South by Southwest nomme Brightcove partenaire vidéo officiel pour ses événements virtuels de 2021

Grâce à la technologie vidéo de Brightcove, leader du marché, SXSW se tient en virtuel pour la première fois en 34 ans

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), le leader mondial en solutions vidéo pour les entreprises, et South by Southwest® (SXSW®) Conference and Festivals ont annoncé ce jour que Brightcove a été choisi comme partenaire vidéo officiel pour la tenue 100 % numérique des événements SXSW Online et SXSW EDU Online, qui pour la première fois de leur histoire se tiendront entièrement en virtuel et seront diffusés en temps réel aux participants du monde entier du 16 au 20 mars 2021.

Pour diffuser en temps réel un événement de l’ampleur de SXSW, l’entreprise a dû démontrer que sa plateforme de technologie vidéo était non seulement fiable, mais était également capable de fournir une expérience de visionnage de qualité broadcast avec un haut niveau de sécurité. Avec Brightcove, SXSW rejoindra une liste grandissante de sociétés innovantes d’envergure internationale qui auront diffusé du contenu auprès d’un large public sur l’appareil de leur choix.

SXSW Online rassemblera les visionnaires créatifs de toutes les branches du divertissement, des médias et de la technologie pour une expérience mêlant des programmes en direct ou pré-enregistrés très divers, pour plus de 650 heures de contenu disponible pour les participants. À travers la plateforme vidéo numérique de Brightcove, une solution flexible hautement évolutive déjà récompensée, SXSW Online sera diffusé sur cinq canaux différents, avec la diffusion de moments forts de SXSW des années précédentes. Les participants auront ainsi la possibilité inédite de zapper d’un canal à l’autre pour visionner différents contenus en temps réel, principal avantage de la diffusion à domicile.

« L’ère est au changement, et comme le reste du monde, nous refaçonnons actuellement notre point de vue sur la manière dont nous nous connectons. Étant donné les obstacles que nous avons dû surmonter en 2020, et ceux qui nous attendent encore, il n’a jamais été aussi important de nous réunir pour relever les défis et résoudre les problématiques sociétales les plus essentiels à venir », a déclaré Roland Swenson, PDG et co-fondateur de SXSW. « Nous sommes impatients de collaborer avec Brightcove pour proposer à tous une expérience numérique parfaite à l’occasion du SXSW Online en mars prochain. En qualité de leader de l’industrie de la vidéo, Brightcove nous aidera à atteindre nos objectifs tout en étendant la portée et la capacité de la programmation de SXSW. »

SXSW utilisera la balise Brightcove Beacon® pour permettre aux participants de visionner le contenu en ligne via un navigateur Internet ou via Apple TV, Roku, Fire TV, Android TV et Samsung TV. Les capacités vidéo over-the-top (OTT) de Brightcove fourniront une expérience de diffusion vidéo d’une haute qualité constante, quel que soit l’appareil ou le canal utilisé. En outre, en ayant recours aux capacités vidéo distinctes de Brightcove, SXSW et ses partenaires pourront compter sur un résultat sans précédent, grâce à :

Utilisation d’outils analytiques de back-end : SXSW utilisera les outils analytiques et les données en temps réel de Brightcove pour suivre la consommation de contenu des participants, afin de déterminer ce qu’ils regardent et pendant combien de temps, et ainsi d’en tirer des informations précieuses pour définir et optimiser les programmations futures.

SXSW utilisera les outils analytiques et les données en temps réel de Brightcove pour suivre la consommation de contenu des participants, afin de déterminer ce qu’ils regardent et pendant combien de temps, et ainsi d’en tirer des informations précieuses pour définir et optimiser les programmations futures. Sécurité des contenus : SXSW fera appel à l’authentification client sécurisée de Brightcove pour donner aux participants l’accès aux contenus pertinents.

SXSW fera appel à l’authentification client sécurisée de Brightcove pour donner aux participants l’accès aux contenus pertinents. Contrôle de la signature de la marque : SXSW utilisera un branding particulier pour tous les contenus en direct et à la demande, pour une expérience de la marque uniforme quel que soit l’événement.

SXSW utilisera un branding particulier pour tous les contenus en direct et à la demande, pour une expérience de la marque uniforme quel que soit l’événement. Technologie cloud playout : SXSW est le premier client de Brightcove à utiliser la nouvelle fonctionnalité de cloud playout, ou visionnage dans les nuages, pour un flux de diffusion continu permettant aux propriétaires de contenus et aux entreprises de programmer rapidement et facilement un visionnage planifié de contenus à la demande comme en direct.

« Pour Brightcove, c’est un honneur de travailler avec SXSW afin d’exploiter le pouvoir de la vidéo et de réunir la communauté SXSW en virtuel. Nous sommes tout à fait conscients que malgré les défis de la transition d’un événement aussi incontournable vers du 100 % virtuel, bien utiliser la bonne technologie sera synonyme de succès pour nos clients et les publics qu’ils servent », a déclaré Jeff Ray, PDG de Brightcove. « La technologie de Brightcove est la plus fiable, la plus évolutive et la plus sûre. Elle apporte une qualité broadcast, fournissant à tous les participants à l’événement SXSW une expérience de visionnage sans précédent en termes de qualité et d’innovation. »

Dans le cadre de ce partenariat, Brightcove sera également le seul sponsor de Brightcove Illumination Award, une nouvelle initiative qui vise à distinguer un réalisateur prometteur et à célébrer l’innovation et la créativité de nouveaux artistes. De plus amples détails sur les nominés et les membres du jury seront divulgués à une date ultérieure.

L’ensemble des conférences, des interventions, des projections de film et des concerts du festival seront disponibles sur la plateforme de SXSW Online.

À propos du SXSW Film Festival

Créé il y a 28 ans, le SXSW Film Festival réunit des créateurs de tous bords sur neuf jours d’une expérience d’une très grande diversité avec accès à des milliers de conférences SXSW données par des visionnaires venus de tous les domaines du monde du divertissement, des médias et de la technologie.

À propos de SXSW

SXSW se consacre à l’accompagnement de personnes créatives vers l’atteinte de leurs objectifs. Créé en 1987 à Austin, au Texas (États-Unis), SXSW est réputée pour sa conférence et ses festivals qui célèbrent la convergence des secteurs interactif, cinématographique et musical. En 2021, l’événement se tient dans un format entièrement numérique. SXSW Online propose des conférences, des concerts, des projections de film, des expositions et un grand nombre d’opportunités variées de réseautage et de développement professionnel. Destination incontournable des professionnels du monde entier, SXSW Online 2021 aura lieu du 16 au 20 mars. Pour de plus amples informations, visitez le site sxsw.com. Pour vous inscrire à l’événement, visitez le site sxsw.com/attend.

A propos de Brightcove

Une vidéo bien réalisée exerce un pouvoir durable et fort : les cœurs s’ouvrent, les esprits évoluent, la créativité fleurit. Depuis 2004, Brightcove accompagne ses clients dans la découverte et l’expérience de ce pouvoir incroyable de la vidéo à travers sa technologie récompensée, permettant aux entreprises de plus de 70 pays du monde entier de toucher leurs publics de façon audacieuse et innovante.

Brightcove a mis au point des technologies que l’on croyait impossibles à développer, assure une assistance client transparente et efficace, et tire parti de l’expertise et des ressources d’une infrastructure mondiale. La vidéo est le vecteur le plus captivant et le plus éloquent au monde. Pour de plus amples informations, visitez le site www.brightcove.com. Video That Means Business.™

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Meredith Duhaime



Responsable des relations publiques, Brightcove



[email protected]

603-785-8518