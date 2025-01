Userful beschleunigt die digitale Transformation für die Unternehmens-IT mit einer Reihe von Anwendungen auf einer einzigen Plattform. Durch Innovationen an der Schnittstelle von Betriebstechnologie und Unified Communications verbessert Userful die Zusammenarbeit und Produktivität für optimierte geschäftskritische und Kern-Workflows. Die auf IT-Standards und -Protokollen basierende Userful Infinity-Plattform ist zentral verwaltet, skalierbar, sicher und zukunftssicher. Ihre softwaredefinierte Architektur reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) und beseitigt betriebliche Silos. Userful arbeitet mit führenden globalen Unternehmen zusammen, die ein Technologie-Ökosystem betreiben, das nahtlose Integrationen und durchgängige Interoperabilität gewährleistet. Ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Austin, Texas, und Calgary, Alberta.

Ein weiterer führender Workflow für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und die Entscheidungsfindung ist Userfuls Operations Management Workflow . Er dient als zentrale Plattform für Bediener, die in verteilten Betriebsumgebungen arbeiten, und bietet sofortigen Einblick in eine Vielzahl von Datenmetrik-Quellinhalten von mehreren Standorten und Repositories . Zu den bahnbrechenden Innovationen gehören:

Die Infinity-Plattform von Userful verbessert geschäftskritische Arbeitsabläufe für die Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und verwandelt Datenanalysen in operative Prozesse

Video Updates

