base de usuários do WhatsApp agora pode fazer uso do vasto conhecimento do You.com e seus recursos de pesquisa de conversação. Com apenas uma mensagem, os usuários podem experimentar o bate-papo e a pesquisa de IA, bem como obter respostas acompanhadas de fontes e links diretos da web.

Para iniciar uma conversa com o You.com no WhatsApp, digite +1 585-496-8266 (+1 585 4 YOU COM).

A inclusão do You.com no WhatsApp marca mais um passo para atender os usuários onde quer que estejam, ao oferecer formas ainda mais convenientes de ajudar as pessoas a fazerem mais.

“No You.com, nossa meta é criar o mecanismo de busca de bate-papo mais útil. O WhatsApp é outro excelente modo de conversar com nossa IA, que é mais fatual, atualizada, indicando citações para suas perguntas, não importa onde você esteja”, disse Richard Socher, fundador e diretor executivo da You.com.

“O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular na região da América Latina, onde também vimos um grande crescimento. Agora usuários ao redor do mundo, sobretudo nossa maravilhosa comunidade na América Latina, podem pesquisar sem trocar de aplicativo. Estamos apenas a uma mensagem de distância”, disse Socher.

Fique conectado com o You.com

Acesse o bate-papo com IA e pesquise com You.com, a qualquer momento e em qualquer lugar, gratuitamente:

Sobre a You.com

Fundada em 2020 pelos principais cientistas de pesquisa em IA, Richard Socher e Bryan McCann, You.com é um chatbot e mecanismo de pesquisa de IA. You.com usa um ‘Large Language Model’ (LLM) para proporcionar respostas personalizadas a consultas com respostas semelhantes às humanas. You.com oferece pesquisa eficiente na web, criação de conteúdo e imagem, além da geração de códigos. Com aprendizagem automática avançada, You.com agiliza respostas a questões complexas, auxilia em tarefas e oferece suporte à pesquisa com citações e informações atualizadas, que aumentam a produtividade e poupam tempo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

