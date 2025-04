The LYCRA Company präsentiert auf der Kingpins Amsterdam erstmals die biobasierte LYCRA® EcoMade-Faser

Gastgeber der Virtual-Reality-Erfahrung „Vom Bauernhof zur Faser“

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsindustrie, gab heute bekannt, dass es vom 16. bis 17. April erstmals seine biobasierte LYCRA® EcoMade-Faser auf der Kingpins Amsterdam präsentieren wird. Das Unternehmen präsentiert an seinem Stand in der Blue Area 11 Denim-Muster mit Saatgutmengen seines erneuerbaren Elastans. Außerdem bietet es den Besuchern ein umfassendes VR-Erlebnis, bei dem sie den Weg des Produkts vom Bauernhof bis zur Faser erkunden können.









Die biologisch gewonnene LYCRA® EcoMade-Faser, die mit QIRA® hergestellt wird und später in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, wird aus jährlich nachwachsendem Mais aus Iowa gewonnen. Sie bietet Transparenz über die Herkunft der Rohstoffe und eine nachhaltige Lösung, um die Umweltauswirkungen von Bekleidung zu reduzieren. Diese innovative Faser, die zu 70 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen besteht, hat das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der LYCRA® -Faser um bis zu 44 Prozent* zu reduzieren, und bietet eine gleichwertige Leistung wie die ursprüngliche LYCRAc®-Faser. Sie ist ein 1:1-Ersatz, der keine Umgestaltung von Stoffen, Prozessen oder Kleidungsmustern erfordert.

„ Unsere Kunden und deren Verbraucher suchen zunehmend nach Produkten, die nicht nur hohe Leistungsstandards erfüllen, sondern auch ihren Nachhaltigkeitswerten entsprechen“, so Arnaud Ruffin, Vice President of Brands and Retail bei The LYCRA Company. „ Die biobasierte Faser LYCRA® EcoMade stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, wenn es darum geht, nachhaltige Lösungen ohne Qualitätseinbußen anzubieten, und wir freuen uns, diese innovative Faser auf der Kingpins Amsterdam mit der Denim-Branche zu teilen.“

Das Projekt „7 Styles for 7 Days“ auf der Kingpins zeigt, wie Stretch-Denim aus biologisch hergestellter LYCRA® EcoMade-Faser die Garderobe von Männern und Frauen im Laufe der Woche verändern kann, indem es dauerhaften Komfort, Passform und Form gewährleistet und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert. Diese Ausstellung ist eine Zusammenarbeit zwischen The LYCRA Company und Diamond Denim, einem Teil der in Pakistan ansässigen Sapphire Group, und trägt dazu bei, die Dekarbonisierung beider Unternehmen zu beschleunigen. Die Ausstellung ist an den Ständen beider Unternehmen zu sehen.

ORTA, ein türkischer Denim-Hersteller, wird an seinem Stand auch Muster aus der biologisch gewonnenen Faser LYCRA® EcoMade und regenerativer Baumwolle präsentieren. Laut Sebla Onder, Marketing- und Nachhaltigkeitsmanagerin bei ORTA, gibt ihr die begeisterte Marktresonanz auf die Ende 2024 eingeführte Kapselkollektion Hoffnung, dass die Branche wirklich bereit für einen bedeutenden Wandel ist. „ Wir freuen uns sehr, dass die Citizens of Humanity Group, einer unserer angesehenen Premium-Markenpartner, diesen nachhaltigen Stoff für ihre Marke AGOLDE bezogen hat, und wir sind gespannt auf die Reaktion der Verbraucher auf diese Kollektion in den kommenden Monaten. Wir freuen uns auch auf neue, starke Markenkooperationen, die aus dieser großartigen Partnerschaft hervorgehen werden“, sagte sie.

Die LYCRA FitSense® Denim-Technologie , die im vergangenen April auf der Kingpins Amsterdam vorgestellt wurde, wird auch in diesem Jahr wieder präsentiert. Diese bahnbrechende, patentierte Lösung bietet eine individuelle Passform für verschiedene Körpertypen durch die Integration diskreter, gezielter Formungszonen, die es Designern ermöglichen, bestimmte Bereiche für Formung, Unterstützung und Straffung auszuwählen. Dadurch fühlen sich die Verbraucher in ihren Jeans sicherer und wohler. Aufbauend auf dieser Innovation hat SPANX® mit der erfolgreichen Einführung des weltweit ersten kommerziellen Programms mit SPANXsculpt™ ReDefine-Denim im Januar einen großen Schritt in der Entwicklung der Denim-Passform gemacht.

Zum vierten Mal in Folge hat sich die Marke LYCRA® mit der House of Denim Foundation und Schülern der Jean School zusammengetan, um die Ausstellung „ Stretch Yourself #4: Denim of the Future, Designed by Gen Z“ zu organisieren. Jeder der vorgestellten Designstudenten wird ein Denim-Kleidungsstück mit innovativen Stoffen ausstellen, die auf Technologien von The LYCRA Company basieren, darunter die Faser COOLMAX® EcoMade.

*Schätzung aus Cradle-to-Gate Screening LCA für eine repräsentative LYCRA® -Faser-Produktionsstätte, Juni 2022, erstellt von Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

