Samenvatting: Monster Hunter Now komt wereldwijd uit op mobiel!

Capcom wil de wereldwijde merkwaarde maximaliseren door het combineren van de aantrekkingskracht van de Monster Hunter-serie en de locatiegebaseerde technologie van Niantic

OSAKA, Japan–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) heeft vandaag aangekondigd dat Monster Hunter Now, een nieuwe mobiele game (voor iOS/Android) in de Monster Hunter-serie, wereldwijd wordt gelanceerd op 14 september 2023.









Monster Hunter Now is een nieuw mobiel spel in de Monster Hunter-serie dat spelers een laagdrempelige jachtervaring biedt die kan worden genoten als onderdeel van het dagelijks leven. De serie wordt ontwikkeld en gedistribueerd door Niantic, een bedrijf dat kan bogen op expertise op geavanceerde gebieden zoals locatiegebaseerde technologie en augmented reality.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

