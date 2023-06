Salesloft präsentiert Rhythm, eine Conductor AI-gestützte Lösung, und wird zur ersten globalen Umsatzworkflow-Plattform für Full-Cycle-Seller

Das Unternehmen transformiert Vertriebsabteilungen, indem es Vertriebsmitarbeitern hilft, die richtigen Maßnahmen für die besten Ergebnisse anzuwenden und so den Lebenszeitwert zu erhöhen

ATLANTA, Georgia, USA–(BUSINESS WIRE)–Salesloft, Anbieter der ersten und einzigen KI-gestützten Plattform für Umsatzworkflows, hat heute die Einführung von Rhythm bekannt gegeben. Auf der Grundlage der proprietären, zum Patent angemeldeten KI-Engine Conductor AI, übersetzt Rhythm das Käuferverhalten in unmittelbare und hocheffektive Verkäuferaktionen über einen einzigen priorisierten Workflow, der auf jeden Verkäufer zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu allen derzeit verfügbaren Lösungen auf dem Markt wird jede priorisierte Aktion durch eine Erklärung ergänzt, die den Zweck der Aktion beschreibt. Dadurch wird das Vertrauen und die Intuition der Verkäufer gestärkt.





„Rhythm wird die Arbeitsweise jedes Verkäufers rund um den Globus verändern, indem sie die Komplexität des Umsatzworkflows überwindet“, so David Obrand, CEO bei Salesloft. „Die Technologie zwingt Verkäufer zu einer Arbeitsweise, die weder ihnen noch ihren Kunden nützt. Doch Rhythm bietet einen Vorteil, der nie zuvor möglich war: Die Plattform schließt die Lücke zwischen Käufern und Verkäufern, indem sie Käufersignale unmittelbar in den Verkäufer-Workflow einfügt. Dies ist ein Paradigmenwechsel bei der Art und Weise, in der B2B-Unternehmen ihre Umsatzentwicklung fördern, indem sie den Umsatzprozess schneller, einfacher und vorhersehbarer machen und gleichzeitig das Käufererlebnis verbessern.“

Rhythm lässt sich nahtlos in CRMs und andere Vertriebs- und Marketingtechnologien integrieren, sodass Verkäufer den gesamten Workflow an einem Ort abwickeln können, anstatt zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen, und so dazu in der Lage sind, ihre Produktivität und Ergebnisse zu steigern. In der Praxis funktioniert das so:

Rhythm erhält Käufersignale von der gesamten Salesloft-Plattform und den Partnerintegrationen. Zu den Startpartnern in diesem Sommer gehören G2, Seismic, Vidyard und Highspot. Mehr als 20 Partner arbeiten an der Entwicklung von Integrationen, die in den kommenden Monaten verfügbar sein werden.

Conductor AI ordnet und priorisiert die wichtigsten und wirkungsvollsten Aktionen, um Verkäufern eine klare, umfassende Aufstellung der nächsten besten Schritte an die Hand zu geben, die sie auf der Plattform ausführen können.

Conductor AI lernt kontinuierlich, welche Aktionen zu erfolgreichen Ergebnissen führen, und priorisiert den Rhythm-Workflow in Echtzeit anhand der eingehenden Signale neu.

Neue, in Rhythm integrierte Workflows unterstützen die Best Practices für den Vertrieb, indem sie Aktionen zur Bestätigung von Meetings und zeitnahe Follow-ups nach einem Meeting hinzufügen. Dabei werden die Aktionen automatisch von der KI generiert und können vom Verkäufer bearbeitet werden.

Neben einer Übersicht aller Aktionen in Rhythm, die entsprechend ihrer Priorität geordnet sind, können Benutzer auch wählen, ob sie sich nur auf Cadence- oder Closing-Aktionen konzentrieren möchten.

„Der Tag eines Kundenbetreuers ist fragmentiert und hektisch. Verkäufer arbeiten mit zahlreichen unterschiedlichen Systemen, wenn sie den Kontakt zu Käufern herstellen und Geschäftsmöglichkeiten verfolgen“, berichtet Ellie Fields, Chief Product Officer bei Salesloft. „Die Technologie hat dieses Problem nicht gelöst, sondern eher noch verschärft – immer mehr Apps und Posteingänge verlangen Aufmerksamkeit. Mit Rhythm haben wir ein Signal-to-Action-System für Verkäufer entwickelt: eine Möglichkeit, Signale jeder Art in den Workflow einzufügen und mit einer Aktion für einen bestimmten Verkäufer zu verbinden. Das bedeutet, dass Verkäufer alle ihre Aktionen an einem Ort und von der KI nach Prioritäten geordnet im Blick haben und mit wenigen Klicks darauf reagieren können. Bei der Entwicklung dieses Systems haben wir hohen Wert auf Offenheit gelegt, sodass die Vertriebsteams all das einbringen können, was für ihr Geschäft am wichtigsten ist.“

„Rhythm wird uns dabei helfen sicherzustellen, dass alle Teammitglieder unseren Verkaufsprozess während des gesamten Geschäftszyklus verfolgen können“, so Justin Alsamarrai, Director of Sales, Financial Products beim Flottenmanagement-Unternehmen Motive. „Salesloft hat uns dabei unterstützt, unsere Neukundengewinnung zu skalieren. Unsere Außendienstmitarbeiter sind für die Einhaltung ihrer Cadence-Schritte verantwortlich, da wir wissen, dass sie funktionieren. Mit Rhythm können wir diese Verantwortlichkeit auf alle unsere Vertriebsmitarbeiter übertragen, die an offenen Verträgen arbeiten. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Abschlusszeiten und Gewinnraten.“

„Salesloft ermöglicht Einblicke in relevante Käuferaktivitäten und Absichten, die auf G2 innerhalb des Rhythm-Workflows erkannt werden. Die G2 Buyer Intent-Signale liefern Verkäufern wichtige Informationen über das Käuferverhalten. Auf dieser Basis können sie zum optimalen Zeitpunkt Maßnahmen ergreifen, um die Interaktionen mit einer bestimmten Käufergruppe zu verstärken“, so Todd Detmold, Senior Director of Product Management bei G2. „Mit dieser Integration werden die gemeinsamen Kunden von Salesloft und G2 noch in diesem Sommer dazu befähigt, die Intelligenz der G2-Daten im Rhythm-Workflow und den kollektiven Wert unserer Partnerschaft mit Salesloft auszuschöpfen.“

Salesloft-Kunden können die Vorteile von Rhythm ab sofort als Teil des Sommerreleases ’23 nutzen. Diese Version enthält außerdem eine Reihe von weiteren Plattformverbesserungen wie:

KI-generierte Zusammenfassungen und Aktionen für Besprechungen, die auf der Plattform aufgezeichnet wurden, sodass Benutzer Besprechungen in kürzerer Zeit rekapitulieren und prüfen können

Mobile Android-App zur Ergänzung der branchenführenden iOS-App von Salesloft

Für weitere Informationen über die neuesten Innovationen der Salesloft-Plattform besuchen Sie salesloft.com/new-features.

Über Salesloft

Als erste KI-gestützte Plattform für Umsatzworkflows bringt Salesloft Sicherheit in jede Umsatzaktion und Kundeninteraktion. Dadurch können Sie mehr Geschäfte abschließen, präzisere Prognosen erstellen und Ihre gesamte Vertriebsorganisation zum Erfolg führen. Tausende der weltweit besten Vertriebsteams, darunter die von Google, 3M, IBM, Shopify, Square und Cisco, erzielen mit Salesloft mehr Umsatz. Für weitere Informationen besuchen Sie salesloft.com.

