Vitrealab und poLight ASA gehen Partnerschaft ein, um Kohärenzartefakte in Laser-LCoS-AR-Displays zu bekämpfen

WIEN & TØNSBERG, Norwegen–(BUSINESS WIRE)–Die Vitrealab GmbH und poLight ASA (OSE: PLT) gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um die Laser-Beleuchtungsarchitekturen für LCoS-basierte Augmented-Reality-Displays (AR) weiterzuentwickeln, wobei der Schwerpunkt auf der Minderung kohärenzbedingter Bildartefakte bei gleichzeitiger Wahrung der Systemeffizienz und Kompaktheit liegt.









Laserbasierte Beleuchtung bietet klare Vorteile auf Systemebene für LCoS-basierte AR-Lichtmaschinen, darunter eine hohe optische Effizienz aufgrund der intrinsischen Polarisation, eine verbesserte Etendue-Ausnutzung und Skalierbarkeit auf hohe Helligkeitsstufen. Allerdings sind Kohärenzartefakte, die sich als Flecken und Streifen manifestieren, nach wie vor ein Haupthindernis für den Einsatz in LCoS-basierten Near-Eye-Displays.

In den vergangenen Jahren hat Vitrealab eine proprietäre Technologie namens Quantum Light Chip (QLC) entwickelt, um Kohärenzartefakte in AR-Lichtmaschinen unter die Wahrnehmungsschwelle zu senken. Diese neuartige Laser-Matrix-Beleuchtung erhöht Effizienz und Helligkeit bei kompakter Bauweise.

poLight steuert seine TWedge®-Wobulationstechnologie bei, ein piezo-angetriebenes, transmissives, abstimmbares Gerät, das die optische Wellenfront dynamisch moduliert und wahrgenommene Kohärenzartefakte reduziert.

„ Der TWedge®-Wobulator von poLight hilft uns mit seinem transparenten Design, die Architekturen von Lichtmodulen zu verbessern“, sagte Chiara Greganti, CEO und Mitbegründerin von Vitrealab. „ Die Lösung von poLight vereinfacht den Lichtweg und erhöht die Effizienz unseres Quantum Light Chip im Vergleich zu unserem früheren MEMS-Ansatz.“

„ Laser und LCoS stellen eine leistungsstarke Kombination für AR-Displays dar“, sagte Oyvind Isaksen, CEO von poLight ASA. „ Indem wir Vitrealabs Quantum Light Chip mit einer stromsparenden, ultrakompakten, abstimmbaren Optik ausstatten, freuen wir uns, zur Entwicklung eines leistungsstärkeren, kompakteren und besser herstellbaren AR-Systems beizutragen. Diese Zusammenarbeit signalisiert Fortschritte sowohl für laserbasierte LCoS-Engines als auch für die TWedge®-Technologie.“

Die Zusammenarbeit umfasst gemeinsame Entwicklung, Prototypenvorführungen und koordinierte Kommerzialisierungsbemühungen.

Über die Vitrealab GmbH

Vitrealab GmbH ist ein in Wien ansässiges Deeptech-Unternehmen, das Innovationen im Bereich photonischer integrierter Schaltkreise (PIC) für laserbasierte Display-Technologien vorantreibt. Sein proprietärer Quantum Light Chip bietet AR-Systemen ein neues Niveau an Helligkeit, Effizienz und optischer Qualität. Das aus der Universität Wien hervorgegangene Team vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Photonikforschung, Laserintegration und Systemarchitektur, um akademische Fortschritte in industrielle Lösungen umzusetzen. Mit dedizierten Fertigungsanlagen und proprietären Techniken zum direkten Laserschreiben entwickelt und fertigt Vitrealab seine eigenen photonischen Bauelemente und gewährleistet so Präzision, Reproduzierbarkeit und schnelle Entwicklungszyklen. Diese vertikale Integration ermöglicht eine nahtlose Skalierung vom Prototyp bis zur Massenproduktion und unterstützt sowohl Flexibilität im Design als auch Konsistenz in der Leistung.

Über poLight ASA

poLight ASA (an der Osloer Börse notiert: PLT) bietet eine patentierte, proprietäre Technologie für abstimmbare Optik an, beginnend mit seinem ersten Produkt, TLens®, das das Erlebnis des „menschlichen Auges“ in Autofokus-Kameras nachbildet, die in Geräten wie Smartphones, Wearables, Barcode-Scannern, Bildverarbeitungssystemen und verschiedenen medizinischen Geräten zum Einsatz kommen. poLights TLens® ermöglicht eine bessere Systemleistung und neue Benutzererfahrungen dank Vorteilen wie extrem schneller Fokussierung, geringer Stellfläche, fehlender magnetischer Interferenz, niedrigem Stromverbrauch und konstantem Sichtfeld. poLight hat seinen Sitz in Tønsberg, Norwegen, und beschäftigt Mitarbeiter in Finnland, Frankreich, Großbritannien, den USA, China, Taiwan, Japan und auf den Philippinen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polight.com.

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Corporate Marketing poLight ASA

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VP Business Development Vitrealab GmbH



hartmut.schneider@vitrealab.com