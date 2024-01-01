TRU Simulation und die US Aviation Academy unterzeichnen einen Kaufvertrag über fünf Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Simulatoren, was die erste Flottenbestellung und das Debüt auf dem Markt für Starrflügler darstellt

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Während der National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) hat TRU Simulation + Training Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., (NYSE:TXT) und Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc., eine Vereinbarung mit der US Aviation Academy über den Kauf von fünf Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality (VR)-Simulatoren. Diese wegweisende Vereinbarung ermöglicht Veris den Einstieg in den Markt für Starrflügler-Training und stellt den ersten Flottenauftrag für VR-Trainingsgeräte von TRU Simulation dar. Diese wegweisende Vereinbarung ermöglicht Veris den Einstieg in den Markt für Starrflügler-Training und stellt den ersten Flottenauftrag für VR-Trainingsgeräte von TRU Simulation dar.









„Der Veris läutet eine neue Ära in der Flugausbildung ein, indem er die Art und Weise, wie Piloten lernen, revolutioniert. Wir sind stolz darauf, die US Aviation Academy bei ihrer Mission zu unterstützen, die Einsatzbereitschaft von Piloten durch immersive Simulationen zu verbessern“, erklärte Jerry Messaris, Vice President und General Manager von TRU Simulation. „Diese Vereinbarung unterstreicht die steigende Nachfrage nach Schulungslösungen der nächsten Generation, und wir freuen uns darauf, dass der Veris zu einem festen Bestandteil des Schulungsprogramms der US Aviation Academy wird.“

Die US Aviation Academy bietet Schulungen für Berufspiloten, Flugzeugtechniker und Flugdienstberater an. Die Simulatoren werden an die Ausbildungsstätte der Akademie in Denton, Texas, geliefert, wo sie die angesehene Flugausbildung der Akademie weiter verbessern werden.

„Wir freuen uns sehr, der Erstkunde für den Cessna Skyhawk Veris VR-Simulator zu sein“, erklärte Mike Sykes, CEO und Gründer der US Aviation Academy. „Die Integration des Veris in unsere Ausbildungsprogramme wird dank seiner fortschrittlichen Technologie die Lernerfahrung erheblich verbessern und zukünftigen Piloten dabei unterstützen, vom ersten Tag an Selbstvertrauen und Kompetenz aufzubauen.“

Der Cessna Skyhawk Veris VR-Simulator wurde entwickelt, um die Standards der FAA Flight Training Device (FTD) Level 7 zu erfüllen, und verfügt über ein vollständig konfiguriertes Cockpit, das die Instrumentierung und Steuerungen der Cessna Skyhawk nachbildet. Darüber hinaus ist das Gerät mit authentischer Garmin G1000NXi-Avionik ausgestattet und bietet den Schülern eine äußerst ansprechende und realistische Trainingsumgebung, sowohl mit als auch ohne Headset.

Der Veris ist ein komplett neu entwickeltes Design, das die branchenführenden Funktionen eines Full Flight Simulators (FFS) mit immersiver Virtual-Reality-Technologie kombiniert, um Piloten zu befähigen, sicher durch die Lüfte zu navigieren. Das Veris-System ist nun von der Federal Aviation Administration (FAA) als Flugtrainingsgerät der Stufe 7 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der EASA für Flugtrainingsgeräte der Stufe 3. Das Unternehmen geht davon aus, dass die EASA-Zertifizierung noch in diesem Jahr erfolgen wird.

Über TRU Simulation



TRU Simulation + Training Inc., ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., ist ein führender Anbieter von High-Fidelity-Trainingsgeräten und Full-Motion-Simulatoren für die Luftfahrtindustrie. Mit einem starken Engagement für Exzellenz und Innovation ist TRU Simulation seit über einem Jahrzehnt führend in der Flugsimulationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten Simulatorlösungen ermöglichen es Piloten, sich sicher im Luftraum zu bewegen, während unsere hochmoderne Technologie für sichere und realistische Trainingserfahrungen sorgt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.TRUSimulation.com.

Über Textron Aviation



Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Über Textron Inc.



Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Über die US Aviation Academy



Die US Aviation Academy wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet erstklassige Ausbildungen für Piloten, Techniker und Dispatcher an. Mit einer Flotte von über 200 Flugzeugen und mehreren Ausbildungsstandorten ist US Aviation eine der größten und renommiertesten Flugausbildungsinstitutionen in den Vereinigten Staaten. Die US Aviation Academy arbeitet mit großen Fluggesellschaften, der US-Luftwaffe, Hochschulen, Wartungsunternehmen und Flugzeugherstellern zusammen, um eine berufsorientierte Ausbildung anzubieten, die die Studierenden auf eine erfolgreiche Karriere in der Luftfahrtindustrie vorbereitet. Die Akademie ist bekannt für ihren innovativen Ansatz, ihr Engagement für Sicherheit und ihren Einsatz für die Ausbildung der nächsten Generation von Luftfahrtfachleuten. Um zu erfahren, wie man Fluglinienpilot, Flugzeugtechniker oder Flugdienstberater wird, besuchen Sie bitte www.usaviationacademy.com.

