Streetbeat lance SmartPilot : gestion de portefeuille par ChatGPT

Streetbeat, une plateforme financière d’IA de pointe, présente un service d’investissement innovant qui associe l’IA générative à l’analyse des nouvelles du marché en temps réel afin de révolutionner la gestion dynamique des portefeuilles.

PALO ALTO, Californie–(BUSINESS WIRE)–Streetbeat, connue pour ses stratégies d’investissement brevetées générées par l’IA, est fière d’annoncer le lancement de SmartPilot, un service d’investissement de pointe qui gère activement les portefeuilles par une analyse de l’actualité en temps réel à l’aide de ChatGPT4.

SmartPilot utilise une puissante IA générative et des algorithmes exclusifs pour analyser des masses de données d’actualité en temps réel. En ajustant de manière dynamique les allocations de portefeuille, SmartPilot identifie les possibilités d’augmenter l’exposition aux entreprises bénéficiant d’une couverture médiatique positive, tout en réduisant l’exposition en cas d’événements défavorables.

SmartPilot est à la disposition de tous les clients utilisant l’application d’investissement Streetbeat. Les clients peuvent facilement créer un compte ou connecter leur compte de courtage existant, notamment Robinhood, TD Ameritrade, Interactive Broker, et bien d’autres encore seront bientôt disponibles (voir la liste complète sur notre site Web).

Damian Scavo, CEO de Streetbeat, a déclaré : « Notre objectif est de redéfinir le paysage de l’investissement et d’établir de nouvelles normes pour le secteur. Avec des innovations telles que l’IA générative et les capacités de trading quantique, nous transformons l’investissement de détail. Notre mission est de révolutionner la finance avec l’IA et de démocratiser l’accès à des services de conseil en investissement de qualité, autrefois limités à quelques privilégiés ».

Tirer parti des tendances du marché

SmartPilot n’est que l’une des nombreuses fonctionnalités de l’application d’investissement Streetbeat. Les clients peuvent créer leurs propres stratégies, appelées « Copilots », à l’aide de l’IA générative, en conversant simplement avec l’application, comme s’ils devaient interagir avec un conseiller en investissement professionnel ou choisir une gamme d’options gérées activement.

« Nous sommes conscients que chaque investisseur est unique », a ajouté Damian Scavo. « Notre application est conçue pour proposer un choix, un contrôle et un investissement convivial, qui permette à chaque personne de construire un patrimoine à long terme ».

Pour télécharger l’appli the Streetbeat, rendez-vous à l’adresse suivante www.streetbeat.com

À propos de Streetbeat

Streetbeat est une plateforme d’investissement innovante qui exploite des données puissantes, la technologie et l’IA générative pour fournir des conseils d’investissement professionnels aux traders particuliers, avec les mêmes règles du jeu pour tous. Streetbeat fournit aux investisseurs des stratégies de trading préparées et personnalisées (« Copilots ») et des outils de gestion dynamique et active de portefeuille offrant une performance optimale. Streetbeat est un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, et l’application Streetbeat est disponible dans les magasins Apple et Android. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse suivante www.Streetbeat.com.

Si toutefois SmartPilot repose sur une technologie d’IA telle que ChatGPT pour l’analyse de l’actualité et les signaux d’investissement, il est important de noter que l’IA est une technologie relativement nouvelle et qu’il existe des risques inhérents liés à la dépendance à l’égard des technologies émergentes.

