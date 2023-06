Tezos Foundation und die Künstlerin Misan Harriman enthüllen die ersten Werke der permanenten Kunstsammlung

Erste Online-Galerie spiegelt die globale und vielfältige Gemeinschaft von Tezos wider

ZUG, Schweiz–(BUSINESS WIRE)–Heute haben die Tezos Foundation, die die Entwicklung der Tezos-Blockchain fördert, und Misan Harriman, die weltbekannte Fotografin und Aktivistin, die erste Präsentation der Tezos Foundation Permanent Art Collection angekündigt, um Künstler und Schöpfer im Tezos-Ökosystem zu feiern. Diese Werke werden in einer digitalen Kunstgalerie ausgestellt, die am 16. Juni auf der Website der Sammlung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Die erste Präsentation ist nur ein Bruchteil der gesamten Sammlung von über 2.000 Werken, die zwischen Mai 2022 und 2023 mit einer Spende von 1,2 Mio. USD von der Tezos Foundation an Misan Harriman erworben wurde. Die von der Tezos Foundation geleitete und von Harriman vorangetriebene Initiative spiegelt die Vielfalt der digitalen Kunstgemeinschaft im Tezos-Ökosystem wider und zeigt Werke von Künstlern aus fünf Kontinenten und mehr als zwei Dutzend Nationalitäten.

Die erste Online-Galerie ist in drei Räume unterteilt – Who We Are, What We Become und Tracks of Existence – die wichtige Themen rund um die digitale Identität beleuchten, die sich aus der Untersuchung der gesamten Sammlung Anfang des Jahres ergeben haben. Die Werke zeigen Themen wie Einsamkeit und Transzendenz, wobei jedes Werk die Kultur, das Umfeld und die individuellen Erfahrungen der Künstler widerspiegelt und drei miteinander verflochtene Ebenen der kreativen digitalen Identität erkundet.

„Es war mir eine große Ehre, die permanente Kunstsammlung für die Tezos Foundation zu kuratieren”, sagte Harriman. „Ich wollte sehen, wie umfassend der Talentpool in einer Sammlung wie dieser sein kann, und ich war unendlich erstaunt über das breite Spektrum an Geschichten, die ich in allen Medien im Contemporary Art Space gesehen habe. Was diese permanente Kunstsammlung so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass wir Künstler aus dem Iran, aus Argentinien, aus Indien haben, die meiner Meinung nach nie zu sehen gewesen wären, und die jetzt wissen, dass ihre Geschichte, ihre Sichtweise als Künstler wichtig ist. Diese Samen in dem Ausmaß zu pflanzen, wie wir es getan haben, ist eine außergewöhnliche Leistung und zeigt der Welt, was die Blockchain-Technologie, wenn sie mit Absicht und Zielstrebigkeit kombiniert wird, bewirken kann, um das Leben der Menschen in einer grenzenlosen Welt tatsächlich zu verändern.”

Die Fertigstellung dieses ersten Kapitels der permanenten Kunstsammlung der Tezos Foundation ermöglicht neue Perspektiven auf die umfangreiche Kombination digitaler Kunstwerke. Von Poesie und Fotografie bis hin zu generativer Kunst und digitaler Skulptur bietet die Sammlung dem Betrachter die Möglichkeit, neue Themen auf einer globaleren und umfassenderen Ebene zu interpretieren als die meisten anderen traditionellen Sammlungen auf der ganzen Welt.

„Die Tezos Foundation hat sich schon immer stark für ihre Gemeinschaft engagiert und die Künstler gefördert, die ihre Arbeit mit der Welt teilen wollen”, sagte Arthur Breitman, Mitbegründer von Tezos. „Die Expertise und Kreativität von Misan Harriman hat es uns ermöglicht, ihre Kunst in einem einzigartigen Format zu würdigen, und wir freuen uns, diese Werke mit der Öffentlichkeit zu teilen.”

