Samenvatting: Esri en Pix4D lanceren realtime workflow voor kartering van het landoppervlak

Alliantie zorgt voor naadloze integratie van activagegevens in ArcGIS voor gebruikers van PIX4Dcatch

Pix4D werkt samen met Esri en lanceert een nieuwe workflow voor het scannen van landoppervlak voor organisaties die zich richten op infrastructuur.

Met de workflow van Esri en Pix4D kunnen veldteams nauwkeurige 3D-modellen en augmented reality vastleggen met behulp van gegevens uit de PIX4Dcatch-app, die rechtstreeks en in real time in ArcGIS Online worden geïntegreerd.

Nieuwe integratie stelt gebruikers in staat om ondergrondse activa met naadloze precisie te documenteren.

Workflow zorgt voor hoogwaardige, georefereerde documentatie en directe verificatie tijdens de projectcyclus, zodat een hogere nauwkeurigheid wordt bereikt.

Ontdek de PIX4Dcatch-app en publiceer 3D-gegevens op ArcGIS Online.

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Esri, wereldwijd marktleider op het gebied van geografische informatiesysteem (GIS)-technologie, heeft samen met Pix4D een workflow voor de kartering van het landoppervlak gelanceerd.





Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Public Relations, Esri

Mobiel: 301-693-2643 | E-mail: jpruchniewski@esri.com