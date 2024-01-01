Riassunto: Veris Virtual Reality Flight Simulator di TRU Simulation ottiene la qualifica dell’FAA, aprendo una nuova era di addestramento immersivo dei piloti

The Bell Training Academy sarà la prima a utilizzare il simulatore Veris per la formazione sul Bell 505









TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–TRU Simulation + Training Inc., una società Textron Inc. (NYSE:TXT), e un’affiliata di Bell Textron Inc., ha annunciato oggi che il suo Veris Virtual Reality Flight Simulator all’avanguardia ha ricevuto la qualifica dalla Federal Aviation Administration (FAA). Oggi qualificato come Level 7 Flight Training Device (FTD), Veris è anche progettato per soddisfare i requisiti della European Union Aviation Safety Agency (EASA) FTD Level 3, con la qualifica EASA prevista nei prossimi mesi di quest’anno.

