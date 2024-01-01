Samenvatting: Vitrealab en poLight ASA bundelen hun krachten om coherentie-artefacten in laser-LCoS AR-displays aan te pakken

WENEN & TØNSBERG, Noorwegen–(BUSINESS WIRE)–Vitrealab GmbH en poLight ASA (OSE: PLT) hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om laserverlichtingsarchitecturen voor LCoS-gebaseerde augmented reality (AR)-displays verder te ontwikkelen. De focus ligt op het verminderen van coherentie-gerelateerde beeldartefacten, terwijl de systeemefficiëntie en compactheid behouden blijven.









Laserverlichting biedt duidelijke systeemvoordelen voor LCoS-gebaseerde AR-lichtbronnen, waaronder een hoge optische efficiëntie dankzij intrinsieke polarisatie, een verbeterd gebruik van étendue en schaalbaarheid naar hoge helderheidsniveaus. Coherentie-artefacten, die zich manifesteren als spikkels en franjes, zijn echter een belangrijk obstakel gebleven voor de toepassing van LCoS-gebaseerde displays voor gebruik dicht bij het oog.

Vitrealab heeft in de afgelopen jaren een eigen technologie ontwikkeld, genaamd Quantum Light Chip (QLC), om coherentie-artefacten in AR-lichtbronnen tot onder het zichtbare niveau te reduceren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

