Xsolla Mobile SDK usprawnia płatności w aplikacjach oraz płatności z tytułu alternatywnej dystrybucji aplikacji poza sklepem w środowiskach iOS i Android

Wsparcie twórców za pomocą nowych opcji integracji zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi cyfrowych platform dystrybucji aplikacji mobilnych

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, globalna firma prowadząca działalność w obszarze handlu grami wideo, informuje o wprowadzeniu na rynek zestawu dla twórców oprogramowania na urządzenia mobilne (Mobile Software Development Kit, SDK). Zarówno w celu rozszerzenia wachlarza opcji płatniczych, jak i przejścia na model D2C lub transakcje zawierane poza sklepami z aplikacjami, czy też po prostu w celu zwiększenia potencjału gier pod względem poziomu czerpanych z nich dochodów, opracowane przez Xsolla rozwiązanie Mobile SDK pozwala na skuteczne i wydajne osiągnięcie wszystkich tych celów. Prezentowana wersja obejmuje kluczowe rozwiązanie w kontekście nowo wprowadzonych unijnych przepisów DMA, umożliwiając twórcom z całego świata bezproblemową integrację ich gier na platformach Android oraz iOS z globalnym rozwiązaniem płatniczym i sklepem internetowym. Integracja ta ogromnie zwiększa potencjał gier mobilnych pod względem możliwości czerpania z nich dochodów na całym świecie oraz otwiera nowe kanały dystrybucyjne. Twórcy gier, tacy jak Gaijin Network LTD (Crossout), Artstorm (Modern Warships), LINGCHAI (HONG KONG) LIMITED (Fantasy Tales: Sword and Magic) i ULTRAHORSE (SquadBlast) wykorzystują już zestaw Xsolla SDK, by zarabiać na opracowywanych grach.









Wprowadzenie Xsolla Mobile SDK stanowi odpowiedź na niedawne zmiany przepisów na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej, zwłaszcza na akt o rynkach cyfrowych (DMA), oraz przepisy, które mają zostać wdrożone w Japonii i Wielkiej Brytanii w 2025 r. Zmiany te są niezwykle istotne dla platform internetowych, ponieważ zapewnią twórcom nowe możliwości czerpania dochodów, przyczyniając się do zwiększenia zysków dzięki zniesieniu ograniczeń związanych z tradycyjnymi zakupami w sklepach z aplikacjami.

Zestaw Xsolla Mobile SDK umożliwia dokonywanie transakcji poza sklepem

Opracowany przez Xsolla zestaw Mobile SDK upraszcza twórcom proces poszukiwania rozwiązań dystrybucyjnych poza sklepami Google Play i App Store. SDK umożliwia wybór Pay Station jako głównej opcji obsługującej płatności za transakcje dokonywane poza sklepem. Twórcy materiałów dla systemu Android mogą zintegrować go w samodzielnie dystrybuowanym APK, rozpowszechnianym przy pomocy kanałów partnerskich obsługujących alternatywne metody rozliczeniowe. Jest on również dostosowany do dystrybucji internetowej i platform aplikacyjnych dla aplikacji uwierzytelnianych w iOS. Ponadto zestaw jest kompatybilny z wieloma mechanizmami gier, od Unity po Native, dzięki czemu jest to wszechstronne i nieocenione narzędzie dla twórców pragnących udoskonalić doświadczenia płatnicze w swoich grach. Xsolla Mobile SDK stanowi uzupełnienie sklepu internetowego wspierające strategie dystrybucji materiałów poza sklepami z aplikacjami.

Opracowany przez Xsolla zestaw Mobile SDK wspiera transakcje w sklepach zgodnie z DMA

Funkcje SDK obejmują płynną integrację w grach obsługiwanych już przez bibliotekę rozliczeniową Google Play lub integracje z Apple StoreKit. Opracowany przez Xsolla Mobile SDK zapewnia dodatkowe funkcje lub zastępuje opcje rozliczeniowe zgodnie z wymogami Google Play (UCB) i Apple w świetle unijnego aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Mobile SDK od Xsolla umożliwia przyjmowanie płatności dokonywanych w ramach gier przy użyciu ponad 700 lokalnych metod płatniczych na ponad 200 terytoriach.

Wraz z pojawieniem się nowych przepisów SDK zapewnia bezproblemową ekspansję w kierunku nowych modeli rozliczeniowych przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymogami platform, wykorzystujących Xsolla Pay Station w innych regionach.

– Wraz z wprowadzeniem Mobile SDK Xsolla potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wspierania twórców gier na urządzenia mobilne w kontekście ewoluującej gospodarki cyfrowej i zmieniającego się otoczenia regulacyjnego – powiedział David Stelzer, prezes Xsolla. – Pragniemy pomóc twórcom w łatwym spełnieniu wymogów wynikających ze zmian przepisów i konieczności zapewnienia zgodności, udostępniając im narzędzia pozwalające zwiększyć zakres oferowanych opcji płatniczych, zmniejszyć koszty prowizji, a ostatecznie zwiększyć rentowność ich gier na urządzenia mobilne.

Debiutujące rozwiązanie Xsolla Mobile SDK dla systemu Android jest dostępne dla twórców z całego świata już od dzisiaj, a twórcy z Unii Europejskiej opracowujący materiały dla systemu iOS mogą skorzystać ze wsparcia we wczesnym dostępie do rozwiązania.

SDK i szczegółowe instrukcje dotyczące integracji są dostępne tutaj:

Portal Xsolla dla twórców

Xsolla Mobile SDK

Xsolla

Xsolla to globalna firma zajmująca się handlem grami wideo, posiadająca solidny i wydajny zestaw narzędzi i usług zaprojektowanych specjalnie dla branży gier wideo. Od założenia w 2005 roku Xsolla pomogła tysiącom twórców i wydawców gier różnej wielkości finansować, promować, uruchamiać i zarabiać na swoich grach na całym świecie i na wielu platformach. Misją Xsolla, innowacyjnego lidera handlu grami, jest rozwiązywanie nieodłącznych problemów związanych z globalną dystrybucją, marketingiem i monetyzacją, aby pomóc naszym partnerom dotrzeć do większej liczby obszarów geograficznych, generować większe przychody i tworzyć relacje z graczami na całym świecie. Firma posiada siedzibę główną i jest zarejestrowana w Los Angeles (Kalifornia) oraz posiada biura w Montrealu, Londynie, Berlinie, Pekinie, Kantonie, Seulu, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh i innych miastach na całym świecie. Xsolla obsługuje główne tytuły gier, takie jak Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo i inne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę: xsolla.com

