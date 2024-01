DigiLens élargit l’écosystème technologique avec Kaynes Technology India Limited, le leader de la fabrication de systèmes électroniques et de design (ESDM), en vue de son expansion mondiale

DigiLens et Kaynes unissent leurs forces pour révolutionner la réalité augmentée et l’informatique mobile dans la région APAC, et pour fabriquer des solutions évolutives pour les marchés commerciaux, industriels et de la défense en Inde





SUNNYVALE, Californie–(BUSINESS WIRE)–DigiLens Inc., un chef de file de l’innovation nanotechnologique pour les technologies d’affichage à guides d’ondes et les lunettes intelligentes, annonce un partenariat de collaboration avec Kaynes Technology India Limited, basé en Inde, pour mettre à l’échelle la fabrication de guides d’ondes. Kaynes Technology, leader dans la fabrication de composants électroniques pour la recherche spatiale, la défense, l’aérospatiale, le chemin de fer, la santé, l’automobile et d’autres secteurs commerciaux, est stratégiquement positionné en tant que titulaire de licence DigiLens pour mettre à l’échelle la fabrication de guides d’ondes afin de contribuer au déploiement du dispositif phare de réalité augmentée (AR) de DigiLens, le DigiLens ARGO™, sur le marché indien. Kaynes Technology et DigiLens collaboreront par l’intermédiaire de Kaynes Semicon Pvt Ltd, une filiale à 100 % de Kaynes Technology, à son site Green Field situé à Hyderabad.

La plateforme optique de DigiLens permet aux OEM de créer des expériences AR personnalisables et rentables basées sur des guides d’ondes pour les applications d’entreprise et grand public. Uniques en leur genre, les optiques DigiLens sont fabriquées à partir d’un photopolymère exclusif et d’un processus de fabrication holographique à faible coût, une approche plus rentable que tout autre affichage à guide d’ondes sur le marché.

« Nous sommes ravis de travailler avec Kaynes Technology en raison de leur solide présence en matière de fabrication et de conception en Inde. Les lunettes de réalité augmentée ont commencé à évoluer sur le marché et DigiLens ainsi que ses partenaires sous licence seront prêts à fournir les guides d’ondes les plus performants au monde », déclare Chris Pickett, CEO de DigiLens. « Pour réussir, la livraison commerciale de lunettes intelligentes AR doit pouvoir compter sur les composants essentiels fournis par écosystème mondial de partenaires à faible coût et avec un rendement de fabrication élevé. L’empreinte et la présence sur le marché de Kaynes Technology permettront d’accélérer cette adoption et de créer de nouveaux marchés pour nos deux entreprises. »

Avec un marché exploitable total de près de 60 milliards de dollars qui devrait atteindre les 280 milliards de dollars d’ici fin 2030 avec un taux de croissance annuel composé de 34 %, et avec certaines des plus grandes entreprises technologiques comme Meta, Google et Apple engageant un investissement combiné estimé à 75 milliards de dollars, le partenariat entre DigiLens et Kaynes représente une opportunité énorme en Asie, le marché qui présente la plus forte croissance.

« Nous sommes très heureux de rejoindre la révolution de la réalité augmentée et de soutenir la fabrication à grande échelle de la prochaine génération de guides d’ondes optiques avec la nanotechnologie de DigiLens », déclare M. Ramesh Kannan, fondateur et directeur général de Kaynes Technology. « Ce partenariat fait considérablement avancer nos initiatives dans la fabrication de pointe en Inde et ouvre une nouvelle partie du monde sur l’avenir de l’informatique mobile. Nous investissons dans la construction d’une installation OSAT de classe mondiale à Hyderabad, Telangana, où nous fabriquerons des guides d’ondes et des moteurs légers « Made in India » pour les dispositifs ARGO, ainsi que des guides d’ondes à haut rendement pour satisfaire la demande des marchés mondiaux. Nous accueillons DigiLens dans la famille d’entreprises Kaynes et nous nous réjouissons à la perspective d’une croissance exceptionnelle dans cette catégorie. »

Grâce à ce partenariat, DigiLens élargira considérablement sa présence dans la région APAC en apportant des produits de qualité sur les marchés commerciaux, industriels et de la défense en Inde. En collaboration avec Kaynes Technology, les deux entreprises développeront des initiatives conjointes pour proposer ARGO et d’autres produits DigiLens à la réalité augmentée, fournissant ainsi des solutions de pointe aux défis liés à la main-d’œuvre du secteur et stimulant l’innovation dans la fabrication en Inde et sur le marché mondial.

À propos de Kaynes Technology

Kaynes Technology India Limited est un fabricant d’électronique intégrée, coté en bourse et basé à Mysore qui possède des capacités sur l’ensemble du spectre des services ESDM. Kaynes a plus de trois décennies d’expérience dans le design conceptuel, l’ingénierie des processus, la fabrication intégrée et le soutien au cycle de vie pour les principaux acteurs des secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aérospatiale et de la défense, de l’espace extra-atmosphérique, du nucléaire, de la médecine, des chemins de fer, de l’Internet des objets, des technologies de l’information et d’autres secteurs. L’infrastructure de fabrication avancée de Kaynes permet la fabrication de produits à des volumes variables et flexibles dans tous les segments verticaux industriels. Kaynes a fourni des modules électroniques à l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), avec le récent lancement réussi de Chandrayaan 3 (ou Moon Expedition) et PSLV-XPoSat.

À propos de DigiLens

DigiLens est un leader dans le domaine des guides d’ondes holographiques utilisés pour les écrans XR. L’entreprise a développé une plateforme optique brevetée et une technologie photopolymère qui offre des solutions de premier ordre grâce à un processus de fabrication unique et peu coûteux par copie de contact. DigiLens permet aux partenaires OEM de concevoir et de fabriquer des appareils compatibles XR pour l’automobile, les entreprises, le grand public, l’avionique et l’industrie militaire à l’échelle mondiale. Basée à Sunnyvale, en Californie, DigiLens compte parmi ses investisseurs des leaders de l’industrie tels que Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Diamond Edge Ventures, la branche d’investissement stratégique de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Alsop Louie Partners, Optimas Capital Management, 37 Interactive Entertainment, UDC Ventures, la branche de capital-risque d’Universal Display Corporation, Niantic, Inc., Sony Innovation Fund, Dolby Family Ventures, Continental AG, et bien d’autres encore.

