Samenvatting: DigiLens breidt technologie-ecosysteem uit samen met de vooraanstaande ESDM (Electronics System & Design Manufacturer) Kaynes Technology India Limited nu het zich op wereldwijde ontplooiing voorbereidt

DigiLens en Kaynes slaan de handen in elkaar om Augmented Reality en mobile computing in de APAC revolutionair te veranderen, en om schaalbare oplossingen te maken voor commerciële, industriële en defensiemarkten in India





SUNNYVALE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–DigiLens Inc., een vooraanstaande nanotechnologie-innovator actief op gebied van weergavetechnologieën voor waveguide en op het hoofd gedragen smart glasses, kondigt een samenwerkingspartnerschap aan met het in India gevestigde bedrijf Kaynes Technology India Limited om de productie van waveguide op schaal te brengen. Kaynes Technology, een leider op gebied van de productie van elektronische componenten voor ruimteonderzoek, defensie, ruimtevaart en luchtvaart, spoorwegverkeer, gezondheidszorg, de automobielsector en andere commerciële sectoren, is strategisch gepositioneerd als een DigiLens-licentiehouder om de productie van waveguide op schaal te brengen om te helpen bij het leveren van de DigiLens ARGO™, het AR-vlaggenschipapparaat (Augmented Reality) van DigiLens, op de Indiase markt.

