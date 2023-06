Tezos Foundation en kunstenaar Misan Harriman onthullen eerste werken in permanente kunstcollectie

Eerste online galerij weerspiegelt Tezos’ wereldwijde en diverse gemeenschap

ZUG, Zwitserland–(BUSINESS WIRE)–Vandaag hebben de Tezos Foundation, die ontwikkeling op de Tezos blockchain promoot, en Misan Harriman, de wereldberoemde fotograaf en activist, de eerste tentoonstelling van de Tezos Foundation Permanent Art Collection aangekondigd, met als doel de kunstenaars en makers in het Tezos ecosysteem te belichten. De werken worden gepresenteerd in een digitale kunstgalerie die op 16 juni op de website van de collectie wordt geopend en door het publiek kan worden bekeken.

De initiële presentatie is slechts een fractie van de totale verzameling van meer dan 2.000 werken die tussen mei 2022-2023 werd verkregen met een schenking van $ 1,2 miljoen USD van de Tezos Foundation aan Misan Harriman. Onder leiding van de Tezos Foundation en aangestuurd door Harriman, geeft het initiatief de diversiteit van de digitale kunstgemeenschap in het Tezos ecosysteem weer. De werken zijn van kunstenaars uit vijf continenten met meer dan twee dozijn nationaliteiten.

De eerste online galerie is onderverdeeld in drie kamers – Who We Are, What We Become en Tracks of Existence. Dit zijn de drie belangrijke thema’s rond digitale identiteit die eerder dit jaar uit onderzoek van de totale collectie naar voren kwamen. De werken tonen thema’s als eenzaamheid en overstijging, waarbij elk werk de cultuur, omgeving en individuele ervaringen van de kunstenaars weerspiegelt en drie met elkaar verweven niveaus van creatieve digitale identiteit onderzoekt.

“Het was een grote eer om de permanente kunstcollectie voor de Tezos Foundation samen te stellen,” zei Harriman. “Ik vond het nogal een uitdaging om te zien hoe veelzijdig de talentenpool kan zijn in een collectie als deze. Het brede scala aan verhalen die ik in alle media in de hedendaagse kunstruimte ben tegengekomen, is een enorme verrassing voor mij. Wat deze permanente kunstcollectie zo uniek maakt, is dat we kunstenaars uit Iran, Argentinië en India hebben, die anders denk ik niet zouden zijn ontdekt en die nu weten dat hun verhaal, hun standpunt als makers, ertoe doet. Het is een buitengewone prestatie om deze zaadjes op zo’n enorme schaal te planten en voor mij laat het de wereld zien waar blockchaintechnologie niet allemaal toe in staat is, wanneer deze samengaat met de intentie en doelstelling om het leven van mensen daadwerkelijk te veranderen in een grenzeloze wereld.”

Met de voltooiing van dit eerste hoofdstuk van de permanente kunstcollectie van de Tezos Foundation worden nieuwe inzichten verworven in de uitgebreide combinatie van digitale kunstwerken. De collectie, van poëzie en fotografie tot en met generatieve kunst en digitale beeldhouwwerken, stelt kijkers in staat om nieuwe thema’s te interpreteren op een meer globale, inclusieve schaal dan de meeste andere traditionele collecties in de wereld.

“De Tezos Foundation heeft zich altijd sterk ingezet voor haar gemeenschap en voor het verheffen van kunstenaars die hun werk met de wereld willen delen”, zegt Arthur Breitman, medeoprichter van Tezos. “Misan Harriman’s expertise en creativiteit stelden ons in staat om hun kunst in een unieke vorm te tonen, en we zijn verheugd om deze werken met het publiek te delen.”

Over de Tezos Foundation

De Tezos Foundation is een Zwitserse non-profit stichting die de ontwikkeling van de Tezos blockchain ondersteunt, een energiezuinig netwerk dat wereldwijd door kunstinstellingen en kunstenaars wordt ingezet voor digitale kunst en NFT’s. De Foundation zet zich in om het aanbod voor digitale kunstenaars uit te breiden met betaalbare, duurzame en toegankelijke NFT-infrastructuur. Kunstenaars die Tezos gebruiken vormen een wereldwijde gemeenschap. Een gemeenschap die digitale kunstenaars in alle regio’s in staat stelt hun kunst met de wereld te delen. Ga voor meer informatie naar www.tezos.foundation.

