La Tezos Foundation e l’artista Misan Harriman rivelano le prime opere nella collezione d’arte permanente

La prima galleria online riflette la comunità globale e diversificata di Tezos

ZUG, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Oggi, la Tezos Foundation, che promuove lo sviluppo sulla blockchain di Tezos, e Misan Harriman, l’attivista e fotografo di fama mondiale, hanno annunciato l’apertura della Tezos Foundation Permanent Art Collection per celebrare gli artisti e i creatori nell’ecosistema Tezos. Le opere della mostra verranno esposte in una Galleria d’arte digitale e diventeranno visibili al pubblico il 16 giugno sul sito della Collezione.

La presentazione iniziale è solo un’anteprima dell’intera collezione di oltre 2000 opere acquisite tra il maggio 2022 e il maggio 2023 grazie a una donazione di 1,2 milioni di dollari da parte della Tezos Foundation a Misan Harriman. L’iniziativa, lanciata dalla Tezos Foundation e guidata da Harriman, riflette la diversità della comunità dell’arte digitale nell’ecosistema Tezos e illustra opere di artisti provenienti da cinque continenti e comprendenti oltre due dozzine di nazionalità.

La prima galleria online è suddivisa in tre sale – Who We Are, What We Become e Tracks of Existence – che sottolineano importanti temi in ambito di identità digitale che sono emersi dalla ricerca della collezione completa all’inizio di quest’anno. Le opere illustrano temi di solitudine e trascendenza, con ogni opera che riflette la cultura, l’ambiente e le esperienze individuali degli artisti, esplorando tre livelli interconnessi di identità digitale creativa.

“È stato davvero un grande onore curare la Permanent Art Collection per la Tezos Foundation”, ha dichiarato Harriman. “Per quanto mi riguarda, volevo vedere fino a che punto poteva essere inclusivo il gruppo di talenti coinvolti in una collezione come questa, e sono stato infinitamente sorpreso dall’ampia gamma di storytelling che ho visto in tutti i media nel Contemporary Art Space. Ciò che rende questa collezione d’arte permanente così unica è il fatto che abbiamo artisti provenienti da Iran, Argentina, India, che probabilmente non sarebbero mai stati visti ma che ora sanno che la loro storia, la loro prospettiva di creatori, è importante. Piantare questi semi su una vasta scala come questa è un risultato eccezionale e, per quanto mi riguarda, l’iniziativa mostra al mondo ciò che la tecnologia del blockchain riesce a fare, quando è abbinata all’intenzionalità e alla finalità, per cambiare le vite delle persone in un mondo senza confini”.

La conclusione di questo primo capitolo della Tezos Foundation Permanent Art Collection consente l’apertura di nuove prospettive sull’ampia combinazione di creazioni artistiche digitali. Dalla poesia alla fotografia, all’arte generativa, alla scultura digitale, la collezione consente al pubblico di interpretare nuovi temi su una scala più globale e inclusiva rispetto alla maggior parte delle altre tradizionali collezioni in tutto il mondo.

“La Tezos Foundation vanta un forte impegno di lunga data nella sua comunità e nell’elevare gli artisti che vogliono condividere le loro creazioni con il mondo”, ha affermato Arthur Breitman, co-fondatore di Tezos. “La competenza e la creatività di Misan Harriman ci hanno permesso di onorare la loro arte in un formato assolutamente inedito, e siamo entusiasti di condividere queste opere con il pubblico”.

Informazioni sulla Tezos Foundation

La Tezos Foundation è una fondazione svizzera no-profit che sostiene lo sviluppo della Tezos blockchain, una rete ad alta efficienza energetica utilizzata da istituzioni d’arte e artisti di tutto il mondo per l’arte digitale e gli NFT [non-fungible tokens]. La Fondazione è impegnata ad ampliare le opportunità per gli artisti digitali, offrendo un’infrastruttura NFT economica, sostenibile e accessibile. Gli artisti che utilizzano Tezos comprendono una comunità globale – una che invita gli artisti digitali in tutte le regioni del mondo a condividere la loro arte con il mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito della fondazione all’indirizzo www.tezos.foundation.

